為3萬5奪2命！刀+鎚狂殺2前同事穿心破肺亡　他全身血秒自首

▲桃園市陳姓男子與前林姓、盧姓同事有金錢糾紛，今年8月間潛入2人租屋處，持料理刀與鐵鎚刺殺2人心臟部位等處，經送醫急救仍雙雙不治。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導



桃園市陳姓男子與前林姓、盧姓同事有3萬5000元金錢糾紛，今年7月間，陳男催討後遭林男透過LINE傳送「只會隨便糊弄你而已」，陳心有不甘於8月2日凌晨潛入2人租屋處，持料理刀與鐵鎚分別刺殺2人心肺部位等處，其中1人身中46刀，陳作案後逃離現場，林、盧2人經送醫急救仍雙雙宣告不治，陳犯案後向警方自首；桃園地檢署認為被告涉犯殺人罪嫌，昨（1）日天依國民法官法提起公訴移審，並建請法院繼續羈押獲准。

檢警調查，47歲的陳姓男子與林姓、盧姓男子為前同事關係，今年5月間，陳在觀音區某處租屋處，交付6萬5,000元現金，委託林男協助匯款未果，陳認為林、盧2人應全數返還，但2人僅歸還3萬元後，陳認為剩餘3萬5,000元理應全數歸還，經催討後遭林、盧2人拒絕，陳因而心生怨恨。

今年7月間，陳再度向林催討，林透過LINE傳送：「只會隨便糊弄你而已」、「畢竟你又付不起責任和錢」、「你都46歲了，做任何事情錢為首」等語嘲諷，陳男遂於8月2日凌晨從租屋處攜帶鐵鎚及料理刀前往林、盧2人租屋處，持鐵鎚擊碎落地窗後潛入屋內，持鐵鎚及料理刀朝盧頭部敲擊，再持陶瓷料理刀朝盧胸部刺入猛刺，盧受傷躲進廁所內反鎖躲避。

陳見盧躲入廁所並反鎖，持刀轉往房間內刺殺被林手部、背部及腹部等多處砍殺，林則倒於血泊中，現場血跡斑斑，警方事後查出林身中46刀。陳行兇返回租屋處，隨即撥打電話報警自首。經警消趕抵現場查看，緊急將林、盧2人送醫急救，其中林男因遭銳器砍割刺傷，造成心臟脾臟刺傷，手肘血管斷離大量出血於同日凌晨2時30分不治死亡；同案盧男左胸部1處銳器刺入傷害，造成心臟、肺臟大量出血、氣血胸，亦於同日凌晨2時55分許宣告不治。

▲桃園地檢署偵辦陳姓男子殺人案，昨日依殺人罪嫌起訴並移請國民法庭審理。（資料照／記者沈繼昌攝，與本新聞無關）

大園警方向桃園地檢署檢察官郭法雲指揮偵辦，檢察官獲報後前往相驗2名死者，迅速組成專案小組鑑定事故現場，循線扣得被告作案用之料理刀與鐵鎚等兇器，訊後並向法院聲請羈押獲准。檢警偵辦期間，比對分析被害人2人及被告手機之訊息紀錄，調閱銀行帳戶資料核對金流，傳訊相關證人釐清被告行兇動機及事實，全案於昨天偵結依國民法官法提起公訴移審，並建請法院繼續羈押獲准。

桃園地檢署啟動偵查後，立即通知犯罪被害人保護協會桃園分會到場提供家屬保護服務，陪伴家屬面對傷痛，對於家屬所提出對本案之疑點，均逐一調查以求查明真相。本案進入審理程序後，並將持續協助陪伴，落實犯罪被害人權益保障。