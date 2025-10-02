　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

為3萬5奪2命！刀+鎚狂殺2前同事穿心破肺亡　他全身血秒自首

▲桃園市陳姓男子與前林姓、盧姓同事有金錢糾紛，今年8月間潛入2人租屋處，持料理刀與鐵鎚刺殺2人心臟部位等處，經送醫急救仍雙雙不治。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市陳姓男子與前林姓、盧姓同事有金錢糾紛，今年8月間潛入2人租屋處，持料理刀與鐵鎚刺殺2人心臟部位等處，經送醫急救仍雙雙不治。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子與前林姓、盧姓同事有3萬5000元金錢糾紛，今年7月間，陳男催討後遭林男透過LINE傳送「只會隨便糊弄你而已」，陳心有不甘於8月2日凌晨潛入2人租屋處，持料理刀與鐵鎚分別刺殺2人心肺部位等處，其中1人身中46刀，陳作案後逃離現場，林、盧2人經送醫急救仍雙雙宣告不治，陳犯案後向警方自首；桃園地檢署認為被告涉犯殺人罪嫌，昨（1）日天依國民法官法提起公訴移審，並建請法院繼續羈押獲准。

檢警調查，47歲的陳姓男子與林姓、盧姓男子為前同事關係，今年5月間，陳在觀音區某處租屋處，交付6萬5,000元現金，委託林男協助匯款未果，陳認為林、盧2人應全數返還，但2人僅歸還3萬元後，陳認為剩餘3萬5,000元理應全數歸還，經催討後遭林、盧2人拒絕，陳因而心生怨恨。

今年7月間，陳再度向林催討，林透過LINE傳送：「只會隨便糊弄你而已」、「畢竟你又付不起責任和錢」、「你都46歲了，做任何事情錢為首」等語嘲諷，陳男遂於8月2日凌晨從租屋處攜帶鐵鎚及料理刀前往林、盧2人租屋處，持鐵鎚擊碎落地窗後潛入屋內，持鐵鎚及料理刀朝盧頭部敲擊，再持陶瓷料理刀朝盧胸部刺入猛刺，盧受傷躲進廁所內反鎖躲避。

陳見盧躲入廁所並反鎖，持刀轉往房間內刺殺被林手部、背部及腹部等多處砍殺，林則倒於血泊中，現場血跡斑斑，警方事後查出林身中46刀。陳行兇返回租屋處，隨即撥打電話報警自首。經警消趕抵現場查看，緊急將林、盧2人送醫急救，其中林男因遭銳器砍割刺傷，造成心臟脾臟刺傷，手肘血管斷離大量出血於同日凌晨2時30分不治死亡；同案盧男左胸部1處銳器刺入傷害，造成心臟、肺臟大量出血、氣血胸，亦於同日凌晨2時55分許宣告不治。

▲桃園地檢署偵辦陳姓男子殺人案，昨日依殺人罪嫌起訴並移請國民法庭審理。（資料照／記者沈繼昌攝，與本新聞無關）

▲桃園地檢署偵辦陳姓男子殺人案，昨日依殺人罪嫌起訴並移請國民法庭審理。（資料照／記者沈繼昌攝，與本新聞無關）

大園警方向桃園地檢署檢察官郭法雲指揮偵辦，檢察官獲報後前往相驗2名死者，迅速組成專案小組鑑定事故現場，循線扣得被告作案用之料理刀與鐵鎚等兇器，訊後並向法院聲請羈押獲准。檢警偵辦期間，比對分析被害人2人及被告手機之訊息紀錄，調閱銀行帳戶資料核對金流，傳訊相關證人釐清被告行兇動機及事實，全案於昨天偵結依國民法官法提起公訴移審，並建請法院繼續羈押獲准。

桃園地檢署啟動偵查後，立即通知犯罪被害人保護協會桃園分會到場提供家屬保護服務，陪伴家屬面對傷痛，對於家屬所提出對本案之疑點，均逐一調查以求查明真相。本案進入審理程序後，並將持續協助陪伴，落實犯罪被害人權益保障。

 【更多新聞】

和女兒吵架！放火燒機車+自小客「家差點沒了」　莽父下場曝

桃園煉油廠加裝百組感測器提前上線　空品監控再升級

詐領差旅、餐旅費7萬元　陸軍司令部2上校認罪獲緩刑

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／承德路大樓大面積磚牆墜落！　路人慘遭砸頭
來台旅遊14天！卻衝去救災　他感動炸：不喊累不休息
快訊／大谷翔平、山本由伸怒吼　道奇勝紅人挺進分區系列賽
快訊／《如懿傳》女星官宣結婚！
夫妻失聯10天！吊車大王助開挖　張峻：事發前聽到尖叫聲
YouBike大當機！　交通局開罰10萬元
女遭綑綁性侵！被拍「女女系列」上網賣　惡女下場慘了
國民黨爆洪災時間序　延遲13小時發紅色警戒：敢檢討劉世芳？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

