　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美中競爭縮小差距！黃仁勳語出驚人：中國晶片只落後「幾奈秒」

▲▼輝達執行長黃仁勳出訪北京。（圖／達志影像／美聯社）

▲輝達執行長黃仁勳出訪北京。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

輝達（Nvidia）創辦人兼執行長黃仁勳（Jensen Huang）近日呼籲，美國政府應該允許包括輝達在內的科技企業進入中國市場競爭，才能把技術推廣到全世界，進一步擴大美國的經濟成功與地緣政治影響力。他同時強調，中國在晶片製造領域的進展驚人，僅落後美國「幾奈秒」，凸顯中國在人才、製造能力與產業競爭上的優勢。

根據《南華早報》（SCMP），黃仁勳是在科技投資人格斯特納（Brad Gerstner）與格利（Bill Gurley）主持的播客節目《BG2》中發表上述看法。他指出，美國若限制自家科技企業在中國市場競爭，不僅會削弱企業拓展全球市場的能力，也會損害美國在技術上的領先地位。

他認為，中國的發展速度不容忽視，「他們僅僅比我們落後幾奈秒，所以我們必須勇敢面對競爭」。

黃仁勳詳細指出，中國擁有龐大的工程師與技術人才基礎，工作文化積極而拚勁十足，再加上各省之間的競爭，為產業注入源源不絕的活力。他形容這是一個「充滿活力、具企業家精神的高科技現代產業」，認為美國企業若無法參與其中，將錯失重要的發展契機。

他同時表達希望中國能持續對外資保持開放，因為北京已公開承諾維持「開放市場」。

他進一步強調，對中國而言，最符合自身利益的是外國企業能夠在中國投資、競爭，讓當地市場更加多元化，同時中國自身的企業也能壯大，進而走向國際市場。他認為，這樣的互動能夠創造雙贏局面，不僅促進中國的產業發展，也能讓美國科技在全球更具影響力。

針對外界質疑人工智慧（AI）產業可能出現產能過剩，黃仁勳則予以否認。他認為，在全球計算資源全面轉向加速運算與AI之前，出現產能過剩的風險極低。他甚至強調人工智慧將持續成為全球發展的核心驅動力，「沒有人需要原子彈，但所有人都需要AI。」

報導指出，輝達的圖形處理器（GPU）被廣泛應用於AI模型訓練與運行，是推動全球AI發展的核心技術。這也讓輝達市值屢創新高。然而，中國這個全球最大的市場之一，卻因美中地緣政治緊張而使銷售受阻。今年稍早，美國政府一度禁止出口專為中國設計的降規版H20晶片，之後才在美國政府收取15%費用的前提下放行。

與此同時，中國正積極推動半導體自主化發展。遭美國制裁的電信巨頭華為本月發布了期待已久的AI晶片路線圖，展示繞過輝達技術的叢集方法，以及尚未完全掌握但正在追趕的先進製造技術。阿里巴巴、騰訊、字節跳動與百度等大型網路企業，也透過內部專案或外部投資大舉投入晶片設計與研發，以確保供應鏈自主可控。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
洗菜脫了！解放比基尼洩雙球　砸15萬獻「第一次」：超喘
赴日注意！日本自動販賣機大漲價
遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆：侮辱我員工沒辦法容忍
台中情侶3度墮胎！第4次懷孕溺死男嬰
北捷優先席亂鬥！老婦動手要求讓座　遭年輕人一腳踹飛
快訊／BNT代理破局還掏空3.3億　東洋前總座判2年8月
快訊／銀樓飾金飆天價！　百萬現鈔買不到7兩
便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入
詐騙家族「明家」39人大審　一審結果出爐：11人死刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

