國1彰化段3車連環撞翻覆！釀3傷一度全線封閉搶救　事故原因曝

記者唐詠絮／彰化報導

國道一號南下彰化路段昨日深夜連環追撞事故！一輛大貨車疑似未注意車前狀況，追撞前方小貨車後導致兩車當場側翻，後方轎車閃避不及再撞上，瞬間三台車撞成一團，佔據整個車道，現場並一度全線封閉拖吊，這起事故共造成3人輕傷送醫，詳細肇事原因尚待釐清。

▲國道1號彰化路段深夜3車連環撞。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

國道第三公路警察大隊指出，這起事故發生在9月30日10點42分左右，地點在國道1號南向201.5公里、彰化縣彰化市路段。根據國道公路警察局初步調查，當時53歲游姓男子駕駛大貨車，行經外線車道時，疑似因為沒有注意車前動態，直接撞上32歲城姓男子駕駛的小貨車。猛烈撞擊導致兩部車當場失控，雙雙側翻在車道上。

緊接在後方、30歲顏姓男子駕駛轎車，因事發突然根本來不及反應，直接撞上已經翻覆的車輛，形成3車連環撞的嚴重意外。事故現場一片狼藉，嚴重影響夜間國道行車安全，國道警方緊急前往處理，直到今天凌晨0點13分才完全排除狀況，恢復全線通車。

這起連環車禍一共造成三人受到輕微傷害，其中包括游姓駕駛、小貨車的城姓駕駛及車上的乘客，三名傷者由救護人員緊急送往附近醫院治療，幸好都只是輕傷，沒有生命危險。初步排除酒後駕車的可能性。至於詳細的肇事經過與確切原因，目前仍由國道公路警察大隊持續調查釐清中。