高中生烤肉趴「還沒熟就塞嘴裡」悲劇了　高燒39度急診住院3天

▲高中生烤肉趴搶食沒熟的生猛海鮮，結果腹脹狂瀉「菊花殘」住院三天。（示意圖、非當事人／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

中秋連假還沒到，烤肉悲劇先上演！台中一名17歲男高中生，與同學嗨辦「中秋前哨戰」烤肉趴，看著炭火上的肉片、海鮮滋滋作响，一群人飢腸轆轆，顧不得食物是否全熟，便上演搶食大戰，不料貪快一口竟讓他付出慘痛代價，腹痛狂拉到險些脫水，還高燒到39度，住院整整三天才撿回一命。

▲中秋節連假到來，烤肉成家家戶戶必辦活動。（圖／記者游瓊華攝）



台中醫院腸胃科醫師莊家舜指出，患者自述烤肉趴當晚睡到一半就出現噁心嘔吐、輕微拉肚子症狀，爸媽立即帶到醫院掛急診，因為症狀輕微，醫師開立止瀉消炎藥後就回家休息；沒想到回家後症狀未改善還開始高燒，輕微腹瀉更變成狂拉猛瀉，嚇得家人帶他再回院急診。

莊家舜透露，檢查後發現，高中生的腸道發炎腫脹合併積水，研判是吃到沒烤熟的肉或海鮮造成急性腸胃炎，幸好及時就醫，經收治住院打點滴補充水分，並使用抗生素跟整腸止瀉藥物，住院三天才緩解出院。

▲醫師莊家舜呼籲，民眾烤肉聚餐一定要煮熟烤熟再吃。（圖／記者游瓊華攝）



莊家舜表示，每年中秋節後因為腸胃不適就醫的民眾都會增加約兩成，提醒民眾，明天起就是一連三天的中秋連假，呼籲大家烤肉聚餐一定要煮熟、烤熟再吃，另因為天氣炎熱，所以建議烤好煮熟就盡快吃完，避免食物容易因為高溫變質，導致食入被細菌汙染食物造成腸胃炎。