虎媽未婚同居「打婆婆」黑底曝！鄰居曾勸非善類　軟弱夫堅持迎娶

台中「虎媽」詹姓女子23年前曾把婆婆關在陽台痛毆，鬧上新聞版面，如今又因長期囚虐女兒，導致21歲次女被活活餓死，遭羈押禁見。鄰里透露，陳父天性軟弱，曾好意提醒對方詹女非善類，但陳執意迎娶，最終釀成人倫悲劇。

根據《自由時報》報導，最初陳父與詹女未婚同居在大甲幼獅工業區的老家，但因詹女厭惡婆婆，加上不滿家產處理方式，竟趁陳父出差時，出手痛毆婆婆，再將人關進後陽台一天一夜挨餓，直到鄰里看不下去報警，「驚世媳婦」一案才鬧上新聞版面。

警方調查發現，陳父知情次女自幼就遭不當管教，長期拘禁在1樓孝親房，但因妻子強勢剽悍，家中大小事都是其一手包辦，所以始終不敢置喙。對此，陳父應訊時坦言，自己實在無能為力。

幼獅工業區的鄰里透露，當年有鄰居提醒詹女非善類，但陳男仍執意迎娶，後來鬧出「驚世媳婦」一案，成為鄉下罕見醜聞，夫妻倆無顏面留在老家，才搬到現今事發的頂店里住宅，未曾想多年後竟又鬧出駭人命案。

根據警方調查，陳女自2022年被迫休學後，即被母親關入家中1樓僅5坪大的孝親房中，長達3年。該房雖有獨立衛浴，但窗戶全封，形同牢房。詹女訂下苛刻的日常規範，若不達標便打罵或剝奪食物，更慘的是一旦犯錯還得被關廁所寫悔過書，經常一天只能吃一餐，甚至未進食。

儘管房門僅有簡易喇叭鎖，但陳女長年遭嚴苛管教，因極端恐懼不敢離開房間。虎媽詹女透過飢餓懲罰與精神孤立，將女兒完全掌控。最終，身高150公分的陳女，死亡時體重僅剩30公斤，猶如枯瘦骨架。令人惋惜。