馬太鞍溪堰塞湖緊急勘查！空勤總隊直升機投放3枚衛星浮標探測

快訊／北市華陰街商圈大樓磚牆掉落！畫面曝光　1人頭被砸中撕裂傷

彰化地方媽媽遭投資詐騙　面交60萬誘出車手...車內飄K味涉毒駕

佛祖街夫妻失聯10天！吊車大王助開挖　張峻：事發前聽到尖叫聲

店員竄改消費紀錄A走257元　代價被判刑3個月

女清潔工性侵客戶！皮帶綑手布塞嘴逞慾　還拍「女女系列」上網賣

籃球場戰到災區！新北國王總教練率隊挺進光復　林書緯彎腰清淤

為3萬5奪2命！刀+鎚狂殺2前同事穿心破肺亡　他全身血秒自首

「你也該me too了」　婦產科名醫涉性侵…1通電話救了她

新武呂溪土石崩塌「沒變堰塞湖」暫無安全疑慮　林保署監測中

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

馬太鞍溪堰塞湖緊急勘查！空勤總隊直升機投放3枚衛星浮標探測

快訊／北市華陰街商圈大樓磚牆掉落！畫面曝光　1人頭被砸中撕裂傷

彰化地方媽媽遭投資詐騙　面交60萬誘出車手...車內飄K味涉毒駕

佛祖街夫妻失聯10天！吊車大王助開挖　張峻：事發前聽到尖叫聲

店員竄改消費紀錄A走257元　代價被判刑3個月

女清潔工性侵客戶！皮帶綑手布塞嘴逞慾　還拍「女女系列」上網賣

籃球場戰到災區！新北國王總教練率隊挺進光復　林書緯彎腰清淤

為3萬5奪2命！刀+鎚狂殺2前同事穿心破肺亡　他全身血秒自首

「你也該me too了」　婦產科名醫涉性侵…1通電話救了她

新武呂溪土石崩塌「沒變堰塞湖」暫無安全疑慮　林保署監測中

營養師精選：「10種天然控脂食物」的正確吃法

尚未填入標題

根本沒有少年房神！　顏炳立：房地產已不是「投資好選擇」

美農民淪最大苦主！3重經濟打擊「又遇政府關門」　秋收季難過

普發1萬有望10/17三讀？　民進黨團：可根據過去慣例推斷

黃豪平入圍金鐘喊「贖罪」原因曝！　紅毯想低調當背景板

直擊北捷嬤「改坐一般座」乖了？苦主曝真相搖頭：還是有來要

馬太鞍溪堰塞湖緊急勘查！空勤總隊直升機投放3枚衛星浮標探測

山本由伸113球飆9K！滿壘脫困怒吼帥翻　球迷：賽揚獎水準

文化幣加碼年底前「半價看電影」　秋冬國片片單一次看　

【整層遭活埋】佛祖街成泥沙地獄！ 開挖震撼畫面曝

社會熱門新聞

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

李多慧調整拍攝工作現身救災！　臉沾泥喊：想多幫忙

即／台中驚傳男大學生墜樓　倒臥停車場慘死

台中虎媽是23年前驚世媳婦　女兒疑因「太像婆婆」遭虐死

21歲女被虐死不敢逃原因曝　曾逃跑遭毒打

快訊／屏東農藥行今早大火！　不時產生爆炸

「高職女在家遭姦殺」奇案　兇手竟僅14歲

早餐店驚見「兇狠比丘尼」被拒捐款翻臉

細肩爆乳美魔女撞女騎士　酒駕又沒照慘了

澳小鮮肉險遭台女友毒死3次　醫揭生死一線

獨／富二代設「愛情陷阱」　分手再靠性愛片恐嚇

凌晨1點街頭等買早餐　他手表「停格在7點」

更多熱門

相關新聞

娃娃機沾行竊持刀傷人逃逸　惡賊鬼扯「誤傷」

娃娃機沾行竊持刀傷人逃逸　惡賊鬼扯「誤傷」

桃園市劉姓男子今年4月間在大園區中山北路上某處娃娃機店，以萬用鎖匙打開機台後竊取機台內之電風扇、行動電源等商品，得手後逃跑時被發現，竟取出預藏折疊刀劃傷聞訊趕來之曾姓男子，經路人圍捕制伏轉交警方送辦；桃檢複訊時，劉男坦承成行竊但否認強盜等犯行，辯稱「折疊刀放在口袋，拉扯不慎掉落劃傷」等語，檢方認為卸詞不予採信，偵結依加重強盜罪嫌起訴。

桃園女駕駛肇事輾過醉漢　送醫急救撿回一命

桃園女駕駛肇事輾過醉漢　送醫急救撿回一命

保育動物入境案！觀賞魚業老闆遭控

保育動物入境案！觀賞魚業老闆遭控

桃園男持西瓜刀砍傷少年　頭部深度撕裂送醫險死

桃園男持西瓜刀砍傷少年　頭部深度撕裂送醫險死

攜父尋死遭拒狠心推落溪流溺斃　逆子下場出爐

攜父尋死遭拒狠心推落溪流溺斃　逆子下場出爐

關鍵字：

莽男債務糾紛料理刀刺殺2同事桃檢國民法官

讀者迴響

熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

一夕破產欠債1500萬　財產剩拖鞋

8旬伯騎單車彰化衝花蓮！鏟完泥睡紙板

快訊／珍古德博士辭世　享壽91歲

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面