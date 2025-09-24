　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「鐵窗牌商品」聯合展售　鄭銘謙：受刑人踏上正軌的機會

▲▼矯正署長林憲銘介紹鐵窗牌咖啡。（圖／法務部提供）

▲矯正署長林憲銘介紹女子監獄自產的鐵窗牌濾掛咖啡。（圖／法務部提供）

記者劉昌松／台北報導

矯正機關即將在10月舉辦全國收容人技訓成果展示會，近年逐漸打響名號的各式「鐵窗牌」美食商品，如台南監獄手工蛋捲、桃園女監黃金泡菜都將在大台南會展中心一併登場，法務部長鄭銘謙強調，受刑人技訓最講究食品安全，希望各界給予支持，鼓勵受刑人學習一技之長，回歸到正常社會。

長期關心於犯罪更生、被害人保護的鄭銘謙表示，監所收容的受刑人之前走錯了岔路，在監所內藉由技能訓練可以幫助他們迷途轉向，有的人學習傳統工藝，可以改變他們的心性，除了可以保留傳統文化，也能讓他們學到一技之長，這可能是他們第一次走上正軌，看到光明的未來。

▲▼ 台南監獄典獄長邱泰民說明114年矯正機關聯合展售會。（圖／法務部提供）

▲台南監獄典獄長邱泰民說明114年展售會規劃49個攤位展示各式自營商品與藝文作品。（圖／法務部提供）

矯正署長林憲銘親自介紹台中女監製作的濾掛咖啡，以及各監所研製的蛋黃酥等各式產品，強調各界可從展示會中，看到受刑人教化技能的成果，從而接納並肯定受刑人回歸社會正常生活。這次展示會由台南監獄籌辦，預計10月23日到25日在大台南會展中心設置49個攤位，販售431項全國收容人手作商品，現場也設有240多件受刑人工藝、文創作品的靜態展示，產品收入扣除成本將轉為受刑人勞作金。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6200 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮急需援手！　捐款管道一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

「趕快跑！」光復鄉如世界末日　警消廣播第二波來了：你想死嗎

被高舉屋頂！6歲女童屋內喊「我在這裡」獲救　終見媽媽才哭出來

男拿「手榴彈」逼女店員：把東西拿出來！　闖銀樓搶金項鍊

馬太鞍溪溢流災難！9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

快訊／花蓮縣光復鄉25日停班停課

快訊／水淹光復爆中央與地方互相究責　檢方看不下去出手調查

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

運屍路慢慢！水淹光復罹難者增至17人　僅9具遺體送抵生命園區

毛畯珅性侵偷拍幼童犯510罪　徒刑加總3552年罰金5.6億破紀錄

LUX改造媽媽大挑戰

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

6000萬噸泥流如海嘯　花蓮光復鄉史上最大浩劫　堰塞湖溢流奪17命！單親媽找失蹤6歲女

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

「趕快跑！」光復鄉如世界末日　警消廣播第二波來了：你想死嗎

被高舉屋頂！6歲女童屋內喊「我在這裡」獲救　終見媽媽才哭出來

男拿「手榴彈」逼女店員：把東西拿出來！　闖銀樓搶金項鍊

馬太鞍溪溢流災難！9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

快訊／花蓮縣光復鄉25日停班停課

快訊／水淹光復爆中央與地方互相究責　檢方看不下去出手調查

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

運屍路慢慢！水淹光復罹難者增至17人　僅9具遺體送抵生命園區

毛畯珅性侵偷拍幼童犯510罪　徒刑加總3552年罰金5.6億破紀錄

桃園浪漫必拍景點票選揭曉　80對新人4成選這裡

凱莉和好呱吉了！「痛哭擁抱」畫面曝光　她還原親口道歉過程

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

鄉民曝「全光復的垃圾沖來」擋家門口　鄰居崩潰求救：開始發臭

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　槍手飲彈！子彈刻字內容曝光

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

國際火線／巴人被屠殺，讓《辛德勒的名單》變成笑話！

一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

國光女神斷開4年婚淨身出戶　「市場擺攤賣童裝」付龍鳳胎撫養費

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

社會熱門新聞

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

自強號400旅客拉行李逃難畫面曝　落石阻斷接駁等搶通

即／中央與地方互相究責　檢方出手調查了

新北女開價3千　台中兄弟檔開車衝摩鐵...輪流激戰整夜！結束慘了

即／連運屍都難！14遺體僅2具抵生命園區

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童

成功嶺新兵臉中彈！血肉模糊畫面曝光

花蓮失聯人數一度達152人！　「修正為17人」原因曝光

成功嶺新兵中彈照外流！十軍團回應了

更多熱門

相關新聞

透明治理典範！雲林監獄經驗分享助攻標竿學習

透明治理典範！雲林監獄經驗分享助攻標竿學習

矯正機關攜手交流，推動廉能治理再添新頁！台南第二監獄近日由秘書率隊，特別前往榮獲法務部第2屆「透明晶質獎」創新廉能措施類優選殊榮的雲林監獄進行標竿學習。透過實地觀摩與經驗交流，雙方就參獎準備、行政透明及風險防制等面向深入討論，期望藉此精進矯正業務透明度與行政效能。

迷途重生的力量！阿凱持續散發正能量

迷途重生的力量！阿凱持續散發正能量

阿凱助更生人迎接全新人生

阿凱助更生人迎接全新人生

關稅生效！川普：數十億美元正流入美國

關稅生效！川普：數十億美元正流入美國

第55屆全國技能競賽落幕李妮臻、莊玉雪逆勢奪金展現女力新典範

第55屆全國技能競賽落幕李妮臻、莊玉雪逆勢奪金展現女力新典範

關鍵字：

監所技能教化矯正機關商品

讀者迴響

熱門新聞

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

災民：媽媽把手撥開就往下沉了

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難！求救貼文爆紅

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

最不尊重別人的三大星座！

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面