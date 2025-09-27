桃園市寵物嘉年華登場　張善政攜毛小孩搭寵物友善專車初體驗

記者沈繼昌／桃園報導

「桃園市寵物嘉年華」今（27）日於機捷A19桃園體育園區站的亞矽IOT展廳旁空地登場，桃園市長張善政親自帶著毛小孩初體驗，搭乘由桃園市動物保護處與桃園捷運公司首次推出的一日限定「寵物友善專車」，實踐桃園成為全台最友善寵物城市的願景。

▲桃園市長張善政今天下午帶毛小孩搭乘機場捷運初體驗。（圖／桃園市動保處提供）

▲桃園市長張善政今天下午與寵物飼主們體驗帶領毛小孩搭乘機捷初體驗。（圖／桃園市動保處提供）

張善政表示，今日有多位飼主主動分享流浪犬在愛心家庭中重獲溫暖照顧的動人故事，農業局與動保處在活動現場設有寵物登記領養區，鼓勵市民踴躍登記，為動物們尋得溫暖家園。

▲桃園市長張善政今天下午帶毛小孩出席「桃園市寵物嘉年華」活動。（圖／桃園市動保處提供）

張善政指出，市府持續推動寵物友善政策，目前已建置30座寵物公園與超過180處寵物友善場域，未來將持續朝200處目標邁進；其中近期啟用的南區寵物公園除設有貓咪專區外，也提供寬敞運動空間，讓毛小孩們能盡情奔跑，體驗寵物友善環境。

▲桃園市長張善政帶著毛小孩與寵物飼主們出席「桃園市寵物嘉年華」活動。（圖／桃園市動保處提供）

動保處長王得吉說，桃園市寵物嘉年華亮點十足，包括柴語錄主角「廢柴」見面會、毛孩與飼主華麗登台的「Let's show time舞台走秀」、飛盤狗花式表演、寵物互動講座、趣味競賽、寵物市集等，融合知識性與趣味性；這次嘉年華同步響應9月28日「世界狂犬病日」，設置免費狂犬病疫苗施打攤位與寵物晶片登記服務，協助飼主完成免疫、識別、防棄養，三合一防疫。

▲桃園市長張善政出席「桃園市寵物嘉年華」，會後大合影。（圖／桃園市動保處提供）

農業局長陳冠義強調，為落實動物保護理念、推廣正確飼主責任觀念，桃園市多年來推動「桃樂動物友善城市計畫」，逐步建構寵物公園、開放空間及友善設施等，今年還透過「桃樂動物友善城市計畫績優里頒獎」表揚積極響應動保政策的社區力量，展現公私協力推動動保教育成果，肯定落實寵物友善城市的努力。