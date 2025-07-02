2025國際商學院聯盟年會與DBA解方經濟論壇　元智大學登場

▲遠東集團創新長暨裕民航運副董事長徐國安，分享遠東集團在ESG實踐上的深耕成果。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由元智大學主辦的「2025國際商學院聯盟年會暨國際學術研討會（2025 NIBES Annual Meeting and the DBA Solution Economy Forum）」於7月2日隆重登場。來自全球五大洲16國的數十位頂尖商學與經濟學院代表齊聚元智，共同展開為期三天的高峰對話。

元智大學表示，開幕式由元智大學廖慶榮校長、NIBES祕書長Prof. Vesna Žabkar以及管理學院黃敏萍院長共同主持。會議聚焦於永續發展、數位轉型、以及高等教育創新，展現台灣學術界與產業界攜手打造國際影響力的堅實實力。

NIBES（The Network of International Business and Economic Schools）自1996年創立以來，即為全球具影響力的商學院聯盟，採邀請制，每國僅有一所代表學校。元智大學自2019年受邀加入，為台灣唯一成員，今年亦首次擔任年會主辦單位。

▲來自全球五大洲16國的數十位頂尖商學與經濟學院代表齊聚元智。（圖／元智提供）

遠東集團創新長暨裕民航運副董事長徐國安發表首場主題演講，分享遠東集團在ESG實踐上的深耕成果。徐國安指出，遠東集團長期致力於推動多元面向的ESG（環境保護、社會責任、公司治理），並憑藉深厚的多角化經營基礎，將ESG理念逐步融入日常營運各層面，形塑微小卻深遠的正向改變。

展望未來，集團聚焦人工智慧對企業永續經營與高等教育發展的深刻影響，持續引領轉型，實踐共好共榮的願景。第二場主題演講則由中華民國全國工業總會秘書長呂正華主講，深入剖析台灣產業面對數位轉型趨勢的發展契機與挑戰。

本次論壇同步舉辦第二屆「DBA解方經濟論壇」，以「數位發展 × 創新循環經濟」為主題，並公開徵稿，促進DBA與EMBA師生之間的知識實踐交流。論壇邀請前教育部長、政大講座教授吳思華發表〈DBA的實踐智慧──AI時代管理教育的文藝復興〉專題講座，點出AI浪潮下DBA教育所扮演的重要實務角色。

論壇特別安排六校DBA首長對談，包含元智大學、政治大學、中山大學、台科大、雲科大及嘉義大學，針對DBA發展策略與未來展望進行深度對話，聚焦DBA教育如何助力企業決策與創新實踐。