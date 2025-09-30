　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「台灣超人」馳援光復累趴車廂　何其有幸並肩清掃家園

不少超人們在支援花蓮光復災區後，滿身疲憊與淤泥搭乘台鐵北上返家。（讀者提供）

▲不少超人們在支援花蓮光復災區後，滿身疲憊與淤泥搭乘台鐵北上返家。（圖／讀者提供）

圖文／鏡週刊

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日因壩頂溢流導致下游災情慘重，不少民眾自發前往災區馳援。教師節連假結束後，不少超人們滿身疲憊與淤泥搭乘台鐵北上返家，一位民眾打瞌睡突被尿意驚醒，看到列車上一幅景象相當感動，為了不驚醒「夥伴們」就在洗手間看著他們。 

[廣告]請繼續往下閱讀...

馬太鞍溪堰塞湖23日因壩頂溢流導致下游災情慘重，截至今（30日）9時30分，已釀18死、6失聯、121傷。不少民眾紛紛自發前往災區救援，教師節連假更是湧入不少民眾，包含旅台外籍人士、移工、政治人物、藝人與網紅等，民眾拿著工具前往當「鏟子超人」「煮飯超人」「救援超人」等，大家有錢出錢、有力出力。

台鐵公司27日也於官方臉書撰文，「這幾天，許多超人們帶著滿身泥濘來往光復，光是今天，就已超過3萬人次，有些車廂及座椅因此留下了泥巴與痕跡。」台鐵表示會加派人力，全力清潔，盡快恢復車廂的整潔，「也請超人們安心休息，後勤的工作，由我們來完成！」並寫「這些灰色的泥土，是台灣人溫柔的足跡，是土地充滿希望的印記。」

一名溫姓慈濟人昨（29日）搭乘台鐵從光復站返回台北，疲憊的他在列車上座位昏昏欲睡，中間突然被尿意驚醒前往洗手間，卻看到一幕令人心疼又讓他不捨的畫面，只見一群年輕人為了打掃家園，在沒買到坐票的情況下直衝「光復」，一整天下來，累垮了的他們就這樣自然而然席地而坐打瞌睡，「多麼令人心疼、不捨！」

溫男見狀後，小心翼翼地跨過這群「超人們」，深怕會吵醒他們。在解決生理需求後，他乾脆就在洗手間門口看著這幅景象，並不想再一一跨過這群夥伴們回到自己的位置上，「（我）不想移動半步，心裡想著何其榮幸和他們並肩清掃我們的家園。」從曝光的景象可見民眾不分老幼性別，身上有點點淤泥，滿身疲憊得蜷住身體短暫休息。


更多鏡週刊報導
回家了！義煮團召集人曬離開光復車票　喊話：如果需要我會馬上回來
八方來援挺進災區　縣道塞爆「鏟子超人徒步走入」！陳志金：感謝台人的善良
陽交大退休教授被大水沖走至今仍失聯　家屬協尋喊：我們不放棄

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
失智症婦人遭騙1.6億！　房產都被抵押
輝達新壽北士科土地解方3劇本全卡關　傳新壽喊價140億解約金
快訊／2縣市大雨特報　下到晚上
快訊／氣象署發布太空天氣警示　影響約15小時
快訊／40歲「動漫女神」生了！兩手緊抱雙胞胎
「羊膜穿刺權威」挨告！夫妻控孩子帶聽障基因　求償200萬吞敗
潛艦國造推手黃曙光請辭國安諮委　黃珊珊曝：家裡有些事

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵「增開、延駛」6大措施延長　支援「鏟子超人」到10/15

