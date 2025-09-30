顧立雄：海鯤號潛航的前置準備進度落後　11月完成交艦有挑戰性

▲顧立雄30日表示，海鯤號11月以前完成交艦確實還蠻有挑戰性。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

潛艦國造前召集人黃曙光日前請辭國安會諮委，外界關切潛艦國造原型艦「海鯤號」能否依照合約在11月底前交艦給海軍。對此，國防部長顧立雄今（30日）表示，他對潛艦原型艦能夠完成建造還是有信心，不過潛航的前置準備跟測試，現在進度確實有些落後，所以要在11月以前完成交艦確實還蠻有挑戰性。

顧立雄30日下午到立法院列席行政院長卓榮泰施政總質詢，並於會前接受媒體聯訪。媒體詢問，黃曙光請辭國安會諮委，現在傳出說就是因為認為潛艦安全性可能有顧慮，以及與海軍司令唐華意見相左，想問潛艦安全性真的無虞嗎？真的可以在11月如期交艦給海軍嗎？

顧立雄說，首先他當然還是要感謝黃曙光長期以來對潛艦國造所付出的心血跟努力，在這方面黃真的是付出很多，但是海軍就潛艦的專案管理跟建造，就一開始從設計的階段就已經開始在負責，所以接下來當然還是持續由海軍負責相關的專案管理跟建造。

顧立雄表示，「我想我對潛艦原型艦能夠完成建造還是有信心」，不過就潛艦所需要的潛航的前置準備跟測試，現在進度確實有些落後，所以要在11月以前完成交艦確實還蠻有挑戰性。

媒體追問，因為合約說11月沒有交艦就會開罰，所以會開罰台船嗎？顧立雄說，「我們就一切按照合約來執行」，現在最主要的工作，就是加速來完成潛航所需要的相關的準備跟測試工作，確保安全無虞才會進入下一階段。