2026議員點將／民眾黨北市力拼6區全上　「沒母雞」藍白競合成關鍵

▲民眾黨議員陳宥丞、林珍羽、黃瀞瑩。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

隨著2026年選舉腳步接近，前主席柯文哲「起家厝」的台北市，依舊是民眾黨重點進攻的區域。有了4年經驗，現任4席議員站穩腳步，擴展到6個選區都有議員將是下階段的目標。另一方面，台北市的民眾黨選將在明年恐面臨「沒有母雞」的狀況，對整體聲勢定會有所影響；若大環境回歸藍綠對決，第三勢力如何在夾縫求生存、與國民黨之間的競合，也考驗操盤者的智慧。

據了解，目前有現任議員的選區，黨內多無挑戰者，但這些高機會區先開放報名，若真的有複數參選者再行協調；至於沒有現任議員的選區，則會經舉薦小組推薦人選後，經中央委員會通過後徵召參選。

士林北投部分，黃瀞瑩在當年靠清秀外型與清新形象，加上新人印象加持，拿下第一高票，明年勢必受到各方新人、老將的挑戰。大安文山的張志豪為素人出身，雖然上屆選舉吊車尾選上，但其地方經營有目共睹，加上與義消系統交好，黨內評估有一定的爆發力。

▲民眾黨台北市議員張志豪。（圖／記者李毓康攝）



而內湖南港的陳宥丞、中山大同的林珍羽各有承接既有的政治資源。陳宥丞是黃珊珊「從小看到大」的資深團隊員工，2022年時，在國民黨李彥秀回歸選議員的狀況下，搶下第二高票當選；林珍羽則是承接父親林國成衣缽，靠著多年累積下的扎實選服，在傳統上偏綠的中山大同區，還選贏了陳怡君、林亮君等綠營女將。

至於兩個沒有現任議員的選區部分，媒體資歷豐富的吳怡萱當年參選中正萬華惜敗為落選頭，是現任主席黃國昌口中最可惜的選區。這4年來吳怡萱深度參與黨務運作、負責對外媒體溝通，曝光度高、深受小草認同，捲土重來仍可衝擊選情。

事實上，中正萬華明年幾乎可說是「柯文哲區」，捲入京華城案的議員應曉薇傳出將推女兒接棒，還有當初不斷烏龍爆料的鍾小平，以及披露「小沈1500」、以「馬檢」自居的前記者馬郁雯也可能披民進黨戰袍參選，再加上吳怡萱，選戰話題勢必離不開京華城、柯文哲。

▲民眾黨發言人吳怡萱。（圖／記者林敬旻攝）



松山信義部分，黃國昌點名副秘書長許甫出征，經過大罷免一役與徐巧芯緊密合作下，確實已在地方打出一定的知名度，打破外界對許高度倚賴空戰的印象。但此區藍營盤勢堅不可摧，雖然兩大吸票機徐巧芯、王鴻薇高升國會，在藍白合大前提下，國民黨的提名狀況也關乎民眾黨的選舉策略。

松信向來是國民黨優勢區，也讓黨內新人積極爭取，據掌握，目前已有國民黨發言人李明璇確定參選，另一席空缺則傳出滿志剛積極爭取。對此，白營地方人士認為，少了徐巧芯、王鴻薇兩大吸票機，選票的流動會完全改變，考量藍營選票有僵化的趨勢，同樣以新人之姿競爭，許甫未必會落下風。

但黨內人士直言，目前台北市碰到最大的問題是「沒有母雞」，難以凝聚支持者或是操作議題，打出整體作戰的氣勢。該人士說，2022年是在有黃珊珊當母雞的狀況下選上4席，明年母雞懸缺，在藍白越走越近的狀況下，「友蔣」爭取曝光恐是選項之一，但仍考驗操盤者的智慧。

▲民眾黨副秘書長許甫。（圖／記者李毓康攝）