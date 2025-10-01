白牌司機手機見「強X、拍照」他嚇壞！內行曝術語　全吵翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

計程車術語嚇了他一跳！一名網友表示，他搭計程車時，瞥見前座司機的手機LINE群組跳出「強X」、「拍照」關鍵字，嚇得直問「要不要報警？」結果釣出內行人在留言區解釋，這其實是部分白牌司機在群內調度時用的行話，貼文引發議論。

有網友在Threads發文「司機的手機是不是不太妙？要不要報警？」文中附上兩張照片，從司機的手機螢幕可見，上面有好幾個群組，其中卻出現「@X 遲到 強姦未拍照 幫我私XX」。

看到貼文後，隨即有內行人解釋，這其實是部分白牌司機在群內調度時用的行話，意指後來者用更短時間「截胡」訂單，需準時到點並「拍照回傳」到址證明。如A司機喊10分鐘，B司機改喊8分鐘搶單，就被稱作「強姦」，且到點需拍照回報，未依規回傳會被處罰。

其中，就有人質疑，「1.偷看別人手機還拍照（侵犯隱私）、2.還公開別人手機內容（無公德）」、「先討論一下妨礙秘密的問題」、「你很安全，然後不要偷看別人手機。」

但對此用語，大多數網友紛紛表示不解，「為什麼要用這麼噁心的代號」、「這術語也太難聽」、「挺原PO！明明就有更正常的文字可以用，像是插隊、搶單、搶客、截胡之類的，我就不信這幾個字比原來的那個兩個字難打！好噁心」、「為什麼要把強姦當成術語？我覺得如果是一般人不小心看到都會嚇到，如果是女生搭上這台也會很緊張。」