　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中秋連假國道估車流龐大　高公局「7步驟」防二次事故

▲▼國道二次事故。（圖／高公局）

▲國道二次事故容易發生嚴重死傷。（示意圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

中秋節3天連假10月4日至6日將登場，高公局預估將有大量出遊車潮湧入國道，車流不僅增加，行車時間也將拉長。高公局提醒，出門前要安全檢查，包括車輛「6燈、5油、3水」與輪胎狀況，降低故障風險。由於國道車速快，一旦發生事故更易造成嚴重死傷，行駛中遇車輛故障或事故，遵循7大SOP避免發生二次事故。

高公局說明，用路人行前一定要做好車輛的儀錶板燈、煞車燈、方向燈、頭燈、霧燈、倒車燈等6燈，以及燃油、機油、動力方向盤油、煞車油、變速箱油等5油，引擎冷卻水、電瓶水、雨刷水等3水，和輪胎胎紋胎壓等檢查，避免途中發生故障，衍生二次事故風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼防二次事故SOP及中秋疏運措施。（圖／高公局提供）

▲防國道二次事故的7大SOP。（圖／高公局提供）

高公局指出，若國道上發生事故，無人傷亡且車輛仍能行駛，駕駛人應依「開、放、離、撥、拍、移、等」7步驟處理，包括先開啟危險警告燈，並在車後方50至100公尺處擺放故障標誌，隨後車內人員要立即離開車輛，移至安全處所，再撥打110或使用「高速公路1968 App」報案。

之後應拍照記錄事故現場，包含碰撞點、車損部位與地面標線相對位置，以利責任鑑定。完成紀錄後，務必盡快將車輛移至路肩或避車彎，最後等待員警到場處理。

▲▼防二次事故SOP及中秋疏運措施。（圖／高公局提供）

▲防止國道二次事故SOP。（圖／高公局提供）

至於有人受傷或車輛無法移動時，則必須開啟危險警告燈、放置故障標誌，並將人員撤離至安全處所，保持現場完整，等候員警處理。高公局再次強調，在國道上採取任何動作前，務必先確認自身安全，切勿逗留於車內或車道，以降低二次事故風險。

此外，高公局說明，因中秋連假預估有龐大車流，國道也規劃多項疏導措施，包括匝道封閉、高乘載管制與收費調整。連假前兩日（10月4日、5日）上午，國道1號與國道5號部分南向匝道將實施時段性封閉。

而連假末兩日（10月5日、6日）下午，則針對國道1號及國道3號北向部分匝道進行封閉。同時，國5北向也將在連假末兩日下午實施高乘載管制。

▲▼防二次事故SOP及中秋疏運措施。（圖／高公局提供）

▲中秋連假國道疏運措施。（圖／高公局提供）

在收費部分，高公局表示，連假3天將採單一費率，國3新竹系統至燕巢系統路段則維持差別收費，並於每日凌晨0時至5時暫停收費。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
拆公館圓環塞車被罵爆　蔣萬安認了：至少需2週恢復
鏟子超人被割出5cm傷口！　正妹暖舉曝光
百萬YouTube低調救災「默默挖」！　他目擊感動：沒在停
大票人挺年輕男！　他卻嘆老婦被踹現「2大社會危機」
獨／北捷踹飛老婦「是台大高材生」！　學妹曝：是優雅小姐姐
公館圓環直擊！　行人穿越時間不足、機車族嗆「蔣不聽」
快訊／北捷白髮婦遭踹飛　不敢報警原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

