會飛的硫酸！女子遭「隱翅蟲」襲眼　用手搓揉致眼周潰爛

▲隱翅蟲。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

湖南一名陳小姐日前遭隱翅蟲襲擊眼周，她當下用手搓揉眼部，隔天眼周開始紅腫發癢，皮膚甚至潰爛，令她崩潰急尋求醫生的幫助。醫生鄒洋表示，隱翅蟲被稱之為「會飛的硫酸」，遇到時避免直接用手接觸。

據《人民日報》報導，日前，陳小姐表示，在家休息時，一隻隱翅蟲突停在她的眼周，「我知道隱翅蟲有危險性，所以我沒碰到牠的肚子，只是用手搓了一下，結果隔天紅腫發癢，眼皮潰爛了。」

▲陳小姐眼周紅腫。（圖／翻攝自微博）

鄒洋醫師表示，「隱翅蟲的蟲體各段都含有毒素，是一種強酸性質的毒汁，夜間飛進房間落在人體表面分泌毒汁，或蟲體被拍碎後釋放出毒液，2至4小時即可引起皮膚炎，也叫做隱翅蟲皮膚炎。」

他指出，隱翅蟲引發皮膚炎有明顯季節性，一般6月開始出現，8至9月是發病高峰期，10月後逐漸減少。多發於氣溫高、濕度大、降雨量多、氣壓低的季節。

▲▼陳小姐的眼皮潰爛。（圖／翻攝自微博）

患者接觸到隱翅蟲分泌物後，通常會經歷「灼熱感、皮膚發紅、漸至紫紅色，出現大小不等的灰白色膿皰，擴展成片或條狀膿皰、皰破、結痂、癒後受損部位皮膚留下褐色斑痕」的病程變化。

他也強調，「發現隱翅蟲時，不要用手拍打、揉搓，應輕輕吹掉或抖落，如果不慎接觸到隱翅蟲體液，應及時用肥皂反覆清洗受損皮膚，用4%蘇打溶液或10%的氨水反覆擦抹受損皮膚，中和毒素。出現皰疹後，鎮靜癢，以消炎收斂性藥物減輕刺激感，嚴重者要及時到皮膚科就診。」