「台灣超人」馳援光復累趴車廂　何其有幸並肩清掃家園

▲不少超人們在支援花蓮光復災區後，滿身疲憊與淤泥搭乘台鐵北上返家。（圖／讀者提供）

圖文／鏡週刊

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日因壩頂溢流導致下游災情慘重，不少民眾自發前往災區馳援。教師節連假結束後，不少超人們滿身疲憊與淤泥搭乘台鐵北上返家，一位民眾打瞌睡突被尿意驚醒，看到列車上一幅景象相當感動，為了不驚醒「夥伴們」就在洗手間看著他們。

馬太鞍溪堰塞湖23日因壩頂溢流導致下游災情慘重，截至今（30日）9時30分，已釀18死、6失聯、121傷。不少民眾紛紛自發前往災區救援，教師節連假更是湧入不少民眾，包含旅台外籍人士、移工、政治人物、藝人與網紅等，民眾拿著工具前往當「鏟子超人」「煮飯超人」「救援超人」等，大家有錢出錢、有力出力。

台鐵公司27日也於官方臉書撰文，「這幾天，許多超人們帶著滿身泥濘來往光復，光是今天，就已超過3萬人次，有些車廂及座椅因此留下了泥巴與痕跡。」台鐵表示會加派人力，全力清潔，盡快恢復車廂的整潔，「也請超人們安心休息，後勤的工作，由我們來完成！」並寫「這些灰色的泥土，是台灣人溫柔的足跡，是土地充滿希望的印記。」

一名溫姓慈濟人昨（29日）搭乘台鐵從光復站返回台北，疲憊的他在列車上座位昏昏欲睡，中間突然被尿意驚醒前往洗手間，卻看到一幕令人心疼又讓他不捨的畫面，只見一群年輕人為了打掃家園，在沒買到坐票的情況下直衝「光復」，一整天下來，累垮了的他們就這樣自然而然席地而坐打瞌睡，「多麼令人心疼、不捨！」

溫男見狀後，小心翼翼地跨過這群「超人們」，深怕會吵醒他們。在解決生理需求後，他乾脆就在洗手間門口看著這幅景象，並不想再一一跨過這群夥伴們回到自己的位置上，「（我）不想移動半步，心裡想著何其榮幸和他們並肩清掃我們的家園。」從曝光的景象可見民眾不分老幼性別，身上有點點淤泥，滿身疲憊得蜷住身體短暫休息。



