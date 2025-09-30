「貓貓蟲咖波」郵票商品開賣瘋搶　全台6間主題郵局變打卡熱點

▲中華郵政今開賣「貓貓蟲咖波郵票小全張」及商品。（圖／記者李姿慧攝）

中華郵政跨界聯名貓貓蟲咖波，推出療癒系「貓貓蟲咖波郵票小全張」、「咖波悠 郵好日子」聯名商品，吸引民眾搶購，有民眾一早8時許就出現在北門郵局排隊，部分商品現場庫存一開賣就完售，預計咖波商品將創下2千萬元業績；另中華郵政也打造6處「咖波郵局」，將成新打卡熱點。



中華郵政公司於今（30）日下午2時，在台北北門郵局一樓挑高大廳舉辦「貓貓蟲咖波郵票小全張」發行暨商品發表會，中華郵政表示，療癒系角色咖波首次登上郵票，除展現郵票設計創新，也宣示中華郵政推動集郵業務年輕化的決心。

中華郵政今發行2款「貓貓蟲咖波郵票小全張」，其中1款圖案為貓貓蟲咖波與郵政吉祥物波波鴿一起遞送信件、包裹；另1款為活潑的咖波和好朋友們，一起到寺廟祈福、打棒球、海邊戲水、戶外踏青及享受美食等。「咖波悠 郵好日子」聯名商品今天也首度亮相，包含側肩包、零錢包、馬克杯、絨毛娃娃、雙面抱枕、造型卡片及郵摺等。

集郵處副處長黃芬蘭表示，咖波悠等商品今天上午8時半開賣，部分現場商品上午8時45分就賣完，目前陸續調貨中，i集郵上的2款咖波絨毛娃娃也售完，此次與貓貓蟲咖波合作，預估銷售業績可上看2千萬元，明年1月還將有第二波商品開賣。

中華郵政副主任委員王婉如表示，中華郵政首度跟貓貓蟲IP合作，除推出郵票小全張、咖波悠聯名商品外，活動驚喜將從今天延伸下去，全台6大城市都有打造「咖波郵局」，可以體驗拍照和打卡、集戳，讓更多年輕人愛上郵局和集郵文化。

6處「咖波郵局」分別位於郵政博物館台北館、板橋文化路郵局、桃園成功路郵局、郵政博物館台中館、台南成功路郵局及郵政博物館高雄館，現場消費滿800元可獲得1本限量集戳本，「咖波郵局」設置將持續1年。

▲中華郵政推出療癒系「貓貓蟲咖波郵票小全張」、「咖波悠 郵好日子」商品。（圖／記者李姿慧攝）

此外，今起至11月21日止，中華郵政將陸續設置6場臨時郵局，集滿6個臨時郵局戳記，可兌領咖波設計師–亞拉親筆簽名郵票框，限量100份。

咖波系列商品可至各地郵局窗口、郵政博物館及「i集郵」訂購；另「咖波集郵商品限量組」、「咖波造型卡」及「咖波的幸福小包郵摺」僅在全台6處「咖波郵局」及「i集郵」銷售。