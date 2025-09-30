【廣編】板橋大遠百2025韓流魅力！中秋韓味獻禮「味蕾與視覺」的極致饗宴

▲遠東百貨林彰豊營運長(右三)、遠東百貨陳佑任副總(右二)、板橋大遠百徐為興店長及韓華國際股份有限公司李秉權社長一同為韓國展揭幕。



圖、文／板橋大遠百提供

全台獨家韓國美食登場，帶你零時差體驗韓流魅力！在家追韓劇不過癮？板橋大遠百邀您一同沉浸韓流風潮，品嚐當地直送的頂級韓國美食。即日起至10月7日於7F活動中心與B1綠洲區盛大推出「2025韓流魅力 盡在遠百」韓國展，邀請韓華國際一同集結上百款韓國人氣美食、中秋禮盒與韓流伴手禮，打造一個充滿韓味驚喜的中秋佳節。

今年特別推薦的重點商品，是多款韓國人氣零食飲品和道地美食，有香蕉牛奶胖胖瓶、濟州香果汁、小小兵海苔、奉船長醬蟹、濟州島柚子茶，夏林雞湯、韓味道泡菜、辣炒年糕、東遠粥品等。

即日起至10月7日期間，來板橋大遠百韓國展享受多重好禮：

滿額抽獎：持遠百APP於會場消費滿599元，就有機會抽中台北—首爾來回機票，直接飛韓國不必等。

消費贈禮：單筆滿999元贈「韓國海苔脆片」乙份；滿1,300元再送各式人氣韓食好禮。

點數兌換：扣HAPPY GO 30點即可換得50元韓國展紅利券。

美食、旅遊、韓流文化一次滿足，中秋就來板橋大遠百，讓味蕾嘗遍韓國，體驗零距離的韓流魅力！