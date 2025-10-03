　
民生消費

中秋烤肉不踩雷！掌握「電烤盤」選購5心法　室內也能輕鬆烤

▲▼ 中秋烤肉電烤盤 。（圖／486先生提供）

▲市售電烤盤產品琳瑯滿目。（圖／486先生提供）

記者胡至欣／整理報導

中秋將至，烤肉話題再度升溫！隨著居住環境與飲食型態改變，近年電烤盤因為「少煙、好清理、室內可用」逐漸成為熱門選擇。然而挑選電烤盤不只看外觀，更要符合需求，從空間大小、加熱效果到安全設計都有眉角，家電達人486先生分享五大選購心法，教你烤肉不踩雷。

一、先看空間大小與使用人數

小宅或租屋族適合薄型、可折疊烤盤，收納不佔空間、1~2人使用剛好；家庭聚餐則建議選擇大面積烤盤，一次能烤多種食材，不必久等。

二、功能需求：單烤或火烤雙享

除了基本烤盤，市面上也有「火烤兩用」設計，可同時烤肉與煮火鍋；甚至有多功能機種，可變身烤箱或多用途料理鍋。是否常宴客或喜歡多元料理，可作為挑選依據。

三、加熱速度與溫控範圍很關鍵

好的電烤盤能快速升溫，並保持熱度均勻，避免出現外熟內生的情況；若具備不同火力調整或上下盤雙溫設計，更能兼顧烤肉效率與美味。

四、減少油煙與清潔便利性

有「導油槽、瀝油盤」設計，能排出多餘油脂，減少油煙；烤盤表面若採用食品級不沾塗層，也能讓清潔更省力，有些甚至支援全機水洗。

五、安全性不可忽略

建議挑選具備「防乾燒斷電」、「過熱保護」功能的產品，並留意把手是否防燙、防火材質是否通過認證，使用時才安心。

市售電烤盤琳瑯滿目，從單人款到多人聚會用的大烤盤，甚至火烤兩用、可折疊設計通通有。只要掌握需求挑對款式，就能免受油煙與場地限制，在家也能輕鬆烤肉。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

中秋烤肉電烤盤家電486先生火烤兩用聚餐聚餐團圓安全

