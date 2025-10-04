　
    • 　
>
小姑們回娘家烤肉！老公「1原因」暴怒　她傻了：關我什麼事啊

▲▼中秋節,烤肉,燒烤,炭烤,攤販,食安。（圖／記者李毓康攝）

▲小姑回家烤肉。（示意圖／記者李毓康攝） 

記者曾筠淇／綜合報導

「到底是關我什麼事啊！」一名網友發文表示，這次連假，小姑們都回家烤肉，且不管孩子，「只會等三餐」，結果婆婆卻要她幫忙打掃。由於她本來就要上班，加上覺得那是婆婆的女兒，與她無關，所以她也不打算幫忙，只是沒想到，老公卻因此動怒，讓她很不解。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，因為一直沒有找到適合的房子，加上老公搬出去住的意願不高，所以目前他們是住在老公家。9月中的時候，小姑們其實才回家過，結果這次連假，又回來烤肉，「小孩都不管，霸占電視看一整天，菇們聊天和手機，只會等三餐」。

原PO說，因為小姑們都回家的關係，所以婆婆就忙著打掃、拖地，洗小姑們的床單，加上小姑們挑食，所以每次她們離開，都會有很多剩食在冰箱，「公婆就吃好幾天她們的剩食。」

本來原PO覺得這一切與都她無關，結果婆婆卻要她幫忙打掃，「我要上班沒空理她，是你女兒要回來，不關我的事！」但沒想到，老公看她沒有作為，卻因此動怒，讓她實在不解，「到底是關我什麼事啊！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「那些都是婆家的鳥事，你做多少以後就後悔多少，因為那些人會翻臉不認人，我的經驗談」、「該上班就上班，錢記得要自己存起來才有底氣」、「媳婦在外工作真的很辛苦了，其他家人要回家聚餐，媳婦想幫忙就幫忙，讓人家喘口氣不行？婆家人是人，媳婦不是人嗎」、「我最討厭這種事，她女兒回來，到底媳婦要做什麼」。

10/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

籃籃素顏清淤「只剩1顆頭」　國軍弟兄見到她嗨爆
李珠珢本季最後一舞！　自評今年100分
快訊／大雷雨襲3縣市　警戒範圍曝
東洋I級乳神遭壓胸　震撼畫面曝
快訊／6縣市大雨特報　下到晚上
逢甲商圈名店無預警歇業！　「租金漲2倍做不下去」看板曝
送香奈兒　淫師激戰女學生8次慘了

【只剩屋頂】佛祖街重災區現況曝光！淤泥吞噬整棟房

小姑烤肉婆婆媳婦毒姑九賤婆媳討論區

