民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】板橋大遠百2025韓流魅力！中秋韓味獻禮「味蕾與視覺」的極致饗宴

▲▼ 美食,韓國,中秋,展覽,活動,板橋,大遠百,遠東,百貨 。（圖／板橋大遠百提供）

▲遠東百貨林彰豊營運長(右三)、遠東百貨陳佑任副總(右二)、板橋大遠百徐為興店長及韓華國際股份有限公司李秉權社長一同為韓國展揭幕。

圖、文／板橋大遠百提供

全台獨家韓國美食登場，帶你零時差體驗韓流魅力！在家追韓劇不過癮？板橋大遠百邀您一同沉浸韓流風潮，品嚐當地直送的頂級韓國美食。即日起至10月7日於7F活動中心與B1綠洲區盛大推出「2025韓流魅力 盡在遠百」韓國展，邀請韓華國際一同集結上百款韓國人氣美食、中秋禮盒與韓流伴手禮，打造一個充滿韓味驚喜的中秋佳節。

今年特別推薦的重點商品，是多款韓國人氣零食飲品和道地美食，有香蕉牛奶胖胖瓶、濟州香果汁、小小兵海苔、奉船長醬蟹、濟州島柚子茶，夏林雞湯、韓味道泡菜、辣炒年糕、東遠粥品等。

即日起至10月7日期間，來板橋大遠百韓國展享受多重好禮：

滿額抽獎：持遠百APP於會場消費滿599元，就有機會抽中台北—首爾來回機票，直接飛韓國不必等。
消費贈禮：單筆滿999元贈「韓國海苔脆片」乙份；滿1,300元再送各式人氣韓食好禮。
點數兌換：扣HAPPY GO 30點即可換得50元韓國展紅利券。
美食、旅遊、韓流文化一次滿足，中秋就來板橋大遠百，讓味蕾嘗遍韓國，體驗零距離的韓流魅力！

皇翔板橋2千坪都更案獲銀行團支持　70億聯貸案簽約

皇翔（2545）位於板橋漢生西路、國光路的都更案，規模頗大，基地面積達2166坪，預計規劃住宅，總銷達百億元規模。今日皇翔重訊公告，與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約，總額度為70億元。

台東中秋應景食品抽驗　2件不合格下架處理

高雄中秋節所有公園禁止烤肉、放鞭炮

曾文溪畔雪白花海大內中秋活動吸引2千人朝聖

台南消友會第三辦事處送暖消防人員中秋備感溫馨

