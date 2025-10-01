有美甲、接髮照衝花蓮！15萬粉正妹點名鍵盤酸民：你們也可以

記者鄺郁庭／綜合報導

花蓮震災後全台各地志工前往支援，在IG擁有15萬粉絲的正妹網紅小雞嚕嚕就在Threads發文，貼出她前往花蓮清淤的影片，「酸民們不管你們要怎麼罵我，真的沒差，但是你們有空在這邊打鍵盤，我能問一下能一起來幫忙救災嗎？我有做美甲都可以了，你們應該也都可以」，貼文一出，引發大批網友熱烈迴響。

小雞嚕嚕昨日（9/30）在Threads貼出影片，文中表示，雖然自己平常做美甲、接髮，出發前還被長輩勸阻「那邊已經那麼多人在幫忙了，也不缺妳一個」、「妳是個女生，等等去那邊只是被照顧。」

但她強調自己不服氣，「從小在重男輕女的環境下我真的受夠了，我覺得我明明可以做到的事情，為什麼總是要被阻止？我也想要為花蓮盡一份心力。」

小雞嚕嚕說，她在被臨時邀約時，甚至沒有空去卸甲，但全程戴著工地手套，其實根本沒有影響工作，「我很怕死我也很怕髒，我是女生耶！但女生怎麼了？」她只想要為花蓮盡一份心力，還透露這是她人生第一次到花蓮，「人生第一次來花蓮，我沒有想到就是來賑災，這個體驗蠻特別的，也在人生的道路上再畫上一個里程碑。」

文末她強調，這是自己自願的選擇，從頭到尾沒有一句抱怨，「如果大家都想著別人會去，那還會有誰來幫忙？」貼文引來大批網友留言力挺，「花蓮什麼都不缺，缺的是人，謝謝妳幫忙」、「女生去救災很棒，不要管酸民」、「不分性別，能鏟整天的，都是狠人！」

※本文獲小雞嚕嚕授權引用。