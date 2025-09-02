元智大學「新生啟航」迎新週登場　展現校園文化

▲廖慶榮校長分享「正向積極」與「自律」是成長不可或缺的。（圖／元智提供）



記者楊淑媛／桃園報導

元智大學「新生啟航」迎新週登場元智大學「新生啟航」迎新活動於9月1日至5日盛大舉行，為期五天的緊湊行程，包括典禮、健康檢查、社團嘉年華及英語實境挑戰等多元安排，熱情迎接約3000位新生加入元智大家庭，協助學生順利展開大學生活。

開學典禮中，校長廖慶榮以「正向積極迎接大學生涯」為題，勉勵新生珍惜大學四年的探索與成長黃金期。廖校長提醒同學，應持續精進英文與AI兩大核心能力，因為語言力與數位工具的應用將是迎向未來的關鍵競爭力。

▲秦家騏校友分享成功心法，強調機會只留給準備好的人。（圖／元智提供）

他強調「正向積極」與「自律」是成長不可或缺的特質，無論是信心、勇氣、責任感，或是時間與情緒的管理，皆是邁向成功的重要基石，期許同學四年後能兼具專業知識、語言與電腦能力，成為「可靠又受歡迎」的元智人。

典禮上邀請到元智大學第五屆傑出校友、蔚華科技董事長秦家騏分享成功心法。他以自身經驗提醒學弟妹「大部分人說是對的，卻不一定是真理」，呼籲同學培養獨立思考能力，不盲從流行或多數意見，才能在學術與人生道路上更穩健。他指出，機會只留給準備好的人，鼓勵學生持續學習、自我提升；同時強調「隱形競爭力勝過專業」，誠信、細心與勤奮才是長遠成功的關鍵，這些軟實力更是團隊合作與職場發展中能否脫穎而出的關鍵。

▲元智大學「新生啟航」迎新週登場。（圖／元智提供）

迎新週活動內容多元，典禮後安排的「新生攻略」幫助同學快速熟悉校園資源。下午登場的「社團嘉年華」則讓校園化身青春舞台，熱音社、MV舞蹈社、熱舞社等十個社團接力演出，展現元智多元的校園文化與活力。

9月2日的行程聚焦於「新生健檢」與「班級相見歡」。學校安排超過50位醫護人員進駐校園，為新生進行完整健康檢查，守護學生身心健康。同時，各系亦舉辦「相見歡」，由系主任與師長協助新生認識學習資源、課業發展及職涯方向，強化師生互動與歸屬感。

壓軸登場的「挑戰極限英語Power Up」於9月3日至5日舉行，由國際語言文化中心規劃，打造沉浸式英語體驗。活動結合多元職涯自由選講座、全英語校園闖關競賽及專屬銜接教材，鼓勵學生透過自主學習增強語言力。講座邀請十位業界專家與傑出校友，包括信義集團協理、Hahow人資總監、會計師、律師與創業者，讓新生依興趣自由選課，拓展視野。校園闖關則全程以英語設計，透過AI語言工具與團隊合作破解任務，不僅幫助學生熟悉校園，更激發跨文化學習熱情。