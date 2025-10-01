直擊／公館圓環車陣縮短　行人穿越時間不足、機車族嗆「蔣不聽」

記者鄭佩玟／台北報導

昨日是台北市公館圓環拆除後首個上班日，市府如臨大敵，上午8時多上班尖峰時段，福和橋往基隆路方向車流量大，汽車因需先行分道，橋上一度回堵嚴重，遭用路人罵爆。《ETtoday新聞雲》記者今（1日）上午七時至九時觀察發現，與昨日相比之下車流順暢許多，但橫越基隆路的「二段式行人號誌」因秒數過短，行人無法順利穿越馬路，造成人車爭道險象；也有機車族因堵塞時間過長，不滿用手機製作跑馬燈「蔣不聽」，向路邊駐點觀察車流的市府人員抗議。

▲機車族不滿塞車，舉手機抗議「蔣不聽」。（圖／記者黃國霖攝影）

▲綠燈秒數太短，行人被車流卡住過不去。（圖／記者林敬旻攝）

公館圓環前天改為「正交路口」通車，昨天是連假後上班首日，上午8點到9點用路尖峰時段，羅斯福路、基隆路口車流量大，雖有交警、義交調控號誌，但從中和、永和區湧入台北市上班的通勤汽機車數量仍多，加上不熟悉路口轉向分道規劃，橋上車流一度回堵嚴重。此外，汀州路三段、四段轉入基隆路的車輛也「窒礙難行」，持續塞車直至9時20分才慢慢暢通。

▲▼公館圓環拆除後第二個上班日，湧入大量通勤車潮。（圖／記者林敬旻攝）

據《ETtoday新聞雲》記者現場觀察發現，造成公館正交路口塞車的主要原因，除了從福和橋進入台北市的汽機車數量眾多，綠燈號誌秒數較短、無法化解車流之外，從羅斯福路五段欲右轉基隆路的車輛也相當多。一名現場指揮交通的義交指出，昨天羅斯福路五段的車輛回堵情況明顯，主因是右轉車輛為了禮讓穿越行人而停等路口，無法充分利用綠燈通行，因此今日緊急將該行人穿越道改為「二段式號誌」，增加右轉車輛的通行時間。

該義交表示，「二段式行人號誌」調整之後，今天羅斯福路五段的車輛堵塞狀況明顯改善，右轉基隆路的汽機車不會再因停等行人問題壅塞；不過，行人號誌分為兩段式通行後，其中一段的通行時間卻僅有12秒，無法讓所有等待穿越的行人順利通過，容易與從福和橋下來直行基隆路的汽機車搶道，造成人車爭道的險象環生。