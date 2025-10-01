　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

和女兒吵架！放火燒機車+自小客「家差點沒了」　莽父下場曝

▲桃園市陳姓男子因與女兒相處不睦，2023年12月間涉嫌連續縱火焚燒女兒男友機車與女兒自小客車，還差點燒毀住家。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市陳姓男子因與女兒相處不睦，2023年12月間涉嫌連續縱火焚燒女兒男友機車與女兒自小客車，還差點燒毀住家。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子因與女兒相處不睦，於2023年12月間以點燃瓦斯罐方式，焚燒女兒男友機車，同日晚間因不滿女兒沒收住家鎖匙，竟氣憤再度縱火焚燒女兒停放住家後門自小客車，導致輪胎、車門與車廂被燒毀，還差點把家燒了。桃檢調查時，陳男坦承犯行，檢方偵結依放火燒燬現供人使用住宅未遂罪嫌提起公訴。

檢警調查，66歲的陳姓男子與女兒同住在大園區，因與女兒相處不睦，陳男於2023年12月3日上午7時30分許，在住處前以點燃瓦斯罐方式，焚燒女兒余姓男友的機車，導致機車排氣管、水箱遭燒毀。

當天晚上，陳女不爽男友的機車被爸爸燒了，憤而沒收爸爸的住家鑰匙，想把他趕出門，陳再度用不詳方式縱火燃燒女兒停放住家後門之自小客車，導致自小客車左後車輪、車廂、車門燒毀，還波及住家後門的熱水器、瓦斯桶管線及瓦斯調節器等燒毀，幸經消防人員據報後及時到場撲滅火勢，未釀成住家主體建築被燒毀，女兒憤而向大園警分局報案處理。

桃檢複訊時，被告坦承犯行，警消並提供現場照片、火警災害報告等佐證，檢方認為，被告陳男涉犯以煤氣放火燒燬他人之物罪嫌、家庭暴力防治法之家庭暴力罪之放火燒燬現供人使用住宅未遂等罪嫌，建請法院從重依放火燒燬現供人使用住宅未遂罪嫌論處。

 【更多新聞】

詐領差旅、餐旅費7萬元　陸軍司令部2上校認罪獲緩刑

部桃醫院推可攜式「小奶瓶」幫浦　讓化療患者治療不中斷

通緝犯拒檢猛催油門！逆向闖燈自撞翻覆　急喊「快救我老婆」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
開挖震撼畫面曝！一樓慘變地下室　佛祖街遭泥沙吞沒
快訊／145萬人注意！　0056配息開獎
「100張股票」全變壁紙！　不敗教主苦笑：我一樣會賠錢
花蓮18死扯小林村！他讚縣長夫妻「大事化小」　陳其邁回應了
特斯拉爆大量　台灣新車銷量出爐
商辦大樓女廁360全景偷拍！　10名OL慘入鏡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

