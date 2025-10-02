輝達MOU過期「基地還沒動工」！許淑華轟蔣萬安：執行力史上最差

▲輝達台灣總部原本已確定落腳在北士科，位置選定在新光人壽所取得的T17、T18基地。圖為新光人壽位在北士科的T17、T18鳥瞰圖，基地方正且已完成整地。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

輝達（NVIDIA）海外總部相中台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地，原預期將落腳台北打造AI總部，卻因地上權問題至今卡關。對此，民進黨台北市議員許淑華今（2）日晚間在臉書發文痛批，台北市長蔣萬安「協調無能、執行力史上最差」，讓輝達重大的投資案原地踏步，呼籲市府必須對外說清楚。

許淑華指出，蔣萬安與副市長李四川去年曾高調宣布輝達將投資北士科，並信誓旦旦保證落腳台北，但事隔一年開發進度仍為零，「大家敢相信嗎？MOU（合作備忘錄）都已經過期，基地還沒正式動工！」她批評，蔣萬安當初在地上權方案尚未確定前，就急著搶功開記者會，誤導市民以為投資案底定，如今卻因為與新光人壽間的140億解約金糾紛，導致整起投資案陷入停滯。

▲輝達創辦人黃仁勳先前親揭輝達台灣總部意象照。（圖／記者高兆麟攝）

許淑華質疑，蔣萬安當初「到底哪裡來的自信？」是否曾與新光人壽達成某種密約，如今又反悔導致僵局，「無論如何，這都顯示出蔣萬安的協調無能，害輝達投資案動不了，讓台北的AI發展原地踏步。」未來她將持續緊盯後續發展，要求市府清楚交代決策過程，「我一定會監督到底，為台北市民把關！」

面對風波延燒，副市長李四川近日多次出面滅火，強調市府會依法處理、不會讓輝達投資案破局。不過許淑華提醒，李四川若為了推動投資案、同意任何與新光人壽的條件或簽約，都必須公開透明，向市議會完整報告，接受監督，「這不是單一企業的案子，而是關係整座城市的AI產業發展與台灣科技競爭力。」

根據市府說法，T17、T18基地目前地上權屬新光人壽，市府與新壽就「合意解約」條件尚未達成共識。新壽強調願直接移轉地上權予輝達，但市府認為此舉違反契約、恐涉圖利，僅同意依法辦理解約並報議會審議。李四川也呼籲，新壽若真有誠意，應正式提出條件，由市府依法處理，否則將依契約原則執行。