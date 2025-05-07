導盲犬進元智校園　教您路上遇到牠要遵守「三不一問」

▲學生扮演盲人，由導盲犬牽著行走。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為打造更具包容與理解的友善校園環境，元智大學學生事務處諮商與就業輔導組，舉辦「友善校園特教宣導週」，以「一同走進不一樣的世界」為主題，規劃一系列兼具教育性與互動性的活動，邀請師生一同認識身心障礙者的多元樣貌，學習以同理與尊重陪伴彼此。

元智大學表示，7日「心靈小幫手—導盲犬宣導：愛與陪伴的力量！」，特別邀請台灣導盲犬協會進入校園，同學們近距離與導盲犬互動、拍照，透過導盲犬訓練員的導覽與說明，深入了解導盲犬的培訓歷程、【三不一問】守則，不摸、不餵、不呼喚、可詢問，以及背後默默付出的寄養家庭故事。

▲協會工作夥伴表示，在路上遇到導盲犬要遵守三不一問。（圖／元智提供)

活動中也特別介紹了協助視障人士的方法，例如主動自我介紹、詢問是否需要協助、提供手肘作為引導、適時描述環境空間等實用技巧，讓學生們在未來遇到視障朋友時，能夠以尊重與專業的方式給予協助，展現真正的友善與理解。

參加活動的管理學院林姓同學表示，導盲犬不只是協助視障朋友行動的幫手，更是陪伴其走過日常、跨越障礙的心靈夥伴。這場活動溫馨感人，也讓我重新思考「什麼是陪伴？什麼是理解？」的意義。

主辦單位表示，除了導盲犬宣導外，還包括「解讀微笑憂鬱：笑容背後的真實情緒」專題講座、「理解與陪伴自閉症」講座、溫馨電影《愛子歸來》映後座談，以及趣味的《不一樣的世界》Kahoot 挑戰賽。透過多元方式，帶領學生以感受代替想像、以理解取代誤解，一步步走進那些看不見卻真實存在的世界。