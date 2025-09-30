　
顧立雄：海鯤號潛航的前置準備進度落後　11月完成交艦有挑戰性

▲顧立雄30日表示，。（資料照／記者湯興漢攝）

▲顧立雄30日表示，海鯤號11月以前完成交艦確實還蠻有挑戰性。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

潛艦國造前召集人黃曙光日前請辭國安會諮委，外界關切潛艦國造原型艦「海鯤號」能否依照合約在11月底前交艦給海軍。對此，國防部長顧立雄今（30日）表示，他對潛艦原型艦能夠完成建造還是有信心，不過潛航的前置準備跟測試，現在進度確實有些落後，所以要在11月以前完成交艦確實還蠻有挑戰性。

顧立雄30日下午到立法院列席行政院長卓榮泰施政總質詢，並於會前接受媒體聯訪。媒體詢問，黃曙光請辭國安會諮委，現在傳出說就是因為認為潛艦安全性可能有顧慮，以及與海軍司令唐華意見相左，想問潛艦安全性真的無虞嗎？真的可以在11月如期交艦給海軍嗎？

顧立雄說，首先他當然還是要感謝黃曙光長期以來對潛艦國造所付出的心血跟努力，在這方面黃真的是付出很多，但是海軍就潛艦的專案管理跟建造，就一開始從設計的階段就已經開始在負責，所以接下來當然還是持續由海軍負責相關的專案管理跟建造。

顧立雄表示，「我想我對潛艦原型艦能夠完成建造還是有信心」，不過就潛艦所需要的潛航的前置準備跟測試，現在進度確實有些落後，所以要在11月以前完成交艦確實還蠻有挑戰性。

媒體追問，因為合約說11月沒有交艦就會開罰，所以會開罰台船嗎？顧立雄說，「我們就一切按照合約來執行」，現在最主要的工作，就是加速來完成潛航所需要的相關的準備跟測試工作，確保安全無虞才會進入下一階段。

潛艦國造推手黃曙光請辭國安諮委　黃珊珊曝：家裡有些事

爆海鯤號系統測試「靠無線對講機溝通」　郭璽：不可能今年交艦

爆海鯤號系統測試「靠無線對講機溝通」　郭璽：不可能今年交艦

海軍原規劃國造潛艦原型艦「海鯤號」9月底前完成海測，但海軍前顧問郭璽今（30日）指出，該艦的「整體後勤管理系統」問題未解，連戰鬥系統都沒辦法整合，甚至整體整合、動力系統、風力系統等，全部都是測試時人員用無線對講機溝通，但國防部前參事邵維揚兩次簡報都掩蓋事實，所以總統賴清德、國防部長顧立雄皆得到錯誤訊息，以為可以做好，「我跟各位報告，根本不可能今年交船」，所以為什麼他說要海軍司令唐華趕快滾蛋。

美軍全球將領將齊聚　川普周二計劃致意與精神喊話

美軍全球將領將齊聚　川普周二計劃致意與精神喊話

颱風離開後共機回來了　共軍出動26架次共機艦擾台

颱風離開後共機回來了　共軍出動26架次共機艦擾台

出動生命探測器、AAV7　陸軍司令率隊挺進災區：把握救援黃金時間

出動生命探測器、AAV7　陸軍司令率隊挺進災區：把握救援黃金時間

多圖／國軍總動員　2008員官兵投入光復鄉災後復原工作

多圖／國軍總動員　2008員官兵投入光復鄉災後復原工作

