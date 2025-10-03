　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高中生烤肉趴「還沒熟就塞嘴裡」悲劇了　高燒39度急診住院3天

▲肚子痛,吃壞肚子,壓力,胃痛,腹痛,腹瀉（圖／本報資料照）

▲高中生烤肉趴搶食沒熟的生猛海鮮，結果腹脹狂瀉「菊花殘」住院三天。（示意圖、非當事人／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

中秋連假還沒到，烤肉悲劇先上演！台中一名17歲男高中生，與同學嗨辦「中秋前哨戰」烤肉趴，看著炭火上的肉片、海鮮滋滋作响，一群人飢腸轆轆，顧不得食物是否全熟，便上演搶食大戰，不料貪快一口竟讓他付出慘痛代價，腹痛狂拉到險些脫水，還高燒到39度，住院整整三天才撿回一命。

▲中秋節,烤肉,台中醫院,腸胃科,莊家舜。（圖／記者游瓊華攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中秋節連假到來，烤肉成家家戶戶必辦活動。（圖／記者游瓊華攝）

台中醫院腸胃科醫師莊家舜指出，患者自述烤肉趴當晚睡到一半就出現噁心嘔吐、輕微拉肚子症狀，爸媽立即帶到醫院掛急診，因為症狀輕微，醫師開立止瀉消炎藥後就回家休息；沒想到回家後症狀未改善還開始高燒，輕微腹瀉更變成狂拉猛瀉，嚇得家人帶他再回院急診。

莊家舜透露，檢查後發現，高中生的腸道發炎腫脹合併積水，研判是吃到沒烤熟的肉或海鮮造成急性腸胃炎，幸好及時就醫，經收治住院打點滴補充水分，並使用抗生素跟整腸止瀉藥物，住院三天才緩解出院。

▲中秋節,烤肉,台中醫院,腸胃科,莊家舜。（圖／記者游瓊華攝）

▲醫師莊家舜呼籲，民眾烤肉聚餐一定要煮熟烤熟再吃。（圖／記者游瓊華攝）

莊家舜表示，每年中秋節後因為腸胃不適就醫的民眾都會增加約兩成，提醒民眾，明天起就是一連三天的中秋連假，呼籲大家烤肉聚餐一定要煮熟、烤熟再吃，另因為天氣炎熱，所以建議烤好煮熟就盡快吃完，避免食物容易因為高溫變質，導致食入被細菌汙染食物造成腸胃炎。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／林志傑引退賽正式公布　韓籍三本柱應援
快訊／路人闖軌遭自強號撞死！列車延誤
78歲阿伯騎腳踏車「彰化衝花蓮」　找不到特戰老友留下來救災
中秋連假「3縣市」訂房最滿！人氣旅遊地揭曉
陳芳語比基尼「包不住超兇上圍」一轉身…整片肉色被看光
親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑認：很怕他大
背後偷襲扯頭髮！隨機砍人第一現場畫面曝　女童驚恐狂奔

