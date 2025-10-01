部桃醫院推可攜式「小奶瓶」幫浦　讓化療患者治療不中斷

▲部桃乳房外科主任徐軒毅指出，「小奶瓶」化療幫浦可隨身攜帶，患者即使回家生活同時接受治療，2至3天即可完成療程，讓治療不中止。（圖／部桃提供）

記者沈繼昌／桃園報導

癌症患者常要面對漫長化療療程，印象中需長時間待在醫院接受點滴，甚至一住就是好幾天，但隨著醫療進步，癌症治療不再只有單一模式，某些癌症患者甚至可以「背著藥」回家繼續治療。衛福部立桃園醫院推出「攜帶型化療藥物輸注幫浦」，外形像小奶瓶裝置，讓患者可以攜帶返家，一邊治療，一邊進行正常日常生活，療程約2至3天即可完成。

衛福部桃園醫院乳房外科主任徐軒毅指出，「小奶瓶」其實是一種攜帶型化療幫浦，患者先在醫院接受初步藥物注射，之後醫師會將化療藥物接在人工血管上，透過這個小瓶子持續緩慢輸入體內。瓶身小巧可放進腰包隨身攜帶，病人不必被病房限制，能一邊回家生活、一邊接受治療，整個療程約2至3天就能完成。

雖然患者返家可減輕壓力，但居家治療仍需注意部分細節。桃園醫院外科化療病房護理長林淑瑩提醒，洗澡時務必避免瓶子與導管碰水，導管與瓶身也要固定穩妥，避免拉扯或碰撞。隨著藥物持續輸入，瓶身會逐漸變扁，這是正常現象，若長時間沒有變化，或懷疑藥物滲漏，應立即戴上手套處理並盡速聯繫醫院。倘若出現發燒超過38度，或出現呼吸困難、注射部位紅腫滲液、突然無力或意識不清等狀況，則需馬上就醫。療程結束後，必須回院由專業人員卸除瓶子與導管，千萬不可自行拆除，以免增加感染風險。

徐軒毅表示，對癌症患者而言，其價值不只是治療上的效率與安全，更是一種人性化的照護選擇。可讓癌症治療不再全然與醫院病床綁在一起，患者能在熟悉的環境中繼續日常生活，甚至陪伴家人，提升整體生活品質。化療雖然辛苦，但透過這樣的創新裝置，病友能以更自在的方式完成療程，也能獲得更多自主與希望。

部桃強調，外型像小奶瓶的「攜帶型化療藥物輸注幫浦」看似可愛，卻肩負著守護患者健康重要任務，只要好好遵循醫囑、細心照護，這個小幫手將成為癌症治療路上不可或缺的夥伴，陪伴病友走過療程並迎向康復。