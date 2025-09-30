沒淹死也等枯死！破口前1km守住　農民嘆：否則光復全沒了

▲馬太鞍溪旁的一處農田雖在破口上游，但泥水不能引進，稻田只能等著報廢。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅、陳以昇／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流已釀18死，目前仍有6人失聯。《ETtoday新聞雲》記者今日前往破口上游約1公里處、馬太鞍溪橋中間，農民正在收拾農田。鄭姓農民說，該處地勢相對高，當時水雖然有進來，但好險堤防有守住，若從該處灌進來，「整個光復鄉可能都沒了」。

鄭姓農民多年前到光復種田，農地就在馬太鞍溪邊，約莫10甲地，該批第二期稻田是從7、8月開始種植，原本預計11月能收成，如今遇到洪水灌進，溪水都是泥沙無法引水，也正在搶修，不知何時才會結束，看似綠油油的稻田，已經「等待枯死」，都沒用了，就算之後有水可用，但稻穗可能已經不飽滿，賣相差，等於沒效。

▲▼鄭姓農民說，該處農田邊堤防水好險沒進來，否則整個光復鄉可能都沒了。（圖／記者許權毅攝）



農民指出，泥水沒有營養，當時灌進來後，農田在下方約1公里處的破口灌進來，倘若從自己的農田灌進，加上位置地勢高，泥水再往市區裡沖，整個光復鄉可能都「沒了」。

農民說，自己的農地只有10甲，損失可能近百萬，但是馬太鞍溪附近有10至20多人種植農作物，最大的有80幾甲，尤其破口附近受損嚴重，損失已經無法估計，相當嚴重。

▲▼四個壯漢今日整地，搬起一根根漂流木，仍十分吃力，可見當時洪水力量有多大。（圖／記者許權毅攝）



今日上午，《ETtoday新聞雲》記者前往農田，發現農田正在整理農地，可見稻田、雜草被水流沖倒，木頭被沖進田裡，4個壯碩大漢吃力搬起一根根漂流木，望著沒有水的農田，遠處怪手、機具從產業道路進進出出，捲起漫天塵土，無力悲嘆。

有農民回憶，就住在馬太鞍溪旁，事發（23）日當天，有農民正在沖洗割稻機，原本還不知道發生溢流潰壩，直到聽見「轟隆隆」聲音，才趕緊逃離到高處，否則機器可能全都被水沖走，非常可怕。

▲▼泥沙沖進農田，看似仍綠油油的農田，已經面臨報廢危機。（圖／記者許權毅攝）

