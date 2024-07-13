屏東吃酸菜魚「撈出隱翅蟲」！店員看完竟回：那是花椒粒

▲女子吃酸菜魚，在湯裡撈出隱翅蟲。（圖／翻攝網路）



記者柯振中／綜合報導

屏東一名彭姓女子11日與家人到酸菜魚店用餐，沒想到竟在湯裡撈出隱翅蟲，向店員反映以後，卻被告知「是花椒粒」，氣得她大罵「騙我沒看過花椒」。事後店家也出面致歉，坦承確實是隱翅蟲，而屏東縣衛生局也已介入調查。

彭女在Threads上指控，她11日光顧屏東某間酸菜魚，沒想到才撈了2下，就發現湯裡有隱翅蟲，嚇得她立即向店員反映。怎料店員看完以後，卻告知這是花椒粒，但兩者的顆粒差距相當巨大，最後結帳時再告知一次，又被打哈哈帶過，只能無奈嘆「這頓飯的錢白花了」。

後續經過處理，彭女與店家聯繫上，店家原先打算賠償消費金額、一倍補償金。不過經過與家人討論，她看在餐飲業者的辛勞上，決定婉拒餐廳品牌提出的補償，只希望品牌日後加強人員訓練。

▼女子撈到隱翅蟲，卻被告知是花椒粒。（示意圖／記者邱晟軒攝）



對此，酸菜魚餐廳的鄭姓主廚表示，引起爭議的員工是從北部下來支援的人手，因為沒有看過隱翅蟲，所以才會誤認，未來會加強訓練、更嚴格把關食材。

屏東縣衛生局獲知消息回應，針對餐點內疑似有異物的部分，會派員進行行政調查，查明事證後會依照相關規定辦理，業者也應自主管理、遵守相關規定，維護消費者衛生安全。