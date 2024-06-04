睡覺一半臉上有蟲！她隨手拍死竟「差點毀容」

▲女子睡覺時感覺臉上有蟲，隨手將蟲拍死，卻差點因此毀容。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

夏季是隱翅蟲出沒的季節，無論外出還是在室內，務必要多留意。大陸浙江省紹興市一名王姓女子日前在家中睡覺，突然感覺臉上有蟲子，於是隨手將蟲子打死，豈料隔天起床時，發現臉部出現紅斑、水泡，差點因此毀容，就醫之後才知道打死的不是蚊子，而是隱翅蟲。

綜合陸媒報導，王女日前在家中睡覺時，突然覺得臉部搔癢、疑似有蟲子停留，她以為是蚊子，於是沒有想太多，一巴掌打死後倒頭就睡。

豈料隔天起床，王女發現臉部、脖子及右側手臂出現大片紅斑、水泡，且時不時有痛感傳來，嚇得她立即跑到醫院求救。

▼女子睡覺時感覺臉上有蟲，於是隨手拍死，沒想到隔天發現自己差點毀容。（圖／翻攝微博）



醫師檢查完以後，立即告知王女，前一天晚上打死的不是蚊子，而是隱翅蟲。醫師補充，隱翅蟲的各段蟲體都有毒素，腐蝕性相當強烈，又有「飛行的硫酸」這樣的恐怖稱號，王女已是近期第17例患者，還因此險些毀容。

至於接觸到隱翅蟲的毒素，會出現什麼症狀？醫師表示，人的皮膚接觸到隱翅蟲的毒液，會出現點狀、條狀或片狀的紅腫，感覺到搔癢、疼痛，過了一段時間會長出透明水泡，有些嚴重的病例，更可能出現膿泡、局部壞死等症狀。

醫師不禁提醒，若發現身上有隱翅蟲，可以用吹氣、甩開的方式來驅離，千萬別像王女用拍打的方式，否則可能造成嚴重後果。