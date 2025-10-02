　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不滿車禍處理！男網路7字經譙警...張善政也中槍　超慘下場曝

▲羅姓男子因車禍案不滿警方辦案態度而仇視警方，竟匿名以「羅報仇」為臉書帳號，在楊梅警分局頭洲派出所臉書粉絲團以不實侮辱性言論貼文。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲羅姓男子因車禍案不滿警方辦案態度而仇視警方，竟匿名以「羅報仇」為臉書帳號，在楊梅警分局頭洲派出所臉書粉絲團以不實侮辱性言論貼文。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市羅姓男子向來仇視警察，去男6月至7月間，竟以楊梅警分局副分局長的網路照片，匿名以「羅報仇」為臉書帳號，在楊梅警分局頭洲派出所臉書粉絲團，散播仇警貼文，連桃園市長張善政、警察局長都成為其攻擊對象，經楊梅警方查獲送辦。桃檢調查後，認為他涉嫌加重誹謗與違反個人資料保護法，偵結將他依個資法起訴。

檢警調查，54歲的羅姓男子疑因車禍案不滿警方辦案態度開視仇視警察，去年6月5日至7月5日，在不詳地點，未經桃園市警局楊梅分局王姓副分局長之同意，以其在楊梅警分局官方網站上照片，設定為臉書帳號「羅報仇」的大頭貼照片，於楊梅分局頭洲派出所臉書粉絲團，以五字經、七字經辱罵王，藉以貶低王的人格及社會評價，貼文中還針對桃園市長張善政、警察局長等人進行不實攻擊，王事後向楊梅警方提告。

桃檢調查時，羅男坦承犯行，楊梅警方則提供臉書「羅報仇」帳號之大頭貼照片、臉書不實貼文截圖等佐證，檢方認為，被告羅男所為，涉犯刑法之公然侮辱之加重誹謗及違反個人資料保護法之違法利用他人個人資料等罪嫌，應視為數個舉動之接續施行，檢方偵結依違反個資法提起公訴，並建請法院從重處斷。

 【更多新聞】

獨居男險死在家中！失聯多日朋友急壞報警　警消破門見悲慘一幕

為3萬5奪2命！刀+鎚狂殺2前同事穿心破肺亡　他全身血秒自首

詐領差旅、餐旅費7萬元　陸軍司令部2上校認罪獲緩刑

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／內湖40歲媽媽、10歲女童家中雙亡
酸民轟「在亡靈上走秀」蹭流量　超模女神不忍了
虐待158次「Finger inside」　幼兒園僅減招20
槓上鏡週刊！　黃國昌秀證據爆「社長裴偉獲8.5億不明海外資金
18歲新生校內慘死　頭部嚴重撞擊、顱內出血
台大高材生IG曝！全場被圈粉「一致認證優雅」：怎可帥又美
快訊／年輕人踹飛白髮婦！警電話找人失敗...將發通知書
快訊／三地集團總裁慘了！　檢方兵分多路搜索

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女友在床上呼呼大睡　狼男竟伸手摸閨蜜...還解內衣偷親嘴！

