政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國軍破萬人次救災光復鄉　顧立雄：有信心中秋前完成民宅清淤

▲國防部30日表示，。（圖／國防部提供）

▲國防部30日表示，自23日起至今，國軍共計1萬121人次投入救災。（圖／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

花蓮光復鄉多處因馬太鞍溪上游堰塞湖溢流而被泥流掩蓋，陸軍24日至花蓮光復糖廠開設前進指揮所，支援災後復原。國防部長顧立雄今（30日）表示，總統也已經指示要在中秋節前完成相關的民宅清淤，以及相關災後重建工作，國防部有信心一定能夠在中秋節前完成。另外，國防部也統計，自23日起至今，國軍共計1萬0121人次投入救災。

顧立雄30日下午到立法院列席行政院長卓榮泰施政總質詢，並於會前接受媒體聯訪。對於花蓮救災部分，是否在兵力調度上有一些難度，顧立雄說，一開始就成立了前進指揮所，由陸軍副司令下去做整個協調工作，而第二作戰區指揮官來完成所有相關的救災的規劃，所有需要跨區增援部分，會透過前進指揮所到國防部這邊來，然後全體來配合。

顧立雄說，總統也已經指示要在中秋節前完成相關的民宅清淤，以及相關災後重建工作，「我想我們有信心一定能夠在中秋節前完成」。

至於投入的兵力有多少？跟縣府有無多頭馬車狀況？顧立雄指出，累積的已經到達了逾7600人次，今天兵力投入派出2493人，現在相關民宅的清淤工作，東邊跟北部的村落已經完成，還有其他村的相關進度都有超前，所以國防部認為在整個災後復原行動，國軍一定會遵照總統的指示盡快完成。

國防部進一步指出，國軍花蓮救災任務，兵力派遣自9月23日起，截至9月29日，依花蓮縣政府及教育部等單位提需，計派遣兵力7628人次；30日派遣2493人執行救災任務。因此，截至今日共計1萬0121人次。

09/29 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

失智症婦人遭騙1.6億！　房產都被抵押
輝達新壽北士科土地解方3劇本全卡關　傳新壽喊價140億解約金
快訊／2縣市大雨特報　下到晚上
快訊／氣象署發布太空天氣警示　影響約15小時
快訊／40歲「動漫女神」生了！兩手緊抱雙胞胎
「羊膜穿刺權威」挨告！夫妻控孩子帶聽障基因　求償200萬吞敗
潛艦國造推手黃曙光請辭國安諮委　黃珊珊曝：家裡有些事

數位超人製作「鏟子英雄地圖」一鍵報名志工

數位超人製作「鏟子英雄地圖」一鍵報名志工

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉，數萬名志工化身「鏟子超人」接力投入清淤，卻也帶來分流與物資調度難題。就有超狂網友自製「鏟子英雄」網站，民眾可以一鍵報名志工；另外，壽豐鄉居民則製作「光復鄉救災資訊整合」地圖，整理出各避難所及物資站需求，救災資訊一目了然。

顧立雄：海鯤號潛航的前置準備進度落後　11月完成交艦有挑戰性

顧立雄：海鯤號潛航的前置準備進度落後　11月完成交艦有挑戰性

攜愛女直衝災區救援！吊車大王：戰到最後一兵一卒

攜愛女直衝災區救援！吊車大王：戰到最後一兵一卒

「台灣超人」馳援光復累趴車廂

「台灣超人」馳援光復累趴車廂

破口前1km守住　農民嘆：否則光復全沒了

破口前1km守住　農民嘆：否則光復全沒了

陸軍光復鄉花蓮馬太鞍堰塞湖顧立雄國防部

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

