和女兒吵架！放火燒機車+自小客「家差點沒了」　莽父下場曝

▲桃園市陳姓男子因與女兒相處不睦，2023年12月間涉嫌連續縱火焚燒女兒男友機車與女兒自小客車，還差點燒毀住家。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子因與女兒相處不睦，於2023年12月間以點燃瓦斯罐方式，焚燒女兒男友機車，同日晚間因不滿女兒沒收住家鎖匙，竟氣憤再度縱火焚燒女兒停放住家後門自小客車，導致輪胎、車門與車廂被燒毀，還差點把家燒了。桃檢調查時，陳男坦承犯行，檢方偵結依放火燒燬現供人使用住宅未遂罪嫌提起公訴。

檢警調查，66歲的陳姓男子與女兒同住在大園區，因與女兒相處不睦，陳男於2023年12月3日上午7時30分許，在住處前以點燃瓦斯罐方式，焚燒女兒余姓男友的機車，導致機車排氣管、水箱遭燒毀。

當天晚上，陳女不爽男友的機車被爸爸燒了，憤而沒收爸爸的住家鑰匙，想把他趕出門，陳再度用不詳方式縱火燃燒女兒停放住家後門之自小客車，導致自小客車左後車輪、車廂、車門燒毀，還波及住家後門的熱水器、瓦斯桶管線及瓦斯調節器等燒毀，幸經消防人員據報後及時到場撲滅火勢，未釀成住家主體建築被燒毀，女兒憤而向大園警分局報案處理。

桃檢複訊時，被告坦承犯行，警消並提供現場照片、火警災害報告等佐證，檢方認為，被告陳男涉犯以煤氣放火燒燬他人之物罪嫌、家庭暴力防治法之家庭暴力罪之放火燒燬現供人使用住宅未遂等罪嫌，建請法院從重依放火燒燬現供人使用住宅未遂罪嫌論處。