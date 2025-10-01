「桃園國慶月」系列活動登場　黑貓中隊教官升旗典禮領唱國歌

▲桃園市府今天上午市政會議上宣傳「114年桃園國慶月系列活動」。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（1）日上午於市政會議舉行前，率領局處首長宣傳「114年桃園國慶月系列活動」。張善政表示，慶祝今年雙十國慶，市府將10月訂為「桃園國慶月」，除在市府大樓懸掛巨幅國旗與國慶意象外，各區公所在主要道路掛設大型國旗，營造滿城旗海喜慶氛圍。國慶升旗典禮於10日上午8時30分由表演暖場，8時45分正式升旗，誠摯邀請市民踴躍報名，共同參與年度盛典，見證國旗冉冉升起的光榮時刻。

▲桃園市長張善政今天在市政會議上說明「桃園國慶月系列活動」內容。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，今年桃園市升旗典禮於今天上午10時10分開放線上報名，限額1,010名，報名成功且至現場升旗者，即可參加限量好禮抽獎活動。當天現場也規劃「黑貓打卡互動區」，市民只要與黑貓合影並上傳社群平台，即可獲得限量黑貓氣球，數量有限，歡迎市民朋友參與。

值得一提的是，今年升旗典禮邀請曾任黑貓中隊飛行員的「黑貓教官」蔡盛雄、平鎮高中畢業職棒選手、現任中職富邦悍將球員李宗賢擔任領唱人。2025世界警消運動會勇奪3金3銀2銅的消防局人員，榮獲2025丹麥喬陵蘭手球國際分齡賽冠軍的元生國小手球隊共同獻唱國歌，展現桃園運動員的堅毅精神與全民團結力量。此外，原駐守於航空城博物館的70隻「黑貓中隊」將移師風禾公園，組成升旗小隊與市民同歡，共創難忘的國慶記憶。

▲桃園市長張善政今天上午在市政會議上帶領局處主管宣傳「桃園國慶月系列活動」。（圖／市府新聞處提供）

張善政強調，國慶月系列活動將於10月熱鬧展開，農業局在大園溪海休閒農業區打造國旗圖騰花海，繽紛花景別具特色；文化局則在馬祖新村、太武新村、憲光二村與龜山眷村故事館推出國慶主題活動；觀旅局於10月10日在慈湖辦理觀光活動；交通局去年深受好評的「國旗小綠人」交通號誌，也將再度亮相，讓市民隨處都能感受濃厚國慶氛圍。

此外，今年升旗典禮以「國慶齊聚‧桃園永續」為主題，結合「黑貓出任務」亮點，除莊嚴升旗儀式外，現場將安排陸軍專科學校戰鼓、新興高中儀隊及集點闖關、魔幻小丑秀、川劇變臉、勁歌熱舞等多元節目，營造親子同樂熱鬧氛圍，串聯不同世代與青年家庭參與，展現桃園的青春活力與城市魅力。邀請市民踴躍報名參加，報名網址：https://st-url.com/Accupass。