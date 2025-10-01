中秋連假國道估車流龐大　高公局「7步驟」防二次事故

▲國道二次事故容易發生嚴重死傷。（示意圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

中秋節3天連假10月4日至6日將登場，高公局預估將有大量出遊車潮湧入國道，車流不僅增加，行車時間也將拉長。高公局提醒，出門前要安全檢查，包括車輛「6燈、5油、3水」與輪胎狀況，降低故障風險。由於國道車速快，一旦發生事故更易造成嚴重死傷，行駛中遇車輛故障或事故，遵循7大SOP避免發生二次事故。

高公局說明，用路人行前一定要做好車輛的儀錶板燈、煞車燈、方向燈、頭燈、霧燈、倒車燈等6燈，以及燃油、機油、動力方向盤油、煞車油、變速箱油等5油，引擎冷卻水、電瓶水、雨刷水等3水，和輪胎胎紋胎壓等檢查，避免途中發生故障，衍生二次事故風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲防國道二次事故的7大SOP。（圖／高公局提供）

高公局指出，若國道上發生事故，無人傷亡且車輛仍能行駛，駕駛人應依「開、放、離、撥、拍、移、等」7步驟處理，包括先開啟危險警告燈，並在車後方50至100公尺處擺放故障標誌，隨後車內人員要立即離開車輛，移至安全處所，再撥打110或使用「高速公路1968 App」報案。

之後應拍照記錄事故現場，包含碰撞點、車損部位與地面標線相對位置，以利責任鑑定。完成紀錄後，務必盡快將車輛移至路肩或避車彎，最後等待員警到場處理。

▲防止國道二次事故SOP。（圖／高公局提供）

至於有人受傷或車輛無法移動時，則必須開啟危險警告燈、放置故障標誌，並將人員撤離至安全處所，保持現場完整，等候員警處理。高公局再次強調，在國道上採取任何動作前，務必先確認自身安全，切勿逗留於車內或車道，以降低二次事故風險。

此外，高公局說明，因中秋連假預估有龐大車流，國道也規劃多項疏導措施，包括匝道封閉、高乘載管制與收費調整。連假前兩日（10月4日、5日）上午，國道1號與國道5號部分南向匝道將實施時段性封閉。

而連假末兩日（10月5日、6日）下午，則針對國道1號及國道3號北向部分匝道進行封閉。同時，國5北向也將在連假末兩日下午實施高乘載管制。

▲中秋連假國道疏運措施。（圖／高公局提供）

在收費部分，高公局表示，連假3天將採單一費率，國3新竹系統至燕巢系統路段則維持差別收費，並於每日凌晨0時至5時暫停收費。