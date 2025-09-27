「郵政超人」假日支援賑災物資運送　22輛大貨車狂奔花蓮

▲昨夜和今天共22名休假的郵局員工主動上班，協助賑災物資運送。（圖／中華郵政提供）

記者李姿慧／台北報導

樺加沙颱風造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉，「鏟子超人」源源不絕湧入災區協助救災復原工作，中華郵政祭出免費收寄賑災物資服務後，大量物資也湧進郵局，22名休假中的「郵政超人」假日也主動支援，中華郵政自昨夜迄今共開出22輛郵務大貨車載滿賑災物資直奔花蓮，盼搶在第一時間將愛送到災區。

中華郵政透過臉書粉絲團「中華郵政 郵你真好」分享畫面，只見台北郵件處理中心緊急加派多輛17噸郵務大貨車，一輛接著一輛連夜出發，滿載賑災物資馳援災區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，中華郵政郵務處長柯清長受訪時表示，中華郵政針對賑災物資捐贈，提供郵資免費服務，昨天接獲417件來自北中南各地郵局窗口收件的賑災物資，另還有尚未通報統計件數的電商平台賑災物品，從昨夜到今天總共將加派出22輛郵務貨車，預計今晚會再依實際郵件量增派車次，務必全數運送完畢。

柯清長說，因原東部大型便郵車假日是不上班的，但為了協助賑災物資送往花蓮，有22名休假的同仁主動肩負運送任務，假日願意出來協助運送賑災物資，中華郵政將對協助同仁發放加班費。

柯清長指出，過往載送郵件包裹到花蓮會走台2線，在高公局協助下，昨夜和今天可以郵車運送通行雪山隧道，也讓同仁運送賑災物資減少2小時路程，加速將郵件運抵花蓮，其中昨夜第一批車輛深夜22時出發，均約於今天凌晨1時40分順利抵達花蓮郵局。

▲昨夜和今天共22名休假的郵局員工主動上班，協助賑災物資運送。（圖／中華郵政提供）

中華郵政特別提醒，為確保捐贈物資即時送達，收件人請填寫「花蓮縣政府(賑災物資捐贈)」，收件地址「花蓮縣光復鄉光復糖廠」(前進指揮所)，郵局將免費收寄並專車直送災區。

另中華郵政為協助災區，也提供免收賑災捐款手續費、受災戶申請補發存摺以及金融卡免收手續費、賑災物資捐贈郵資免費、壽險保戶快速理賠、寬延繳納保費、房貸戶優惠等關懷措施。