▲元智藝設系陳依純新作《機器人的日常消遣》，現身 TAxT 藝術節。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在人工智慧投入日常的時代，當機器不僅僅是精準高效的工具，而開始「模仿」甚至「誤解」人類行為時，它們會呈現什麼樣的樣貌？元智大學藝術與設計系助理教授陳依純，在 2025 年「TAxT 桃園科技藝術節」推出新作《機器人的日常消遣》，以 AR 與 AI 技術結合動畫和互動影像，創造出屬於機器人的生活世界，讓民眾重新思考人機共處的未來。

作品中，機器人可閱讀、遊戲、打掃，甚至只是發呆。這些看似笨拙卻幽默的行為，讓觀眾在荒謬中感到熟悉，也觸發對「智慧化與人性化」之間的反思。陳依純將機器的冷冰演算推向另一個極端，讓其產生近似人類的幽默感，甚至生成無意義卻趣味十足的舉動，顛覆了大眾對科技的刻板印象。

「當我們不斷追求效率與智慧化時，是否也逐漸成為了機械？」陳依純透過作品提出疑問。她認為，當機器開始展現幽默，它們是否正逐步獲得某種「人性」？作品在趣味背後，折射出高度自動化社會中，人類對勞動、休閒與存在的焦慮。

陳依純擁有國立臺北藝術大學美術學院博士學位與科技藝術碩士學位，曾獲 ACC 亞洲文化藝術獎、金穗獎最佳實驗片首獎及臺北數位藝術表演獎首獎，並多次於國際雙年展、電子藝術節與影展展出。

長期關注人類與科技之間的張力的陳依純，創作橫跨實驗影像、新媒體跨域與當代繪畫。其創作方法融合口述田調、史學解謎、夢境解析與神祕學技術，致力於解構臺灣另類觀點的歷史與宇宙敘事。

2025「TAxT 桃園科技藝術節」於 9 月 19 日至 10 月 12 日在中原文創園區舉行。在這個結合科技與藝術的展覽中，《機器人的日常消遣》以詼諧方式開啟新的視角，陳依純邀請民眾在笑聲與思索之間，重新檢視當下的人機共存樣貌與未來想像。