　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2025國際商學院聯盟年會與DBA解方經濟論壇　元智大學登場

▲2025國際商學院聯盟年會元智大學登場

▲遠東集團創新長暨裕民航運副董事長徐國安，分享遠東集團在ESG實踐上的深耕成果。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由元智大學主辦的「2025國際商學院聯盟年會暨國際學術研討會（2025 NIBES Annual Meeting and the DBA Solution Economy Forum）」於7月2日隆重登場。來自全球五大洲16國的數十位頂尖商學與經濟學院代表齊聚元智，共同展開為期三天的高峰對話。

元智大學表示，開幕式由元智大學廖慶榮校長、NIBES祕書長Prof. Vesna Žabkar以及管理學院黃敏萍院長共同主持。會議聚焦於永續發展、數位轉型、以及高等教育創新，展現台灣學術界與產業界攜手打造國際影響力的堅實實力。

NIBES（The Network of International Business and Economic Schools）自1996年創立以來，即為全球具影響力的商學院聯盟，採邀請制，每國僅有一所代表學校。元智大學自2019年受邀加入，為台灣唯一成員，今年亦首次擔任年會主辦單位。

▲2025國際商學院聯盟年會元智大學登場

▲來自全球五大洲16國的數十位頂尖商學與經濟學院代表齊聚元智。（圖／元智提供）

遠東集團創新長暨裕民航運副董事長徐國安發表首場主題演講，分享遠東集團在ESG實踐上的深耕成果。徐國安指出，遠東集團長期致力於推動多元面向的ESG（環境保護、社會責任、公司治理），並憑藉深厚的多角化經營基礎，將ESG理念逐步融入日常營運各層面，形塑微小卻深遠的正向改變。

展望未來，集團聚焦人工智慧對企業永續經營與高等教育發展的深刻影響，持續引領轉型，實踐共好共榮的願景。第二場主題演講則由中華民國全國工業總會秘書長呂正華主講，深入剖析台灣產業面對數位轉型趨勢的發展契機與挑戰。

本次論壇同步舉辦第二屆「DBA解方經濟論壇」，以「數位發展 × 創新循環經濟」為主題，並公開徵稿，促進DBA與EMBA師生之間的知識實踐交流。論壇邀請前教育部長、政大講座教授吳思華發表〈DBA的實踐智慧──AI時代管理教育的文藝復興〉專題講座，點出AI浪潮下DBA教育所扮演的重要實務角色。

論壇特別安排六校DBA首長對談，包含元智大學、政治大學、中山大學、台科大、雲科大及嘉義大學，針對DBA發展策略與未來展望進行深度對話，聚焦DBA教育如何助力企業決策與創新實踐。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 2 3780 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新北晚間連傳「8聲槍響」
快訊／中油三接意外！潛水員身亡
徐又立跟爸爸握手了！父感動：我等了12年
700萬人受影響！iPASS MONEY宣布分手LINE P
美女主播突告別10年電視台　「我畢業了！」
賴清德喊「軍人搭機升商務艙」　華航回應了
快訊／無照救護車撞死騎士！23歲男5萬交保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防汛生力軍報到！新北添6台大型移動式抽水機　機動戰力再升級

從海出發！新北海洋永續三策略　侯友宜：落實漁海共好

新北21學子獲總統教育獎　侯友宜讚：堅毅精神照亮人生

2025國際商學院聯盟年會與DBA解方經濟論壇　元智大學登場

台南裕文國小登上澳洲校園音樂殿堂　奪金賞締台灣之最

秋田市長沼谷純訪台南　黃偉哲盼深化教育體育交流

台東環保志工群英會140人齊聚一堂　現場活力四射

台東欣豐食品豆腐工廠排放水質超標　最重罰300萬

記得儲水！桃園楊梅區12個里7/8停水20小時

布頌部落文化集會所動土　台東縣府邁向「一部落一聚會所」願景

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【高空急墜！】上海飛日本航班萬米高空急墜！　機上乘客嚇寫「遺言」

