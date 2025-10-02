　
地方 地方焦點

元智大學醫護學院今揭牌　師生見證智慧醫療教育邁向新里程碑

▲元智大學醫護學院今天舉行揭牌典禮。（圖／元智大學提供）

▲元智大學醫護學院今天舉行揭牌典禮。（圖／元智大學提供）

記者沈繼昌／桃園報導

位於桃園市中壢區的元智大學今（2）日舉辦「醫護學院揭牌典禮」，校長廖慶榮表示，象徵學校在智慧醫療教育發展上邁出重要一步。醫護學院目前設有「醫學研究所」、「護理學系」，以及由工程學院調整納入的「生物科技與工程研究所」等系所，未來將持續推動相關新系所設置，打造完整醫護教育體系，培育兼具臨床實務與創新思維的智慧健康照護人才。

元智醫護學院源自同為遠東集團公益事業亞東紀念醫院朱樹勳副董事長倡議，最終獲得徐旭東董事長全力支持。自2017年底啟動籌設，歷經多次規劃與審議，於113學年第2學期獲得教育部核准設立。

今天上午的揭牌儀式由校長廖慶榮率領一級主管參與。廖慶榮指出，醫護學院的成立，成為元智大學第六個學院，象徵元智原以理工為核心基礎上，正式邁向跨域整合新階段。透過醫療與科技的結合，學校得以擴大智慧醫療的研究與發展版圖，打造結合理工專長與臨床實務的創新健康照護教育體系。

廖慶榮也提及，元智大學長期以理工見長，近年積極推動跨域融合與社會實踐，醫護學院的成立是校務發展的重要里程碑。未來將結合工程、資訊、管理與人文等跨領域能量，配合國家智慧醫療及健康照護政策，培育具備科技應用、臨床思維與人文關懷的專業人才，展現元智大學在教育創新與社會貢獻的決心。

▲元智大學醫護學院今天舉行揭牌典禮，與會貴賓會後大合影。（圖／元智大學提供）

▲元智大學醫護學院今天舉行揭牌典禮，與會貴賓會後大合影。（圖／元智大學提供）

醫護學院院長陳芸則強調，醫護學院以「全人、智慧、醫療」為教育主軸，致力發展跨域智慧健康照護、實務導向與創新發展及倫理素養與國際視野三大方向。未來將結合亞東紀念醫院臨床資源與元智在工程、資訊領域等優勢，深化智慧醫療、精準醫學、遠距照護等領域的教育與研究，回應國家智慧健康與長照需求。

其中在硬體規劃方面，除持續於桃園校本部推動跨域課程與智慧醫療研究外，亦將於新北市林口校區規劃建置新宿舍與護理館，打造臨近臨床實習場域學習環境，方便學生至亞東紀念醫院臨床實習，並促進師生間更緊密的交流與合作，實現學用合一與資源共享。

陳依純新作《機器人的日常消遣》　現身 TAxT 藝術節

陳依純新作《機器人的日常消遣》　現身 TAxT 藝術節

在人工智慧投入日常的時代，當機器不僅僅是精準高效的工具，而開始「模仿」甚至「誤解」人類行為時，它們會呈現什麼樣的樣貌？元智大學藝術與設計系助理教授陳依純，在 2025 年「TAxT 桃園科技藝術節」推出新作《機器人的日常消遣》，以 AR 與 AI 技術結合動畫和互動影像，創造出屬於機器人的生活世界，讓民眾重新思考人機共處的未來。

元智大學迎新週登場　內容多元展現校園文化

元智大學迎新週登場　內容多元展現校園文化

2025國際商學院聯盟年會　元智大學登場

2025國際商學院聯盟年會　元智大學登場

畢業了　元智首屆DBA博士誕生

畢業了　元智首屆DBA博士誕生

導盲犬進元智校園　教您遇到牠「三不一問」

導盲犬進元智校園　教您遇到牠「三不一問」

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

