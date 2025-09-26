中華郵政祭6大措施助災民重建　捐款免手續費、賑災物資免郵資

▲中華郵政推出6大關懷花蓮災民措施。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

樺加沙颱風重創花蓮，馬太鞍溪堰塞湖溢流，災情嚴重，居民生活受到重大衝擊。中華郵政今（26）日宣布，為協助災區民眾度過難關，啟動六大關懷措施，包括賑災捐款免手續費、受災戶補發存摺以及金融卡免手續費、賑災物資捐贈免郵資、壽險保戶快速理賠、寬延繳納保費、房貸戶優惠等，協助災民重建家園。

中華郵政指出，即日起至10月24日止，民眾捐款至衛福部公告的賑災基金會帳戶、桃園市市庫存款戶等，可免收跨行匯費；若透過網路郵局、行動郵局App或ATM轉帳所支付的跨行費用，將待財金公司作業後全數退還。另若有新增捐款帳戶，也將配合免收跨行通匯匯費。

針對受災戶，中華郵政也宣布，12月31日前凡辦理存摺、金融卡、存單掛失補發、印鑑更換或交易資料調閱等作業，均不收工本費，協助受災戶減輕負擔。同時，為確保物資即時送達，民眾寄往「花蓮縣政府（賑災物資捐贈）」的包裹，收件地址為「花蓮縣光復鄉光復糖廠」(前進指揮所)，郵局將免費收寄並專車直送災區。

在保險服務方面，中華郵政壽險保戶如因颱風罹難，受益人檢具證明即可先行領取基本理賠；若因傷住院，確認住院天數後也能先申請日額型醫療給付，所需文件可日後補件。

另針對繳費困難受災戶，災害發生日起3個月內，因存款不足無法轉帳扣繳保險費者，可申請於寬限期間屆滿（保險費到期日起滿3個月）再給予3個月延長寬限期間，災害發生日起3個月內新增保單借款免息3個月。

此外，中華郵政也針對房貸戶推出優惠，受災戶自災害發生日起3個月內可申請1年寬限期，期間僅需繳息免還本金；若需修繕房屋，3個月內也可依規定申請20萬至50萬元的小額修繕貸款，協助重建生活。

中華郵政強調，秉持關懷精神，除給予相關關懷措施外，也提供24小時客服專線（0800-700-365），隨時為災區民眾提供協助。