逆風喊「婦人沒有錯」　苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

厭童變流行？她嘆「年輕人見孩就翻白眼」：連2歲幼兒都不放過

年輕人捷運上踹婦人「不對但可理解」　他點出爆發關鍵：遲早發生

彰化名店阿三肉圓漲價「1顆60」老饕照吃力挺　阿璋不跟進

味全沃鄉 挺農好食集！用市集承載永續理念　讓台灣味化為社會對話

出腳踹北捷婦　李怡貞喊勇敢「碰瓷滋事的人太多」：鼓勵適當回擊

菲6.9地震「相當11.3顆原子彈」　專家：不排除後面有更大主震

百億企業家到藝術創作者！「大金先生」蘇一仲首次舉辦個人創作展

菲律賓昨晚6.9強震　氣象署揭成因：全球地震風險最高區域

大票人挺年輕男！　他卻嘆一腳踹出「2大社會危機」

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

逆風喊「婦人沒有錯」　苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

厭童變流行？她嘆「年輕人見孩就翻白眼」：連2歲幼兒都不放過

年輕人捷運上踹婦人「不對但可理解」　他點出爆發關鍵：遲早發生

彰化名店阿三肉圓漲價「1顆60」老饕照吃力挺　阿璋不跟進

味全沃鄉 挺農好食集！用市集承載永續理念　讓台灣味化為社會對話

出腳踹北捷婦　李怡貞喊勇敢「碰瓷滋事的人太多」：鼓勵適當回擊

菲6.9地震「相當11.3顆原子彈」　專家：不排除後面有更大主震

百億企業家到藝術創作者！「大金先生」蘇一仲首次舉辦個人創作展

菲律賓昨晚6.9強震　氣象署揭成因：全球地震風險最高區域

大票人挺年輕男！　他卻嘆一腳踹出「2大社會危機」

新壽盼直接轉地上權予輝達　蔣萬安重申「2方案」：一切合法合規

東京隨機殺人！76歲婦遭刺喪命　嫌犯冷血喊「誰都可以殺」

林佳龍訪波蘭！中國氣炸嗆「唯恐世界不亂」　外交部：無權置喙

14歲時失去選擇　童婚女孩講述被奪走的青春與夢想

蘋果M5 iPad Pro開箱影片曝光　GPU效能暴漲近四成？

超越迷你版LABUBU！　「星星人」新品隱藏款「溢價16倍」

拆公館圓環塞車被罵爆　蔣萬安認了：至少需2週恢復正常車流

全運會10月雲林登場　蔣萬安授旗北市代表隊劍指五連霸

逆風喊「婦人沒有錯」　苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

查亡夫遺物驚見婚外情錄音！　小三被判吐回146萬元

【16歲黑狗救援瞬間】受災戶3兄弟接力挖2小時成功救出受困汪

生活熱門新聞

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

可能有新颱風！　變天時間曝

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

台人體內塑化劑比歐美高7倍！醫點名10大陷阱

白髮婦捷運逼讓座遭踹　律師曝風險高

花蓮「志工爆滿」台南風災卻沒有　鄉民點出差在這

超猛正妹志工「一次搬4箱物資」！身分竟是金牌國手

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

更多熱門

相關新聞

直擊／拆公館圓環第二個上班日　機車族嗆「蔣不聽」

直擊／拆公館圓環第二個上班日　機車族嗆「蔣不聽」

昨日是台北市公館圓環拆除後首個上班日，市府如臨大敵，上午8時多上班尖峰時段，福和橋往基隆路方向車流量大，汽車因需先行分道，橋上一度回堵嚴重，遭用路人罵爆。《ETtoday新聞雲》記者今（1日）上午七時至九時觀察發現，與昨日相比之下車流順暢許多，但橫越基隆路的「二段式行人號誌」因秒數過短，行人無法順利穿越馬路，造成人車爭道險象；也有機車族因堵塞時間過長，不滿用手機製作跑馬燈「蔣不聽」，向路邊駐點觀察車流的市府人員抗議。

光復災區深夜清淤清溝洗街　力拚正常過中秋

光復災區深夜清淤清溝洗街　力拚正常過中秋

黃偉哲中秋送暖！探訪七股受災弱勢戶致贈家電陪伴過佳節

黃偉哲中秋送暖！探訪七股受災弱勢戶致贈家電陪伴過佳節

國1彰化段3車連環撞翻覆　釀3傷一度全線封閉搶救

國1彰化段3車連環撞翻覆　釀3傷一度全線封閉搶救

中秋韓味獻禮！體驗板橋大遠百2025韓流魅力

中秋韓味獻禮！體驗板橋大遠百2025韓流魅力

關鍵字：

中秋連假交通安全國道二次事故高公局

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

可能有新颱風！　變天時間曝

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

台人體內塑化劑比歐美高7倍！醫點名10大陷阱

白髮婦捷運逼讓座遭踹　律師曝風險高

花蓮「志工爆滿」台南風災卻沒有　鄉民點出差在這

更多

最夯影音

更多
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒
孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面