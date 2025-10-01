　
社會 社會焦點 保障人權

詐領差旅、餐旅費7萬元　陸軍司令部2上校認罪獲緩刑

▲陸軍司令部前軍事情報處吳姓與張姓上校主管，於2021年12月至2022年3月，命不知情下屬核銷差旅、餐費約7萬餘元遭起訴，桃園地院判決出爐。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲陸軍司令部前軍事情報處吳姓與張姓上校主管，於2021年12月至2022年3月，命不知情下屬核銷差旅、餐費約7萬餘元遭起訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

陸軍司令部前軍事情報處吳姓與張姓上校主管，於2021年12月至2022年3月間，明知未與韓國駐台武官餐敘或有外事工作交流，卻命不知情下屬核銷差旅、餐費約7萬餘元，遭桃園地檢署起訴；桃園地院審理時，吳、張2人均坦承犯行，其中吳姓上校已繳回犯罪所得，法院審結吳姓上校犯公務員利用職務上機會詐取財物共14罪、行使公務員登載不實文書等罪，應執行有期徒刑2年，褫奪公權2年，緩刑5年。張姓上校犯行使公務員登載不實文書罪，處有期徒刑1年，緩刑2年，本案仍可上訴。

桃檢調查，52歲的吳姓上校為陸軍司令部前軍事情報處上校主管，48歲張姓上校亦為軍事情報處主管之一，吳姓上校為貼補交通費支出，明知2021年12月13日未與韓國駐台武官人員舉行外事交流餐敘、2022年3月3日未舉辦情報交流暨外事工作餐敘，卻利用職務上機會詐欺財物，命不知情之軍事情報處下屬以「外事交流工作餐敘」名義核銷2萬元、8000元藉此詐領款項。

此外，吳、張2人均明知2022年3月30日第1季在某外交會工作會議後晚餐係在桃園市某餐廳用餐，為核銷費用基於行使登載不實公文書之犯意，命不知情下屬購買餐券名義20份核銷2萬3000元，同案張姓上校亦出席餐會，明知簽呈所載之餐敘為不實，竟仍於簽呈上核章，事後遭檢舉經桃園憲兵隊報告偵辦，並移送桃園地檢署偵辦。檢方依違反貪污治罪條例之利用職務上之機會詐取財物、行使登載不實公文書、詐欺取財等罪嫌將2人起訴，其中吳姓上校已於2022年8月中旬辦理退伍。

桃園地院審理時，檢方起訴認被告吳涉犯刑法之詐欺取財罪，經公訴人當庭變更為貪污治罪條例之利用職務機會詐取財物罪，並經充分辯論，爰變更起訴法條；法院審酌，被告2人皆未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，因一時失慮致罹刑典，犯後已坦承犯行，吳姓被告已繳交全數犯罪所得，另本案犯罪情節係與申報單位餐費、差旅費等事宜，吳姓被告詐領之金額共約7萬餘元，難認被告2人惡性重大，法院認被告2人經此偵審程序及刑之宣告後，應能知所警惕而無再犯之虞，本院因認暫不執行其刑為當。

法院審結，被告吳姓上校犯公務員利用職務上機會詐取財物14罪、行使公務員登載不實文書罪，應執行有期徒刑2年，褫奪公權2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並於判決確定後1年內，向公庫支付新臺幣25萬元，應於緩刑期間內參加法治教育6場次。

同案被告張姓上校犯共同犯行使公務員登載不實文書罪，處有期徒刑1年，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並於判決確定後1年內，向公庫支付新臺幣5萬元，緩刑期間內應參加法治教育6場次，本案仍可上訴。

