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徒手捏爆「煩人小蟲」　手臂竟出現駭人傷口！她淚崩：7天了

捏死隱翅蟲「手臂腐蝕」還出現傷疤　她哭訴：7天都還沒好

▲一名女子徒手捏死隱翅蟲，卻讓右手臂皮膚發炎、潰爛，甚至出現了傷疤。（圖／翻攝自微博／人民網）

文／CTWANT

山東一名女子在捏死了一隻隱翅蟲後，不小心讓牠的毒液噴到手臂上，竟出現了皮膚發炎、潰爛的症狀，更產生了一道明顯的青色傷疤，直至事發第7天也仍未痊癒。對此，專家也提醒，隱翅蟲的毒液具強酸性，並被稱為「會飛的硫酸」，若突然飛到身上，可藉吹氣或劇烈甩動擺脫，切勿直接將其拍死。

根據陸媒《人民網》、《人民日報》的報導，女子表示當時並不知道隱翅蟲具有毒性，所以在用手指捏死牠後也沒有特別注意，隨手抹在右手臂上後，皮膚卻開始嚴重發炎，一周過去了都未痊癒，還產生了一道明顯的潰爛傷疤。

而關於隱翅蟲，微博的健康醫療部落客「協和醫生Do先生」介紹道，有些人在被隱翅蟲爬過皮膚後可能感到刺痛，是由於其毒液中的強酸腐蝕皮膚，接著便會出現條狀、片狀等紅斑，嚴重者則會有膿包、糜爛壞死的狀況。因此，他建議直接將隱翅蟲吹飛或甩走，並且立即用大量清水沖洗，沖洗過後可以小蘇打粉濕敷，再至皮膚科就診觀察。

對此，不少網友也表示有曾接觸過隱翅蟲的經驗，紛紛留言道「中招過，又痛又癢」、「當年高中住校，宿舍有這個蟲，非常恐怖」、「我脖子後面一大片潰爛，去醫院開藥治療，大概一個月後才差不多消下去」、「當年被隱翅蟲毒液腐蝕左小腿，至今還有一道疤」、「一個月結痂才全部掉完，半年後色素才淡化」。

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