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

【酸到爆】館長自強隧道拍《大展鴻圖》！放話「青鳥吃X吧」

【心都碎了】赴派出所作筆錄 彭振聲兒子：已經一滴淚都掉不出來

開庭前接「至親噩耗」！彭振聲情緒崩潰：檢察官要我的命

【滑走撞牆】彰化無人轎車滑進地下室衝百米撞牆　車主追到崩潰喊：完蛋了！

【悲痛發言】嘆司法正義竟要靠人命換！陳佩琪突喊「該跳的是我」

防汛生力軍報到！新北添6台大型移動式抽水機　機動戰力再升級

從海出發！新北海洋永續三策略　侯友宜：落實漁海共好

新北21學子獲總統教育獎　侯友宜讚：堅毅精神照亮人生

2025國際商學院聯盟年會與DBA解方經濟論壇　元智大學登場

台南裕文國小登上澳洲校園音樂殿堂　奪金賞締台灣之最

秋田市長沼谷純訪台南　黃偉哲盼深化教育體育交流

台東環保志工群英會140人齊聚一堂　現場活力四射

台東欣豐食品豆腐工廠排放水質超標　最重罰300萬

記得儲水！桃園楊梅區12個里7/8停水20小時

布頌部落文化集會所動土　台東縣府邁向「一部落一聚會所」願景

防汛生力軍報到！新北添6台大型移動式抽水機　機動戰力再升級

許允樂曝「擁有就是失去」父驟逝留心理創傷　李玉璽1句話惹哭她

快訊／新北賓士男拒絕攔查逃逸！警追捕「連開8槍」逮人

從海出發！新北海洋永續三策略　侯友宜：落實漁海共好

快訊／中油三接傳工安意外！潛水員疑「設備進水」溺斃　送醫不治

蔡依林太大膽「西裝外套裡是透明薄紗」！　正面美胸全看光

旺季減班、未來五周貨櫃船東西向航線減班7%　力求穩住運價

快訊／台東市區爆「逆向連環車禍」1人受困　3人送醫

狠男嘴前妻「跟很多人睡過」不認女兒　拒驗DNA反被法院認定是親爹

周杰倫睽違2年「又合體周星馳」！　他腳踩1物...8.3萬人暴動

瑤瑤挑戰《魷魚遊戲》跳繩　低胸背心一直往下滑＞＜

地方熱門新聞

拍桌飆罵！桃殯葬業者失控嗆公務員

青春專案開跑！黃偉哲率160人稽查KTV強勢守護青少年安全

2025神戶馬拉松報名起跑　桃園跑者獨享好禮

2025桃園創意花鼓邀請賽　7/5中壢天德宮登場

雲科大芒果炸彈爆擊！碩士生機車遭空襲砸出洞

許淑華赴苗栗拱天宮參拜白沙屯媽祖答謝駐駕南投神恩

桃園八德區忠勇街排水改善工程　7/18完工

中原大學首屆AI創新競賽　「讓我下班」奪冠

台南暑假防火不鬆懈南消二大六甲演練旅館火警救援

外籍人士獨行迷航 警服務無國界

勞動部插旗沙崙綠能科學城啟用人才服務據點

台南非營利幼兒園啟動「佮飛做夥耍」黃偉哲驚喜現身陪玩送禮

新北53位公務員獲表揚　侯友宜：你們是城市進步關鍵

基隆托育員7月起比照雙北薪　最高月增9000元

更多熱門

相關新聞

畢業了　元智首屆DBA博士誕生

畢業了　元智首屆DBA博士誕生

元智大學企業管理博士（DBA）學程迎來歷史性一刻，首屆博士畢業生於2025年5月24日正式誕生，標誌著台灣高階管理教育邁向新里程碑。作為全台最早開設EMBA課程的大學，元智大學持續引領實務導向的高等教育，DBA學程更以產學融合的創新模式，成為企業高階人才進修的首選平台。

導盲犬進元智校園　教您遇到牠「三不一問」

導盲犬進元智校園　教您遇到牠「三不一問」

元智大學書店設罷免收件站惹議　創辦人：無黨派色彩、與學校無關

元智大學書店設罷免收件站惹議　創辦人：無黨派色彩、與學校無關

元智大學AI快篩技術　助攻失智症早期檢測

元智大學AI快篩技術　助攻失智症早期檢測

元智大學攜手亞東醫院　舉辦醫護創新營

元智大學攜手亞東醫院　舉辦醫護創新營

關鍵字：

2025國際商學院聯盟年會元智大學

讀者迴響

熱門新聞

陳晨威新歡是「大6歲中信啦啦隊女神」

加油拿千萬發票未現身　7／7到期財部急尋

7／5預言就快到了！盲眼龍婆曾曝「2025年有4件大事」

奈良美智看到了！截圖小S女兒Lily訪問「創作參考他」

南韓男團成員JAEHYUN病逝得年23歲

快訊／奈良美智二度發文：我真的很開心　親解Lily截圖原因

樂天女神自稱單身爆秘戀　5年地下情男友身分曝光

女車上熟睡「護墊消失」　台南男性侵突硬不起來

賴清德下令交涉：航班登機後如商務艙有空位　要讓軍人自動升等

老闆突宣布「7月4日全體放假一天」　原因驚呆萬

彭振聲睡前「碎念幾句」　最後早餐成永別

跳樓機「波動正妹」找到了！　劇烈晃動片播2700萬次

物流司機抽菸釀禍！竹縣工業大樓燒掉2億

《清潭洞醜聞》女星離世享年43歲

將有雙颱！　其中1個「歐洲模式模擬可能登陸」

更多

最夯影音

更多

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【高空急墜！】上海飛日本航班萬米高空急墜！　機上乘客嚇寫「遺言」

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面