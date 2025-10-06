「行走的硫酸」現蹤！　4歲女童沾上這蟲毒液　脖子潰爛20天

▲河南出現大量隱翅蟲。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

近日，河南多地出現被稱為「飛行的硫酸」的隱翅蟲，南陽的王女士的4歲女兒25天前，脖子不小心沾上了隱翅蟲毒液，傷口紅腫潰爛，目前已經結痂但尚未痊癒。

極目新聞報導，河南南陽王女士指出，不久前四歲的女兒沾上了隱翅蟲的毒液。9月10日一早，孩子跟王女士說她脖子疼，查看後發現女兒脖子紅了一圈，她先帶女兒前往診所就診，診所開具的藥膏塗抹後未見效果。

王女士12日帶女兒前往市醫院，經醫生診斷，孩子是沾上了隱翅蟲的毒液。王女士稱，此前她從未聽說過這種蟲子。女兒的傷口紅腫、有水泡，之後潰爛，目前已結痂，但尚未痊癒，留下一個明顯的傷疤。

9月以來，河南多地媒體報導隱翅蟲的消息。有洛陽市民在家中發現隱翅蟲，隱翅蟲體液屬於強酸性，被稱為「飛行的硫酸」，該市有醫院近期已接診多例隱翅蟲皮炎患者。

另在社群平台上，不少駐馬店市民反映在家裡看到了隱翅蟲。駐馬店市中心醫院皮膚科主治醫師張藝傑介紹，近期，隱翅蟲皮炎患者接診量大幅增長，每天都有6、7例患者。高峰期時，一天有15例。不少市民因徒手拍打、誤觸蟲體而引發皮膚水疱、破潰等症狀，一些患者病情發展非常嚴重了才到醫院就診。

▲河南工地出現隱翅蟲。

公開資料顯示，隱翅蟲是一類小甲蟲，在昆蟲分類上屬於鞘翅目隱翅蟲科。隱翅蟲科是所有生物裡種類最多的科，全世界已知的隱翅蟲有6.6萬多種，在中國常見的只有兩三種，其中最常見、分布最廣泛的是梭毒隱翅蟲，除了西藏之外的其他地區都有分布，在熱帶、副熱帶地區數量較多。

毒隱翅蟲體內含有一種強酸性的毒素「毒隱翅蟲素」，這是一種接觸性毒素，如果接觸到皮膚，就會引起隱翅蟲皮炎，令人產生搔癢、刺痛和灼燒感，皮膚上會出現線性的紅斑或者膿包，等消退以後還容易結痂和留疤。

對於極少數過敏體質的人來說，可能會引起更強烈的反應。通常來說，當毒隱翅蟲落到人的皮膚上時，如果不受到驚嚇，極少會主動釋放出毒隱翅蟲素。那些被隱翅蟲所傷的人，多數都做錯了一件事，就是在發現身上有毒隱翅蟲後驚慌失措地將牠拍死，使得牠們體內的毒隱翅蟲素被釋放到皮膚上，引起了皮炎。

▼王女士女兒脖子沾上隱翅蟲毒液。