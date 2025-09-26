　
地方 地方焦點

桃園啟動兒少校園空品防護網　張善政：打造優質空品環境

▲桃園市長張善政今天上午出席在啟英高中舉辦的「兒少校園空品防護網」記者會上致詞。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天上午出席在啟英高中舉辦的「兒少校園空品防護網」記者會上致詞。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（26）日上午出席「兒少校園空品防護網」記者會，張善政表示，這項空品防護網設置在啟英高中校園內，因鄰近中壢工業區，也是全臺第一個「兒少校園空品防護網」示範點，期盼透過地方與中央緊密合作，讓桃園市空氣品質更進一步提升，同時也為市民打造更安全的居住環境。

▲環境部長彭啓明向張善政說明，運用最新監測儀器，找出污染源頭並嚴格執法。（圖／市府新聞處提供）

▲環境部長彭啟明向張善政說明，運用最新監測儀器，找出污染源頭並嚴格執法。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，桃園是全台工業產值最高的城市，面臨的環境挑戰相對嚴峻，為改善工業區空氣品質，市府環保局自去年起即推動「工業區管理2.0」，要求揮發性有機物高排放產業逐年改進，達到減量排放目標。此外，市府亦運用AI人工智慧監控工廠排放管道，一旦偵測異常排放，便會主動告警並派員稽查。

▲環境部會同桃園市環保局在啟英高中校園設置最新監測儀器。（圖／市府新聞處提供）

▲環境部會同桃園市環保局在啟英高中校園設置最新監測儀器。（圖／市府新聞處提供）

此外，市府除從制度與技術面雙管齊下，同時也推出全國首創的「校園空氣儀表板」，透過呈現監測數據與三日預報，協助師生與家長即時掌握校園空氣品質。

環境部長彭啟明說明，因兒童對空污的防護與應變能力較弱，因此保障兒少呼吸權至關重要，環境部已於今年9月11日正式啟動四層防護措施，包括工業區空污體檢、周邊道路劃設空氣品質維護區、污染事件通報與追蹤與強化校園空品管理，以校園為核心守護孩童健康。這項計畫以科學角度出發，透過中央、跨部會、地方及學校合作，運用最新監測儀器，找出污染源頭並嚴格執法。過去一年多來，環境部已與桃園環保局聯手破獲多起非法案件，期盼企業在拚經濟的同時也應兼顧環境，為下一代打造更優良且安全的空品防護網。

市府環保局強調，桃園市空品持續改善，PM2.5年均濃度已由2023年的12.9μg/m³降至2024年的12.2μg/m³，改善率為5.4%。桃園推動揮發性有機物（VOCs）減量政策，截至今年第二季，六大工業區30家工廠已完成協商，累積減量達235.5公噸，有效降低空氣污染排放。在監測技術方面，則導入第三方空品監測機制，與學界合作透過數據解析空污傳輸路徑與主要排放源，作為空品管制策略之依據；同時建置「里層級空污模擬系統」，針對工廠火災等突發事件發生，在10分鐘內生成空污影響範圍圖，並即時通知地方單位與學校，為民眾爭取黃金防護時間。

▲環境部與市府環保局設置「兒少校園空品防護網」記者會後，與會人士會後強調中央與地方緊密合作，提升桃園市空氣品質。（圖／市府新聞處提供）

▲環境部與市府環保局設置「兒少校園空品防護網」記者會後，與會人士會後強調中央與地方緊密合作，提升桃園市空氣品質。（圖／市府新聞處提供）

環保局副局長葉孟芬說，兒少校園空品防護網是中央、地方與學界合作典範，未來市府將持續推動智慧監測普及與校園儀表板建置，結合教育與健康資源，持續以「科技守護環境、智慧守護健康」為願景，打造安全宜居智慧城市。

今日出席者包括環境部長彭啓明、立委王義川、市議員吳進昌、市議員葉明月、市府環保局副局長葉孟芬、教育局副局長林威志與啟英高中校長彭昭勳等人。

相關新聞

快訊／黃國昌被爆指揮狗仔團隊跟監政敵　王義川怒提告：臭卒仔

快訊／黃國昌被爆指揮狗仔團隊跟監政敵　王義川怒提告：臭卒仔

綠委王義川去年遭4人跟監，並將相關畫面轉給藍營、白營爆料，其中1人李郁衿竟是民眾黨主席黃國昌前助理。今（26日）有媒體報導，該狗仔團體受黃國昌直接指揮，其中一人目前仍在公營媒體任職。民眾黨至截稿前尚未回應。對此，王義川怒批，不滿意政敵就叫人跟蹤、偷拍？臭卒仔、狗仔昌，這是重大政治醜聞，足以讓黃國昌政治生命被判死刑，接下來會跟律師決定對黃國昌集團提告，「黃國昌你躲不掉，臭卒仔，我一定會追究到底」。

桃園YouBike騎乘第1億人次頒獎　站點突破600站

桃園YouBike騎乘第1億人次頒獎　站點突破600站

桃園救災團隊挺進花蓮　分配任務迅速協助清淤

桃園救災團隊挺進花蓮　分配任務迅速協助清淤

光復鄉「污泥垃圾總量破1萬噸」　彭啓明：希望2周內清除完畢

光復鄉「污泥垃圾總量破1萬噸」　彭啓明：希望2周內清除完畢

桃市府救災團隊馳援花蓮光復鄉　友人母堰塞湖潰堤來不及逃生

桃市府救災團隊馳援花蓮光復鄉　友人母堰塞湖潰堤來不及逃生

