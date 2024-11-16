遊峇里島小心1生物！　24歲網美「炸出水泡」恐怖畫面曝光

▲娜塔莉在峇厘島遊玩，卻因為接觸隱翅蟲，長了超大水泡。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

外國24歲網美娜塔莉（Natalie Carroll）前往印尼峇厘島渡假，某天醒來卻發現腿上起了好幾顆大型水泡，不僅極端疼痛，而且傷勢看起來相當可怕，原來是「隱翅蟲」害的。

11月7日，娜塔莉一覺醒來，就發現腿上起水泡，由於前一天曾在海裡游泳，她還以為是被水母螫到，結果醫師研判是接觸隱翅蟲引起，為了防止傷口感染，還開立抗生素藥物，但傷口依然非常疼痛。

娜塔莉在TikTok分享水泡畫面，直言這是言語無法形容的痛楚，「我不得不一直在（傷口）上面塗藥膏，防止它接觸到峇厘島的空氣，因為這裡（空氣）很髒。老實說，最糟糕的不只是整趟旅程都不能游泳，而峇厘島很熱……我甚至不能好好洗澡。」

娜塔莉猜測，隱翅蟲可能在半夜爬上大腿，自己卻在睡夢中，不經意把昆蟲撥開。她也提醒，如果來峇厘島玩，一定要小心隱翅蟲。

《太陽報》等外媒報導，隱翅蟲不會螫咬人類，但體液會釋出毒素，導致皮膚嚴重灼傷、水泡甚至潰爛。如果接觸到隱翅蟲，應該立刻使用大量清水沖洗，並且尋求皮膚科協助，若經過適當處理，通常不會引起太大傷害。