「鐵窗牌商品」聯合展售　鄭銘謙：受刑人踏上正軌的機會

▲矯正署長林憲銘介紹女子監獄自產的鐵窗牌濾掛咖啡。（圖／法務部提供）

記者劉昌松／台北報導

矯正機關即將在10月舉辦全國收容人技訓成果展示會，近年逐漸打響名號的各式「鐵窗牌」美食商品，如台南監獄手工蛋捲、桃園女監黃金泡菜都將在大台南會展中心一併登場，法務部長鄭銘謙強調，受刑人技訓最講究食品安全，希望各界給予支持，鼓勵受刑人學習一技之長，回歸到正常社會。

長期關心於犯罪更生、被害人保護的鄭銘謙表示，監所收容的受刑人之前走錯了岔路，在監所內藉由技能訓練可以幫助他們迷途轉向，有的人學習傳統工藝，可以改變他們的心性，除了可以保留傳統文化，也能讓他們學到一技之長，這可能是他們第一次走上正軌，看到光明的未來。

▲台南監獄典獄長邱泰民說明114年展售會規劃49個攤位展示各式自營商品與藝文作品。（圖／法務部提供）

矯正署長林憲銘親自介紹台中女監製作的濾掛咖啡，以及各監所研製的蛋黃酥等各式產品，強調各界可從展示會中，看到受刑人教化技能的成果，從而接納並肯定受刑人回歸社會正常生活。這次展示會由台南監獄籌辦，預計10月23日到25日在大台南會展中心設置49個攤位，販售431項全國收容人手作商品，現場也設有240多件受刑人工藝、文創作品的靜態展示，產品收入扣除成本將轉為受刑人勞作金。