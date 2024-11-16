　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

遊峇里島小心1生物！　24歲網美「炸出水泡」恐怖畫面曝光

▲▼遊峇里島小心1生物！　24歲網美「腿上炸出水泡」恐怖畫面曝光。（圖／翻攝TikTok）

▲娜塔莉在峇厘島遊玩，卻因為接觸隱翅蟲，長了超大水泡。（圖／翻攝TikTok）

記者吳美依／綜合報導

外國24歲網美娜塔莉（Natalie Carroll）前往印尼峇厘島渡假，某天醒來卻發現腿上起了好幾顆大型水泡，不僅極端疼痛，而且傷勢看起來相當可怕，原來是「隱翅蟲」害的。

11月7日，娜塔莉一覺醒來，就發現腿上起水泡，由於前一天曾在海裡游泳，她還以為是被水母螫到，結果醫師研判是接觸隱翅蟲引起，為了防止傷口感染，還開立抗生素藥物，但傷口依然非常疼痛。

@nataliesineadd Who knew #fakebody ♬ original sound - Natalie

娜塔莉在TikTok分享水泡畫面，直言這是言語無法形容的痛楚，「我不得不一直在（傷口）上面塗藥膏，防止它接觸到峇厘島的空氣，因為這裡（空氣）很髒。老實說，最糟糕的不只是整趟旅程都不能游泳，而峇厘島很熱……我甚至不能好好洗澡。」

娜塔莉猜測，隱翅蟲可能在半夜爬上大腿，自己卻在睡夢中，不經意把昆蟲撥開。她也提醒，如果來峇厘島玩，一定要小心隱翅蟲。

《太陽報》等外媒報導，隱翅蟲不會螫咬人類，但體液會釋出毒素，導致皮膚嚴重灼傷、水泡甚至潰爛。如果接觸到隱翅蟲，應該立刻使用大量清水沖洗，並且尋求皮膚科協助，若經過適當處理，通常不會引起太大傷害。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
魏崢曝趙少康「預防性心臟手術」　檢查意外發現「1大致命風險」
薄瓜瓜「本名曝光」！　紅二代、三代愛取疊字名
IG只排第3！台灣人最愛社群平台是「它」　35歲成分水嶺
黨主席仍是柯文哲「支持繼續請假」　黃國昌：柯嘴巴被封難知其想
想買鬆餅堡！　一票「點餐才知道白排」
本土劇組工作人員「房內激戰」被撞見！ 　楊貴媚曝2人下場：很
新北再傳公務員死亡！　37歲女主管陳屍家中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

