她將「皮蛋拌布丁」驚呼美味！黃金比例食譜曝...6萬人分享

愛吃皮蛋的民眾，可能吃過皮蛋豆腐、皮蛋拌麵以及皮蛋瘦肉粥等，但你吃過皮蛋加上布丁了嗎？近日有網友曝光「皮蛋+布丁」拌在一起的奇特吃法，她更直呼「驚為天人的好吃」。貼文曝光後，網友紛紛傻眼喊：「帶著妳的皮蛋布丁離開地球」、「圈起來打一個問號」。

一名女網友在Threads發文分享，她將「皮蛋+布丁」拌在一起吃，竟驚為天人的好吃，有種鹹甜交織、奶香濃郁的風味，讓她一口接著一口食用。

原PO也大方分享配方，將1顆皮蛋配上1個12元小布丁，便能得到這個美味的皮蛋布丁；若只是想嘗鮮的話，也可以只放半份的皮蛋跟布丁。她說，皮蛋布丁不只可以單吃，當成抹醬抹在麵包上也是相當合適。

原PO強調，「這真的非常好吃，我很認真，喜歡皮蛋的人沒有吃到我都會難過」，呼籲大家趕快去嘗試。貼文曝光後，掀起網友熱烈討論，至今更吸引6萬人轉發分享。

網友紛紛表示「請妳帶著妳的皮蛋布丁離開地球」、「最好笑的是，版主竟然很認真的在推廣這個料理」、「是真的好吃嗎？我也是皮蛋愛好者，如果妳讓我浪費一顆皮蛋，我會詛咒妳未來有泡麵沒筷子」、「你們這些異食癖的人能不能自己辦一個脆」、「不管好不好吃，顏色看了就不對勁啊」、「本來要出門買宵夜了，看完作者分享後完全沒食慾」、「原本以為版主在開玩笑，但看了一下是認真的」、「這兩個都是我喜歡吃的東西，但妳這樣拌在一起，我突然發現我對它們的愛好像沒有這麼濃了」。

更有網友立即嘗試食用這組合，並留言向原PO回報：「剛剛試了，超級好吃」、「感謝推薦，但我覺得布丁太甜了」、「整體來說不難吃，布丁味道會完全蓋過皮蛋」、「已嘗試，我給過」、「我覺得很可以！喜歡皮蛋的台南人推，甜甜的可以綜合掉蛋心的騷味」。

