協助光復鄉重建　北市將贈645件再生家具幫災民撐起溫暖的家

▲馬太鞍溪堰塞湖潰堤水漫光復鄉，災民在眾多志工國軍的投入下積極重間家園。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

樺加沙颱風導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤，致下游的光復鄉被沖毀，目前中央、地方政府以及民間全力協助災後復原。不少災民住家被泥沙沖毀，短時間內難以回復到過去生活，北市議員李芳儒要求北市府清查再生家具存量，跨縣市援助災民重建。環保局說，可贈645件並已聯繫花蓮縣府。

李芳儒說，床鋪、桌椅、衣櫥、收納櫃等家具雖是日常用品，但在災後卻成為重建生活的第一道門檻。沒有家具，就算房屋搶修完成，受災戶依舊難以回歸正常的起居與生活秩序。

李芳儒指出，北市政府與環保局長期推動再生家具回收再利用，市內各資源回收中心均有一定存量，這些家具原本的目的就是延長物品生命週期、減少浪費。然而，在花蓮災情如此嚴峻之際，北市既有的再生家具存量卻未能立即調度支援，顯現出制度上缺乏快速盤點、整合與跨縣市援助的機制，導致資源閒置與需求落差並存。

對此，環保局表示，為協助花蓮縣光復鄉災後重建，考量災民後續回歸安置，已盤點居家民生需求家具物件，統計可提供援贈之再生家具為衣櫃及電視櫃約25件、床組50件、茶几及餐桌360件、餐椅及客廳椅210件，共計約645件。

環保局說，自2003年開辦再生家具業務以來，外縣市人有發生急難需援助時，皆會依現有的存貨，盤點可提供援贈的再生家具。目前刻正連繫花蓮縣政府相關單位協助提供在地聯絡窗口，以利在完成環境清理作業後，進一步進行再生家具援贈媒合作業，將所需再生家具提供給需要急難救助的需求者。

環保局說，目前花蓮縣政府相關單位正進行清理復舊工作，如有進一步明確的再生家具需求物件，本局當立即啟動援贈送達，以協助重建家園生活。