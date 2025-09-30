習要求反台獨　美國務院重申「對台立場不變」：中國是最大威脅

▲美國總統川普在白宮南草坪與媒體交談。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

外媒指出，中國國家主席習近平有意施壓美國總統川普，要求華府正式發布聲明「反對」台灣獨立。對此，美國國務院回應，對台立場並未改變，並且形容中國仍是台海和平穩定的最大威脅。

一名國務院發言人28日向《中央社》表示，「美國對台灣的立場沒有改變，我們依然堅持一中政策，其依據是台灣關係法、美中3個聯合公報，以及對台灣的6項保證。」

發言人重申，美國反對任何一方單方面改變現狀，中國行動持續構成對台海和平穩定的「單一最大威脅」。

《華爾街日報》27日報導，習近平計畫施壓川普，正式發布聲明「反對」、而不只是「不支持」台灣獨立。若美國真的改變措辭與政策，不僅是語意變化而已，也意味著華府從中立轉變為與北京一致反對台灣主權，甚至進一步鞏固習近平國內勢力。

今年2月川普政府剛上任不久時，就從國務院官方網站的「台美關係事實清單（Fact Sheet）」之中刪除「不支持台灣獨立」字句，挑動北京敏感神經。不過中國如今判斷，川普急於達成美中貿易協議，因此有機會被說服，在台海問題上讓步。

華府智庫「史汀生中心」（Stimson Center）中國計畫主任孫韻（Sun Yun）警告，雖然美國對台政策不會一夜翻轉，但中國會「持續反覆推動自己的立場」，企圖一步步削弱台灣對美國承諾的信心。

