川普「20點和平計畫」一次看！加薩將設經濟特區　加速吸引外資

▲美國總統川普29日正式公布一份「20點加薩和平提案」。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）29日正式公布一份「20點加薩和平提案」，聲稱能立即結束以色列對加薩的戰爭，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已經接受這份提案。不過，哈瑪斯官員馬爾達維（Mahmoud Mardawi）則透過半島電視台（Al Jazeera）表示，目前尚未收到任何書面版本。

白宮20點加薩和平提案

1.加薩將成為去極端化、無恐怖活動的區域，不會再對鄰國構成威脅。

2.重建加薩，造福長期受苦的加薩人民。

3.若雙方同意計畫，戰爭立即停止。以軍撤退至協議指定的界線，準備交換人質；期間所有軍事行動，包括空襲和砲擊，都將暫停，戰線凍結直到撤軍完成。

4.以色列公開接受協議72小時內，所有人質（包含遺體）都要歸還。

5.人質釋放後，以色列將釋放250名無期徒刑囚犯，另加1700名自2023年10月7日後被捕的加薩人（包含所有婦女與兒童）。若有以色列人質遺體歸還，以色列需以1比15的比例交還加薩死者遺體。

6.哈瑪斯若成員承諾和平共處、解除武裝，將獲得特赦；若有人想離開加薩，會被安全送往接收國。

7.協議一旦接受，人道援助立即湧入加薩。援助至少需符合2025年1月19日協議的規模，包括修復水電、醫院、麵包坊，並提供清理瓦礫的設備。

8.援助發放由聯合國、紅新月會等國際機構負責，不得受雙方干擾。拉法口岸（Rafah crossing）雙向開放，依照2025年1月19日協議的機制運作。

9.加薩暫時由巴勒斯坦技術官僚委員會管理，負責日常公共服務，由國際過渡機構「和平理事會」（Board of Peace）監督。主席由川普親自擔任，並邀請其他國家領袖參與，其中包括前英國首相布萊爾（Tony Blair），等到巴勒斯坦自治政府（PA）完成改革，才會交回治理權。

10.川普將提出加薩經濟發展藍圖，邀請中東成功城市的專家設計投資方案，吸引外資，創造就業與希望。

11.設立加薩特別經濟區，與參與國談判優惠關稅與市場進入條件。

12.不強迫任何人離開加薩，但想離開的人可自由進出。鼓勵居民留下，一起建設更好的家園。

13.哈瑪斯與其他武裝組織不得參與治理。所有軍事與恐怖基礎設施，包括地道、武器工廠都必須摧毀且不得重建，將進行去軍事化，由獨立監察員監督，並有國際出資的武器回購與重返社會計畫。

14.地區夥伴將提供保證，確保哈瑪斯和其他派系遵守協議，「新加薩」不得再對鄰國構成威脅。

15.美國將與阿拉伯及國際夥伴成立臨時「國際穩定部隊」（ISF），立即進駐加薩，並訓練巴勒斯坦警察。這支部隊會與約旦、埃及合作，負責邊境安全，防止武器流入，並確保物資安全進出。

16.以色列不會佔領或併吞加薩。隨著ISF接管安全，以軍將分階段撤離，只保留邊境安全帶，直到加薩完全沒有恐怖威脅為止。

17.若哈瑪斯拖延或拒絕，計畫仍會在「無恐怖區域」推進，包括援助和重建。

18.建立跨宗教對話機制，強調寬容與共存，嘗試改變以巴雙方的敵意敘事。

19.隨著加薩重建與巴勒斯坦自治政府改革進展，將為巴勒斯坦的自決與建國鋪路。

20.美國將推動以巴對話，尋找長期和平與繁榮共存的政治前景。