快訊／北市內湖公寓雙屍命案！　40歲母、10歲女童明顯死亡

爆胎刁車又沒電！女駕駛超慘　台東暖警伸援手助脫果

竊盜集團超囂張「狂偷167公斤電纜」台東警逮人　裸銅成鐵證

找到親人遺照！白髮男阿偉激動喊：對不起這麼晚才來救你

父子陽明山散心遇驚魂記！84歲翁突倒車內　北投警供氧救命

貨車司機遭逆撞慘死！肇事灌漿車闆娘也被拋出...摔落邊坡亡

虐待158次「Finger inside」成惡夢　幼兒園僅減招20%家長怒了

相驗結果曝！屏科大18歲新生校內自撞　頭部重創顱內出血致死

老公突擦保養品...妻靠「舊密碼」抓包偷吃恢單　反被判罰1萬

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

女友在床上呼呼大睡　狼男竟伸手摸閨蜜...還解內衣偷親嘴！

快訊／北市內湖公寓雙屍命案！　40歲母、10歲女童明顯死亡

爆胎刁車又沒電！女駕駛超慘　台東暖警伸援手助脫果

竊盜集團超囂張「狂偷167公斤電纜」台東警逮人　裸銅成鐵證

找到親人遺照！白髮男阿偉激動喊：對不起這麼晚才來救你

父子陽明山散心遇驚魂記！84歲翁突倒車內　北投警供氧救命

貨車司機遭逆撞慘死！肇事灌漿車闆娘也被拋出...摔落邊坡亡

虐待158次「Finger inside」成惡夢　幼兒園僅減招20%家長怒了

相驗結果曝！屏科大18歲新生校內自撞　頭部重創顱內出血致死

老公突擦保養品...妻靠「舊密碼」抓包偷吃恢單　反被判罰1萬

創世台東院攜手百人自做月餅　社區共慶中秋凝聚情誼

女友在床上呼呼大睡　狼男竟伸手摸閨蜜...還解內衣偷親嘴！

新北貢寮警消共構新廳舍落成　侯友宜：持續提升偏鄉救災量能

東京隨機砍殺！40歲男尾隨老婦「狂砍十多刀」　女兒聽到虐殺過程

當媽後等7年才回歸！孫藝真現身影院哭到轉身擦淚　廉惠蘭暖心安慰

2025台灣國際衝浪公開賽11/4熱血登場　國際賽事報名啟動

驚悚網漫改編影集！張軒睿裸上身「雙腿遭斬斷」　被前女友囚禁

快訊／北市內湖公寓雙屍命案！　40歲母、10歲女童明顯死亡

AV女優宣布懷孕！　大肚全裸自拍照曝光

爆胎刁車又沒電！女駕駛超慘　台東暖警伸援手助脫果

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

社會熱門新聞

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

虎媽未婚同居、打婆婆黑底曝　軟弱夫堅持迎娶釀悲劇

李多慧調整拍攝工作現身救災！　臉沾泥喊：想多幫忙

即／台中驚傳男大學生墜樓　倒臥停車場慘死

台中虎媽是23年前驚世媳婦　女兒疑因「太像婆婆」遭虐死

即／北捷踹飛白髮婦！警電話找人失敗...將發通知書

21歲女被虐死不敢逃原因曝　曾逃跑遭毒打

快訊／屏東民生路今早大火！頻傳爆炸聲

女子公園賣餅乾遭性侵　還被拍照傳給男友

細肩爆乳美魔女撞女騎士　酒駕又沒照慘了

「高職女在家遭姦殺」奇案　兇手竟僅14歲

更多熱門

相關新聞

為3萬5奪2命！刀+鎚狂殺2前同事　他全身血秒自首

為3萬5奪2命！刀+鎚狂殺2前同事　他全身血秒自首

桃園市陳姓男子與前林姓、盧姓同事有3萬5000元金錢糾紛，今年7月間，陳男催討後遭林男透過LINE傳送「只會隨便糊弄你而已」，陳心有不甘於8月2日凌晨潛入2人租屋處，持料理刀與鐵鎚分別刺殺2人心肺部位等處，陳作案後逃離現場，林、盧2人經送醫急救仍雙雙宣告不治，陳犯案後向警方自首；桃園地檢署認為被告涉犯殺人罪嫌，昨（1）日天依國民法官法提起公訴移審，並建請法院繼續羈押獲准。

娃娃機沾行竊持刀傷人逃逸　惡賊鬼扯「誤傷」

娃娃機沾行竊持刀傷人逃逸　惡賊鬼扯「誤傷」

桃園女駕駛肇事輾過醉漢　送醫急救撿回一命

桃園女駕駛肇事輾過醉漢　送醫急救撿回一命

保育動物入境案！觀賞魚業老闆遭控

保育動物入境案！觀賞魚業老闆遭控

桃園男持西瓜刀砍傷少年　頭部深度撕裂送醫險死

桃園男持西瓜刀砍傷少年　頭部深度撕裂送醫險死

關鍵字：

惡男盜用副分局長大頭照臉書官網仇視文桃檢

讀者迴響

熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

168回家！　救牠的特搜隊員領養

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面