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

叫車平台「定位誤差沒搭到車」也要付錢　交通部：應揭露

中秋疏運不平靜「路人闖軌遭自強號撞死」新營=後壁單線行車

創業不孤單！「義之花」義式窯爐美味夢想力端出台式熱情與國際風味

保障台中2大百貨周年慶血拚人潮「2行穿道禁行」　違者罰5百

永慶房屋再掀AI房產科技浪潮！永慶AI特助開創便捷的「問房」體驗

快訊／新北五股熱飆38.7度　4縣市「高溫警示」

司機員出庫檢查「感電」右手骨裂　台鐵啟動調查檢討

鏟子超人大軍中秋衝花蓮　醫急喊：「隱形毒粉塵」恐釀大病

高中生烤肉趴「還沒熟就塞嘴裡」悲劇了　高燒39度急診住院3天

花蓮募款達8.4億！賑災基金會破除3謠言：花蓮縣慰助金非來自善款

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

出獄男犯案畫面曝光！超商前朝10學童揮刀　尖叫四起、地面留血跡

叫車平台「定位誤差沒搭到車」也要付錢　交通部：應揭露

中秋疏運不平靜「路人闖軌遭自強號撞死」新營=後壁單線行車

創業不孤單！「義之花」義式窯爐美味夢想力端出台式熱情與國際風味

保障台中2大百貨周年慶血拚人潮「2行穿道禁行」　違者罰5百

永慶房屋再掀AI房產科技浪潮！永慶AI特助開創便捷的「問房」體驗

快訊／新北五股熱飆38.7度　4縣市「高溫警示」

司機員出庫檢查「感電」右手骨裂　台鐵啟動調查檢討

鏟子超人大軍中秋衝花蓮　醫急喊：「隱形毒粉塵」恐釀大病

高中生烤肉趴「還沒熟就塞嘴裡」悲劇了　高燒39度急診住院3天

花蓮募款達8.4億！賑災基金會破除3謠言：花蓮縣慰助金非來自善款

【廣編】台日百鬼降臨！九族文化村《妖祭：起源》X恐怖電影《泥娃娃》　萬聖節打造沉浸式驚悚體驗

阿北路口撞機車！騎士飛2圈重摔腦出血+骨折　他辯：沒看清楚

台南地檢署觀護佐理員教育訓練　檢察長肯定社會勞動第一線尖兵

叫車平台「定位誤差沒搭到車」也要付錢　交通部：應揭露

颱風又來了！「麥德姆」加強恐登陸海南…廣東急發撤離通知

中秋疏運不平靜「路人闖軌遭自強號撞死」新營=後壁單線行車

林志傑引退賽正式公布　明年4月11日、12日台北小巨蛋登場

中國武統台灣　這群人「下場最慘」！外媒曝：無處可逃遭政府犧牲

烏克蘭宣布斷交尼加拉瓜！　怒批「承認俄占領土」侵犯主權

石崇良揭2方面嚴查代掛號　半年未見成效「部分負擔漲回50%」

【犯案畫面曝】出獄男超商前朝10學童揮刀！尖叫四起、地面留血跡

生活熱門新聞

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

樂天女孩崩潰發文揪內鬼　「在背後弄她的不就妳」

80萬YTR耳機掉水溝「打1999請人撿」挨轟濫用

北捷婦逼讓座遭踹飛　醫揭台灣社會「真正問題」

LINE中秋節貼圖來了！8款免費下載

李鴻源：馬太鞍堰塞湖恐二次形成　政府1件事至今沒做

輕颱「麥德姆」路過2地炸雨　中秋連假天氣出爐

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

孩童吃健康水煮餐慘離脂肪肝！醫點名4陷阱

幫苗栗女童報警「50歲男反遭砍」　女兒怒吼8字

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

更多熱門

相關新聞

中秋節仁義潭水庫交通管制措施

中秋節仁義潭水庫交通管制措施

因應114年中秋節連續假期活動，往年遊客喜愛至仁義潭水庫賞月，為避免遊客在周邊燃放煙火、烤肉，造成火災及污染水源等違規情事發生。台灣自來水公司第五區管理處將於10月4及5日18至22時，在番路鄉仁義潭水庫管理站前圓環（A點）至南側停車場（B點）聯合進行交通管制，管制期間禁止汽機車進入。

不二坊中秋人龍再現　鏟子超人：比救災還累

不二坊中秋人龍再現　鏟子超人：比救災還累

小潘蛋糕坊營業前排隊人潮破200人

小潘蛋糕坊營業前排隊人潮破200人

LINE中秋節貼圖來了！8款免費下載

LINE中秋節貼圖來了！8款免費下載

廣式月餅熱量高　營養師提醒切小塊分食

廣式月餅熱量高　營養師提醒切小塊分食

關鍵字：

中秋節烤肉台中醫院腸胃科莊家舜

讀者迴響

熱門新聞

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

老高深夜宣布「頻道暫停更新」

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

AV女優懷孕！　大肚全裸自拍照曝

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

更多

最夯影音

更多
獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面