社會 社會焦點 保障人權

三度對孫女的閨蜜猥褻+性侵　色阿公辯「我當時很醉」下場曝

▲桃園市楊姓男子於2023年，孫女之女性朋友借宿期間，敬三度對其強制猥褻與性侵得逞，事後否認犯行，辯稱喝醉了。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲楊姓男子三度對孫女的女性友人強制猥褻與性侵，事後否認犯行，辯稱喝醉了。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子於2023年6、7月間，趁孫女之女性友人借宿期間，三度對其強制猥褻與性侵得逞，事後女子向其孫女哭訴阿公獸行，憤而報警提告；桃園地院審理時，被告否認犯行，辯稱自己喝醉了，不記得不知道等語，被害女子則提出相關錄影錄音佐證，法官審結依強制猥褻罪，又犯乘機性交罪與乘機猥褻等3罪，應執行有期徒刑4年，本案仍可上訴。

判決書指出，楊姓男子為成年孫女之爺爺，其女性友人於2023年6、7月間借宿其位於中壢區住處，同年6月3日下午5時許，楊男在住處客廳沙發上，不顧女子拒絕，仍伸手觸摸其大腿並往其大腿內側撫摸，遭女子推開後仍強制猥褻得逞1次。

同年7月7日某時，女子在住處客廳沙發因服用安眠藥熟睡，楊男見其昏睡不知抗拒之際，將生殖器放入女子口腔，以此方式對其為乘機性交得逞1次，女子驚醒後躲入房間；同年7月15日下午5時30分許，女子在楊男孫女房間內服用安眠藥熟睡之際，楊男掀開其上衣並舔其乳頭，以此乘機猥褻得逞1次，女子驚醒後逃至另一房間向其孫女求救，事後楊男孫女痛斥阿公怎可對女性友人如此行為，2人隨即向警方報案處理。桃園地檢署偵結依妨害性自主罪罪嫌將楊男起訴。

桃園地院審理時，被告楊男矢口否認犯行，辯稱「女子有吸毒，在我家吸食安非他命，我都沒有碰她身體任何部位，我不知道她有沒有吃安眠藥」；其辯護人則爭執女子曾提出錄音譯文指稱被告於審判外非任意自白，但並無證據能力等語。被告於警訊偵查時亦辯稱，「我當時很醉，孫女與女子來質問我時，根本不知道對方有錄音錄影等情事，也不記得有向女子道歉」。

被害女子則指證，當時與男友分手，所以借住朋友家，被告則是整天在家，第一次被告在客廳，趁她看電視吃東西時，直接摸其大腿；第二次是趁其吃安眠藥在客廳睡覺時，被告直接將生殖器放入嘴巴裡，當時驚醒將他推開，當時是白天發生，我有向其孫女說，孫女則持球棒棍去向被告對質，當時有錄音。最後一次是則在其孫女房間睡覺，被告進來直接掀其衣服舔其乳頭，當時驚醒後看到被告在舔我，情緒當場崩潰，就跑去其孫女房間敲門哭訴等語，後來因發生太多次了就直接搬回家住。

法官審理時，被告明知被害女子與其孫女之間關係與年紀，應知悉女子無意願同意被告撫摸其大腿，但仍違反其意願強制猥褻行為，與性騷擾之構成要件不相符，是被告及其辯護人之辯詞，均無足採信。法官審酌被告為求自己性慾之滿足，分別為上述行為，事後否認犯行，並未與女子達成和解或賠償，審結依強制猥褻罪，處有期徒刑7月；又犯乘機性交罪，處有期徒刑3年8月；又犯乘機猥褻罪，處有期徒刑10月，應執行有期徒刑4年，本案仍可上訴。

詐領差旅、餐旅費7萬元　陸軍2上校認罪獲緩刑

詐領差旅、餐旅費7萬元　陸軍2上校認罪獲緩刑

陸軍司令部前軍事情報處吳姓與張姓上校主管，於2021年12月至2022年3月間，明知未與韓國駐台武官餐敘或有外事工作交流，卻命不知情下屬核銷差旅、餐費約7萬餘元，遭桃園地檢署起訴；桃園地院審理時，吳、張2人均坦承犯行，其中吳姓上校已繳回犯罪所得，法院審結吳姓上校犯公務員利用職務上機會詐取財物共14罪、行使公務員登載不實文書等罪，應執行有期徒刑2年，褫奪公權2年，緩刑5年。

幫郭台銘收購連署書　前議員郭麗華判3年10月

幫郭台銘收購連署書　前議員郭麗華判3年10月

「靠北」前女友不倫　阿兵哥被判3個月

「靠北」前女友不倫　阿兵哥被判3個月

不想回營偽造診斷書　天兵一原因被抓包

不想回營偽造診斷書　天兵一原因被抓包

人妻親吻同事　法官驗證1事判賠30萬

人妻親吻同事　法官驗證1事判賠30萬

