國軍破萬人次救災光復鄉　顧立雄：有信心中秋前完成民宅清淤

▲國防部30日表示，自23日起至今，國軍共計1萬121人次投入救災。（圖／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

花蓮光復鄉多處因馬太鞍溪上游堰塞湖溢流而被泥流掩蓋，陸軍24日至花蓮光復糖廠開設前進指揮所，支援災後復原。國防部長顧立雄今（30日）表示，總統也已經指示要在中秋節前完成相關的民宅清淤，以及相關災後重建工作，國防部有信心一定能夠在中秋節前完成。另外，國防部也統計，自23日起至今，國軍共計1萬0121人次投入救災。

顧立雄30日下午到立法院列席行政院長卓榮泰施政總質詢，並於會前接受媒體聯訪。對於花蓮救災部分，是否在兵力調度上有一些難度，顧立雄說，一開始就成立了前進指揮所，由陸軍副司令下去做整個協調工作，而第二作戰區指揮官來完成所有相關的救災的規劃，所有需要跨區增援部分，會透過前進指揮所到國防部這邊來，然後全體來配合。

顧立雄說，總統也已經指示要在中秋節前完成相關的民宅清淤，以及相關災後重建工作，「我想我們有信心一定能夠在中秋節前完成」。

至於投入的兵力有多少？跟縣府有無多頭馬車狀況？顧立雄指出，累積的已經到達了逾7600人次，今天兵力投入派出2493人，現在相關民宅的清淤工作，東邊跟北部的村落已經完成，還有其他村的相關進度都有超前，所以國防部認為在整個災後復原行動，國軍一定會遵照總統的指示盡快完成。

國防部進一步指出，國軍花蓮救災任務，兵力派遣自9月23日起，截至9月29日，依花蓮縣政府及教育部等單位提需，計派遣兵力7628人次；30日派遣2493人執行救災任務。因此，截至今日共計1萬0121人次。