準國防部長「也涉性侵」！川普內閣爭議連環爆　表態力挺

女友比媽大11歲！母單男大談「差33歲姊弟戀」　甜蜜日常曝

遊峇里島小心1生物！　24歲網美「炸出水泡」恐怖畫面曝光

科學家分析：人類滅絕後　這生物將「接管地球」

搭飛機被熱茶燙到「GG三度灼傷」！　美男怒求償487萬

不讓習近平看到！　中方人士強行斷電秘魯市區台灣廣告

噁到不能看！蓋茲涉與未成年性交易　美眾議院長建議：別公開報告

「27歲人妻」成史上最年輕白宮新聞秘書！　川普新人事曝光

華爾街日報：伊朗10月向拜登政府保證　「不會殺川普」

拜登任期倒數　美日韓成立「三方秘書處」確保印太韌性

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

行李箱託運被摔壞怎麼辦？ 　2物千萬別丟！櫃檯申辦換新

南下突襲！裝路人借廁所被拒　孫女拿掉墨鏡...嬤愣1秒才認出

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

爸拿納豆給嫩嬰聞味道　她下秒眼神怒瞪：這啥

《影后》跳舞大場面拍了一週！　楊謹華雙腿瘀青...謝瓊煖催眠自己

狗跌落機車飼主卻沒發現　騎士按喇叭提醒...仍騎走

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

妻拿老公毛巾擦他尿漬　演繹用溫柔語氣做最狠的事

準國防部長「也涉性侵」！川普內閣爭議連環爆　表態力挺

女友比媽大11歲！母單男大談「差33歲姊弟戀」　甜蜜日常曝

遊峇里島小心1生物！　24歲網美「炸出水泡」恐怖畫面曝光

科學家分析：人類滅絕後　這生物將「接管地球」

搭飛機被熱茶燙到「GG三度灼傷」！　美男怒求償487萬

不讓習近平看到！　中方人士強行斷電秘魯市區台灣廣告

噁到不能看！蓋茲涉與未成年性交易　美眾議院長建議：別公開報告

「27歲人妻」成史上最年輕白宮新聞秘書！　川普新人事曝光

華爾街日報：伊朗10月向拜登政府保證　「不會殺川普」

拜登任期倒數　美日韓成立「三方秘書處」確保印太韌性

準國防部長「也涉性侵」！川普內閣爭議連環爆　表態力挺

快備份！Google地圖「1功能」將停止服務　轉移方式一次看

薑餅人、烤布丁變成香氛蠟燭！現在最流行「美食調」香甜馥郁層次

快訊／緊鄰輕軌！高雄民宅4樓狂竄火煙　C17、C18間改以公車接駁

NBA史上最老！39歲詹皇連4場大三元　訝異花22年才完成此紀錄

萬華養生館主打「1500直走做半套」　8按摩妹免加購直接上陣

女友比媽大11歲！母單男大談「差33歲姊弟戀」　甜蜜日常曝

憲法訴訟法國民黨在等民眾黨自提版本　盼兩黨版本整合

保護媽媽打死啃老軟爛兄　弟聲請拒絕國民參審...法官同意了

東北季風、萬宜颱風環流強襲　「全台有雨」北東下到紫爆

女同事帶「情趣按摩棒」　上班爽用！吸破百萬觀看

國際熱門新聞

研究揭夫妻「最完美年齡差」　差太多下場曝

蓋茲涉未成年性交　美眾議院長：別公開報告

澤倫斯基：川普就任總統後戰爭將提早結束

「27歲人妻」成史上最年輕白宮新聞秘書！

避免被摔爛！機場員工曝「行李箱要挑這款」

AV女優運球上籃超狂　600多萬人震撼

全球就業能力排名　台2名校進前百

日本玩具商辦「切腹比賽」挨罵急喊卡

科學家：人類滅絕　這生物將「接管地球」

川普行情消風　美股收黑305點

空姐曝冬天出國「行李3大雷區」

北韓密室「處死18人」　正妹遭鐵槌敲頭慘死

UFO險撞客機　五角大廈公布757件案例

18歲少女出國玩　飯店遭「8男集體性侵」

更多熱門

相關新聞

這病毒很流行「1班8人中鏢」！醫驚揭3症狀：全爛了

這病毒很流行「1班8人中鏢」！醫驚揭3症狀：全爛了

今年腸病毒疫情趨勢反常仍在上升！疾管署副署長曾淑慧表示，腸病毒疫情本月底才會達到高峰，屆時單周就診會超過2萬例，要到12月底才會脫離流行。中醫師賴韋圳分享，近日有家長透露女兒學校裡，一班20多人「就有8個孩子中鏢」，臨床上他才遇到咽喉全爛、屁股也爛，完全吃不下的孩子，且不只一個，讓他看了相當心疼。

「10月中門診景象」醫搖頭：真的是傻眼！

「10月中門診景象」醫搖頭：真的是傻眼！

穿拖鞋騎車　女遇恐怖車禍差點失去左腳

穿拖鞋騎車　女遇恐怖車禍差點失去左腳

女度假被蚊子叮咬　全身皮膚脫落掉髮

女度假被蚊子叮咬　全身皮膚脫落掉髮

屏東酸菜魚撈出隱翅蟲！店員：是花椒

屏東酸菜魚撈出隱翅蟲！店員：是花椒

關鍵字：

峇厘島隱翅蟲水泡

讀者迴響

熱門新聞

女看護「夜騎」癱瘓男　護理師推開病房傻眼

快訊／萬宜升級為強颱！最新路徑曝　下周外圍水氣襲台

台灣「超短裙女球僮」身分IG曝光　日網喊作弊

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽鞠躬」！

天兔颱風最後餘威！　南部暴雨台南淹水了

H級通靈老師還原「SWAG黑歷史」　自曝離婚有小孩月收50萬

羅文嘉：台灣女生天安門前比YA　遭留置3天

即／3縣市豪大雨特報！天兔挾雨彈襲

韓媒又怒了！直指教頭袖手旁觀種敗因

台日大戰明開打！中華隊先發出爐

天兔明晨登陸雨炸3地區！周日北台灣變天

男人性慾2天1次　獸父性侵幼女664次

老公當兵綠綠的　人妻找前男友「同睡一張床」

浪浪襲台南馬場釀3死3傷！　價值8百萬賽馬活活嚇死

天兔在門口「5縣市炸大豪雨」　可能還沒登陸就消散

更多

最夯影音

更多

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

行李箱託運被摔壞怎麼辦？ 　2物千萬別丟！櫃檯申辦換新

南下突襲！裝路人借廁所被拒　孫女拿掉墨鏡...嬤愣1秒才認出

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面