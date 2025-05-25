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元智大學首屆DBA博士誕生　獅子會前總監、部桃護理督導長畢業了

▲▼元智管院主管與畢業生合照。（圖／元智大學管理學院提供）

▲元智大學管理學院主管與畢業生合照。（圖／元智大學管理學院提供）

記者黃君瀚／綜合報導

元智大學企業管理博士（DBA）學程迎來歷史性一刻，首屆博士畢業生於2025年5月24日正式誕生，標誌著台灣高階管理教育邁向新里程碑。作為全台最早開設EMBA課程的大學，元智大學持續引領實務導向的高等教育，DBA學程更以產學融合的創新模式，成為企業高階人才進修的首選平台。

當天，元智管理學院舉辦「DBA畢業茶會暨撥穗儀式」，以「展翼再轉化」為主題，象徵畢業生在學術與實務交融中的蛻變。副校長徐澤志致詞時表示，博士學位不僅是學術成就，更是將管理知識轉化為社會影響力的新起點。

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▲▼元智DBA大合照。（圖／元智大學管理學院提供）

▲元智大學企業管理博士（DBA）學程大合照。（圖／元智大學管理學院提供）

兩位首屆畢業生分別為國際獅子會300G2區前總監鄭如明博士，以及衛福部桃園醫院護理部督導長廖宜邡博士。他們在繁忙職務中完成學業，論文聚焦組織轉型與醫療創新，展現DBA課程強調的「行動式知識」與「領導進化」精神。

元智DBA學程由管理學院院長黃敏萍教授領軍，匯聚逾60位師資，採小班共授模式，課程設計注重跨界討論與實務應用。學員背景多元，涵蓋遠東集團、上市櫃公司高管及數位轉型領袖，顯示企業對高階在職教育的強烈需求。黃院長表示，DBA學程是元智對終身學習承諾的具體實踐，未來將持續深化產學合作，推動知識驅動的產業創新。

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