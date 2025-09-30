數位超人製作「鏟子英雄地圖」一鍵報名志工！救災資訊一次看

▲「鏟子英雄」網站。（圖／翻攝自網路）



記者施怡妏／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉，數萬名志工化身「鏟子超人」接力投入清淤，卻也帶來分流與物資調度難題。就有超狂網友自製「鏟子英雄」網站，民眾可以一鍵報名志工；另外，壽豐鄉居民則製作「光復鄉救災資訊整合」地圖，整理出各避難所及物資站需求，救災資訊一目了然。

一名熱心網友製作「鏟子英雄」網站，將災區資訊清楚分類，包括「救援區域」、「志工總數」、「已完成」、「急需支援」，並附上「志工須知＆最新公告」與「救援任務列表」。每項任務下方標明需求人數、集合地點與報名按鈕，讓志工能一鍵登記，快速對接任務，提升前線人力調度效率，被形容是「口罩地圖2.0」。

另外，花蓮壽豐鄉的居民「俞凱倫」則是自製「救災資訊整合地圖」，透過Google地圖標註災區內外的物資轉運站、收發站、醫療支援、幼兒照護資源、供水點、洗手間及志工住宿地點等資訊。同時標示了交通狀況，以及「需志工協助區域（自備救援工具）」，方便災區即時召集志工與大型器械，協助完成泥沙清理與搬運工作作。

▲救災資訊整合地圖。（圖／翻攝自網路）



地圖曝光，大批網友狂讚。對此，俞凱倫謙虛表示，「厲害的從來不是我，而是幕後跟一線默默努力的其他團隊夥伴，沒有他們，各位只會看到很陽春的過時地圖（不論是美感或是資訊），謝謝每一位關心、參與賑災的志工們。」

有網友將網站轉發到Threads，網友驚呼連連，「太厲害了，數位超人讚讚讚」、「厲害！在不同的專業提供協助」、「台灣人真的超強！好驕傲」、「感謝再感謝！太需要詳細整合的資訊了」、「高手在民間」、「很強耶！果然台灣到處都有人才」。