開挖震撼畫面曝！一樓慘變地下室埋土裡　佛祖街遭泥沙吞沒

警政署年度打詐掃黑「4合1專案」　破931詐團扣12億贓款

花蓮18死頭七扯小林村！讚多虧傅夫妻「大事化小」　陳其邁回應了

男闖鹿港公墓砸百年古董！香爐花盆碎滿地　里長怒：會有現世報

傳雇狗仔跟監立委　青年監督聯盟告發凱斯國際負責人、謝幸恩

和女兒吵架！放火燒機車+自小客「家差點沒了」　莽父下場曝

北捷白髮阿嬤慘了！涉4竊盜判拘役55天　偷螃蟹夾稱「研究科學」

變態男潛商辦大樓女廁偷拍！360全景狂攝...10名OL慘成獵物入鏡

捷運白髮婦堅持坐優先席理由曝　年輕人嗆「憑什麼讓妳」惹怒她

潰壩後河床地勢變高！2村89戶不適合居住　徐臻蔚盼遷村

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

開挖震撼畫面曝！一樓慘變地下室埋土裡　佛祖街遭泥沙吞沒

警政署年度打詐掃黑「4合1專案」　破931詐團扣12億贓款

花蓮18死頭七扯小林村！讚多虧傅夫妻「大事化小」　陳其邁回應了

男闖鹿港公墓砸百年古董！香爐花盆碎滿地　里長怒：會有現世報

傳雇狗仔跟監立委　青年監督聯盟告發凱斯國際負責人、謝幸恩

和女兒吵架！放火燒機車+自小客「家差點沒了」　莽父下場曝

北捷白髮阿嬤慘了！涉4竊盜判拘役55天　偷螃蟹夾稱「研究科學」

變態男潛商辦大樓女廁偷拍！360全景狂攝...10名OL慘成獵物入鏡

捷運白髮婦堅持坐優先席理由曝　年輕人嗆「憑什麼讓妳」惹怒她

潰壩後河床地勢變高！2村89戶不適合居住　徐臻蔚盼遷村

鴻海獲外資調高目標價至270元　看好強勁AI伺服器出貨成長

明星愛店「麻神麻辣火鍋」12/31熄燈　果凍鴨血成絕響

海裕芬兩個月接不到工作想接家庭代工　喉嚨卡東西緊急內視鏡

女網紅直播5小時不敢上廁所　憋到「感染尿血」急就醫

超過10萬人次！賴清德感謝「鏟子超人」　「台灣不分黨派團結一起」

「鏟子超人」傳發燒腹瀉　衛福部長喊話別逞強：現場多為2類患者

台中女房仲狂吃體重飆破110公斤！求診就醫半年甩油27公斤

快訊／145萬人注意！0056續配0.866元　年化分配率9.4%

串流收視週榜／《暴風圈》4神劇霸榜！愛情短劇《盛夏芬德拉》爆紅

民眾黨公告首波議員提名　北市4選區各提1人、竹市東區2人香山1人

公開悼念！于朦朧成禁詞　陸歌手勇喊他名字：你在聽嗎？

社會熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

白髮婦逼讓坐同天被通緝　常在警所大談陰謀論

越南妹「掐鳥」阻止恩客硬上　傳訊妹妹「快救我」後墜樓

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

捷運白髮婦曝堅持坐優先席理由　年輕人這句話惹怒她

北捷白髮阿嬤涉4竊盜　偷螃蟹夾稱「研究科學」

攜愛女直衝災區救援！吊車大王：戰到最後一兵一卒

災民「我家有個200公分巨人」！竟是富邦悍將投手

虎媽虐死21歲女　疑伴屍5天滅證

快訊／高雄大樹濫墾案　前檢察官被羈押

鏟子超人首日上工被割出4cm傷口

更多熱門

相關新聞

寶特瓶烈日下自燃　社區告住戶結果曝

寶特瓶烈日下自燃　社區告住戶結果曝

台北市邱姓婦人將用過的寶特瓶裝在塑膠袋內，堆放在住處頂樓，結果疑似因為連續高溫氣候，導致寶特瓶在烈日照射下發生自燃，社區代表報警控告邱婦涉嫌失火燒毀建物罪，但因當時火勢被及時撲滅，未對社區大樓造成損害，台北地檢署30日以罪嫌不足等理由，處分不起訴邱婦。

美槍手衝撞教堂掃射！縱火燒毀建築　至少2死9傷

美槍手衝撞教堂掃射！縱火燒毀建築　至少2死9傷

板橋養生館縱火犯落網　竟是女員工幹的

板橋養生館縱火犯落網　竟是女員工幹的

即／8點檔臨演疑縱火害鄰居1家4口嗆傷...回現場遭活逮

即／8點檔臨演疑縱火害鄰居1家4口嗆傷...回現場遭活逮

韓男地鐵縱火遭求刑20年　檢轟恐攻等級

韓男地鐵縱火遭求刑20年　檢轟恐攻等級

關鍵字：

莽父連續縱火焚燒機車自小客車縱火

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

可能有新颱風！　變天時間曝

白髮婦逼讓坐同天被通緝　常在警所大談陰謀論

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

花蓮「志工爆滿」台南風災卻沒有　鄉民點出差在這

更多

最夯影音

更多
趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面