高鐵桃園站前開發區動土　鐵道局：打造台灣「國門之都」

▲高鐵桃園站前事業發展用地第1期開發區今動土。（圖／鐵道局提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部鐵道局與國泰人壽合作開發高鐵桃園站前事業發展用地第1期，今（30）日上午舉行開工典禮。鐵道局表示，該開發案將引進商場及特色娛樂設施、旅館、辦公大樓等，全面完工後，將是「Gate of Taiwan台灣國門之都」的關鍵角色。

隨著桃園建設快速推進，高鐵站周邊已形成商圈，包含Outlet、商辦及旅館聚集，成為休閒購物熱點。根據統計，高鐵桃園站與機場捷運A18站每日旅運量已突破7.6萬人次，青埔地區包括青埔藝術運動園區與高鐵商圈，更在114年桃園熱門景點中名列前二。

高鐵桃園站前事業發展用地第1期開發區今舉辦動土典禮，鐵道局長楊正君表示，此案將引進商場、零售、餐飲、演藝場等特色娛樂設施，以及旅館與辦公大樓，完工後不僅作為「桃園新都市核心」（Core of Taoyuan New City），更將扮演「台灣國門之都」（Gate of Taiwan）的重要角色。

▲鐵道局長楊正君。（圖／鐵道局提供）

楊正君指出，高鐵桃園特定區鄰近國門桃園機場，不僅是國際旅客對台灣的第一印象，透過高鐵與機場捷運串聯，更成為連結全球與全台的重要樞紐。這是鐵道局第三度與國泰人壽合作開發。

楊正君表示，繼華泰名品城帶動桃園高鐵商圈成功後，這次國泰人壽基地將規劃2公頃站區廣場、地下連通道銜接高鐵站體，並增設停車場、自行車及YouBike站，全面提升空間品質與服務機能，提供工作、消費、休閒與通勤的新生活體驗。

國泰人壽總經理劉上旗則指出，該開發案將延續後站開發的成功經驗，以TOD大眾運輸導向型發展為核心，整合商業、購物、辦公、休閒及飯店等多元功能，落實ESG政策，申請建築能效標章與綠建築認證，提升建築能源效率。

桃園市長張善政強調，桃園已由桃園、中壢雙核心，擴展至青埔新興發展區，形成都市發展鐵三角。近年青埔逐步完善機能，奠定國際門戶基礎，期待此案完工後成為青埔新地標，推動桃園邁向智慧永續城市。