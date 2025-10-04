輝達受制MOU無法覓其他基地　無約路更寬「為何定要T17、18？」

▲輝達執行長黃仁勳今年來台演講時，宣布海外總部將設在北士科，如今卻因土地問題遲遲無法動土。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

輝達（NVIDIA）海外總部相中北士科T17、18基地，但該處地上權屬新光人壽，土地問題至今遲遲無法解決。據了解，過去北市府有將各種方案、土地提供給輝達參考，首選確實是T17、18，但並不代表只要該基地，新壽營造「輝達只要T17、18」的氣氛，實際上是輝達受制於雙方的MOU協議，如今MOU到期、也未展延，輝達確實有更多的選擇，甚至鄰近的T12基地賣相也不輸T17、18。

新壽日前發布聲明，聲稱「依法不能同意」北市府提議的合意終止地上權契約方案，還談到50年地上權預期可得的租賃收益；此外，新壽還指市府依法可基於重大公共利益，免除本案地上權契約的轉讓限制，並稱已和輝達針對直接移轉地上權契約達成共識。

新壽的聲明雖未明講，但一來要談錢、二來是「挾輝達自重」施壓北市府同意直接移轉的方案。且在北市府明確拒絕後，且還傳出有其他土地供輝達參考之際，新壽董座魏寶生再加碼，稱新壽接觸輝達美國總部得到的訊息，輝達屬意的就是T17、18，不斷出招挑戰北市府堅守立場的底線。

針對新壽稱「輝達就是要T17、18」，知情人士指出，「聽他胡說！」輝達是因為簽了MOU被新壽綁住、不可能找其他地，如今到期解約就是好的開始，「現在契約沒有，沒有約束力，為什麼一定要T17、T18？」

據了解，從市場運作判斷，輝達與新壽簽MOU要在3個月內處理好這塊地，促成後新壽應會得到一筆價金。知情人士說，因為有這筆合約存在，因此在這3個月中，輝達不會考慮其他塊地，「因為MOU的關係，只有MOU停了之後才會考慮」，但現在沒談成，輝達自然沒必要受到新壽制約，可以尋覓其他地。

事實上，台北市議員游淑慧日前也批新壽企圖挾輝達自重，「直接移轉地上權」看似配合輝達，但實則違約、強人所難，呼籲北市府拒絕新壽情勒、另覓他地，直言新壽的聲明，完全是在混淆視聽，「 輝達能否落腳北士科，關鍵只在新光人壽的態度」。

據了解，北市府過去就有提供很多方案給輝達參考，而輝達第一眼相中的確實是T17、18基地。知情人士強調，「輝達沒有不要T12，是因為MOU還有效期因此不考慮」，若T12整合完鄰近的私地，面積會比T17、18還大。

知情人士說，現在壓力不在台北市政府，「若新壽願意合意解約，北市也不排斥」。新壽不停放話要市府同意直接將地上權移轉給輝達，但依照契約就是不行，「改契約直接移轉讓你賺100多億，必定有圖利的問題」。

該人士強調，新壽若認為合意解約北市府的條件不好，那就把條件開出來，「即便100多億，北市府都送議會討論；若不敢，代表提的條件經不起被人家討論。說要50年的利益，標了3年都不做事還要這麼多？常識判斷感覺都有問題」。

「絕對市政府希望輝達來台北市，尤其是在北士科。」知情人士重申，市政府絕對不會為了要迎接輝達來，而逼迫公務員去做違法的事情，「讓輝達來結果新壽大賺錢，這些公務員都要抓去關，這不合理」。

▲北士科T17、T18基地地上權目前在新光人壽手中。（圖／記者湯興漢攝）