快訊／2縣市大雨特報　下到晚上

Panasonic集團攜手洪建全基金會　助花蓮災民重建家園

地磁擾動今起連續影響15小時　導航、無線電恐短暫中斷

台鐵與氣象署簽署合作備忘錄　以客製化情資加強災害應變

高鐵桃園站前開發區動土　鐵道局：打造台灣「國門之都」

數位超人製作「鏟子英雄地圖」一鍵報名志工！救災資訊一次看

收到發票中獎通知！他一查「在Google做1事」驚喜：第一次知道

台東中秋應景食品抽驗　鳳梨酥、手工醬爆豆干不合格被下架

「貓貓蟲咖波」郵票商品開賣瘋搶　全台6間主題郵局變打卡熱點

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

台鐵「增開、延駛」6大措施延長　支援「鏟子超人」到10/15

快訊／2縣市大雨特報　下到晚上

Panasonic集團攜手洪建全基金會　助花蓮災民重建家園

地磁擾動今起連續影響15小時　導航、無線電恐短暫中斷

台鐵與氣象署簽署合作備忘錄　以客製化情資加強災害應變

高鐵桃園站前開發區動土　鐵道局：打造台灣「國門之都」

數位超人製作「鏟子英雄地圖」一鍵報名志工！救災資訊一次看

收到發票中獎通知！他一查「在Google做1事」驚喜：第一次知道

台東中秋應景食品抽驗　鳳梨酥、手工醬爆豆干不合格被下架

「貓貓蟲咖波」郵票商品開賣瘋搶　全台6間主題郵局變打卡熱點

毒殺親夫！她被揪出「5段婚姻」恐怖收場　黑歷史起底

做災戶和鏟子超人的後盾！彰化環保局出動3車5人　挺進災區清淤

等二兒子實現父子3人一起打NBA？　詹皇：我們有不同時間線

議長為詐領助理費拜會！傅崐萁喊「一定坐下談」　綠黨團：可通盤檢討

比照921震災！林岱樺籲賴清德對花蓮頒布緊急命令　設重建委員會

新北男未金援獄友遭強擄痛毆　2嫌落網辯：他欠數萬遊戲幣

捷運交會「這站最貴」　最親民捷運交會站10坪租金每月平均不到1萬元

破冰瞬間破功！哈利王子見父親查爾斯後　反控王室「破壞和解」

台北101今點燈致敬「鏟子超人」　全台和花蓮同在

台鐵「增開、延駛」6大措施延長　支援「鏟子超人」到10/15

【遺體身分確認】家人苦等6天「很煎熬」　哽咽：終於帶爸爸回家了

生活熱門新聞

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

午後變天！　今「雨最大」地區曝

新颱「麥德姆」最快後天生成　預估路徑曝

被酸救災擺拍！吊車大王怒飆3次超扯

花蓮阿姨狂塞錢　鏟子超人幽默回1句！全場笑翻

中秋發了！　5生肖財運一路旺到聖誕節

泥堆到小腿肚！啦啦隊女神當志工「全身泥濘照曝」

光復鄉18死真相！　洪災前後「通報紀錄」還原

可能有雙颱！　最新預測曝

借怪手救援「每天砸30萬」突被要通行證　她氣哭

更多熱門

相關新聞

破口前1km守住　農民嘆：否則光復全沒了

破口前1km守住　農民嘆：否則光復全沒了

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流已釀18死，目前仍有6人失聯。記者今日前往破口上游約1公里處、馬太鞍溪橋中間，農民正在收拾農田。鄭姓農民說，該處地勢相對高，當時水雖然有進來，但好險堤防有守住，若從該處灌進來，「整個光復鄉可能都沒了」。

PO災區拿鏟照挨罵「搞得像網美打卡點」

PO災區拿鏟照挨罵「搞得像網美打卡點」

我沒救人　是龍眼樹救的

我沒救人　是龍眼樹救的

印尼看護想起南亞海嘯：很嚇到

印尼看護想起南亞海嘯：很嚇到

怪手化身諾亞方舟　救起20幾人

怪手化身諾亞方舟　救起20幾人

關鍵字：

鏡週刊花蓮光復鄉

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

孫德榮收于朦朧魂魄

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

午後變天！　今「雨最大」地區曝

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面