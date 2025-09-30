美中競爭縮小差距！黃仁勳語出驚人：中國晶片只落後「幾奈秒」

▲輝達執行長黃仁勳出訪北京。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

輝達（Nvidia）創辦人兼執行長黃仁勳（Jensen Huang）近日呼籲，美國政府應該允許包括輝達在內的科技企業進入中國市場競爭，才能把技術推廣到全世界，進一步擴大美國的經濟成功與地緣政治影響力。他同時強調，中國在晶片製造領域的進展驚人，僅落後美國「幾奈秒」，凸顯中國在人才、製造能力與產業競爭上的優勢。

根據《南華早報》（SCMP），黃仁勳是在科技投資人格斯特納（Brad Gerstner）與格利（Bill Gurley）主持的播客節目《BG2》中發表上述看法。他指出，美國若限制自家科技企業在中國市場競爭，不僅會削弱企業拓展全球市場的能力，也會損害美國在技術上的領先地位。

他認為，中國的發展速度不容忽視，「他們僅僅比我們落後幾奈秒，所以我們必須勇敢面對競爭」。

黃仁勳詳細指出，中國擁有龐大的工程師與技術人才基礎，工作文化積極而拚勁十足，再加上各省之間的競爭，為產業注入源源不絕的活力。他形容這是一個「充滿活力、具企業家精神的高科技現代產業」，認為美國企業若無法參與其中，將錯失重要的發展契機。

他同時表達希望中國能持續對外資保持開放，因為北京已公開承諾維持「開放市場」。

他進一步強調，對中國而言，最符合自身利益的是外國企業能夠在中國投資、競爭，讓當地市場更加多元化，同時中國自身的企業也能壯大，進而走向國際市場。他認為，這樣的互動能夠創造雙贏局面，不僅促進中國的產業發展，也能讓美國科技在全球更具影響力。

針對外界質疑人工智慧（AI）產業可能出現產能過剩，黃仁勳則予以否認。他認為，在全球計算資源全面轉向加速運算與AI之前，出現產能過剩的風險極低。他甚至強調人工智慧將持續成為全球發展的核心驅動力，「沒有人需要原子彈，但所有人都需要AI。」

報導指出，輝達的圖形處理器（GPU）被廣泛應用於AI模型訓練與運行，是推動全球AI發展的核心技術。這也讓輝達市值屢創新高。然而，中國這個全球最大的市場之一，卻因美中地緣政治緊張而使銷售受阻。今年稍早，美國政府一度禁止出口專為中國設計的降規版H20晶片，之後才在美國政府收取15%費用的前提下放行。

與此同時，中國正積極推動半導體自主化發展。遭美國制裁的電信巨頭華為本月發布了期待已久的AI晶片路線圖，展示繞過輝達技術的叢集方法，以及尚未完全掌握但正在追趕的先進製造技術。阿里巴巴、騰訊、字節跳動與百度等大型網路企業，也透過內部專案或外部投資大舉投入晶片設計與研發，以確保供應鏈自主可控。