赴日注意！日本自動販賣機大漲價　1瓶「破200日圓」大關

狂暴大象故意撞倒觀光船　女遊客遭「象鼻壓入水中」驚險畫面曝

OnlyFans辣模捲分屍案！　歌手男友遭毒梟「折磨至死」後肢解

習要求反台獨　美國務院重申「對台立場不變」：中國是最大威脅

美政府關門倒數「衝擊一次看」！90萬人恐放無薪假　航班也受影響

缺錢快去翻口袋！他聽廣播後「找到5.35億元」　才知自己是幸運兒

小學生上學遞「求救紙條」　公車司機幫忙報案救出被囚禁母

日狼男「在墓地猥褻」7歲女童！專挑未成年下手　7度被逮

美中競爭縮小差距！黃仁勳語出驚人：中國晶片只落後「幾奈秒」

塔利班「切斷阿富汗網路」無預警鎖國！　全國與世隔絕

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

救災一半怪手開始搶球玩　靈活操縱救災不忘娛樂XD

赴日注意！日本自動販賣機大漲價　1瓶「破200日圓」大關

狂暴大象故意撞倒觀光船　女遊客遭「象鼻壓入水中」驚險畫面曝

OnlyFans辣模捲分屍案！　歌手男友遭毒梟「折磨至死」後肢解

習要求反台獨　美國務院重申「對台立場不變」：中國是最大威脅

美政府關門倒數「衝擊一次看」！90萬人恐放無薪假　航班也受影響

缺錢快去翻口袋！他聽廣播後「找到5.35億元」　才知自己是幸運兒

小學生上學遞「求救紙條」　公車司機幫忙報案救出被囚禁母

日狼男「在墓地猥褻」7歲女童！專挑未成年下手　7度被逮

美中競爭縮小差距！黃仁勳語出驚人：中國晶片只落後「幾奈秒」

塔利班「切斷阿富汗網路」無預警鎖國！　全國與世隔絕

宜蘭台9丁線機車撞護欄倒路旁！騎士消失疑墜谷　警消搜救中

必勝客「蒜香起司燻雞培根比薩」開賣　限時買大送大

「培訓後月入百萬」年輕男剛退伍急求職　險淪詐團人頭戶

助理費案燒到怕！全國議長聯誼會拜訪立法院　盼修法解套

《想見你》團隊新作首播日公開！曾敬驊變「暴雨殺人魔」3女1男糾纏

台股勁揚395點！記憶體股2檔亮燈　華邦電湧逾22萬張大量漲逾8%

金秀賢兵期「寫給真女友150封情書」　律師強調：金賽綸成年後才交往

說流行／Gucci秋冬3顆馬銜扣新包搶看！Horsebit 1955變軟、鬆弛感大包首選

基隆罷免連署造假！國民黨前主委、前民政處長等7人　判決出爐 　

38歲女搭捷運暈倒「三條冠狀動脈全塞」　醫示警：心肌梗塞年輕化

【一輩子的心血都沒了】房屋被拆掉花蓮阿公淚「什麼都沒了」 阿嬤暖心一句話太洋蔥QQ

國際熱門新聞

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

乘客毀護照「1人吞食1人沖馬桶」　機長急轉降

玩手遊輸了　少年掃射殺光全家人

即／川普宣布：境外電影全課100%關稅

月薪14萬　他退休前驚揭「妻子秘密」

美政府恐關門！美股四大指數仍收漲　輝達漲逾2％

死者靈堂現身？男走進自己告別式　嚇壞全場

川普與國會協商破局　范斯：政府走向關門

狙擊中國科技業！川普政府新一波出口管制　納入子公司和關聯企業

台灣晶片外交首秀　BBC示警三風險

他肛門塞入「一大罐香氛蠟燭」拔不出

全球第一YTR新片「火海逃生」搶千萬　網罵爆

AI搶飯碗！漢莎航空宣布裁員4千人

男女肉體交疊畫面曝！芭達雅海中活春宮

更多熱門

相關新聞

川普斡旋加薩停火　哈瑪斯嗆：替占領正名

川普斡旋加薩停火　哈瑪斯嗆：替占領正名

美國總統川普（Donald Trump）29日正式提出20點加薩和平計畫，獲得以色列總理納坦雅胡表態支持。不過，能否推動成功，關鍵仍在哈瑪斯（Hamas），目前哈瑪斯雖表示會審視內容，但已經傳出拒絕聲浪。

川普打贏停權官司　YouTube認賠7.5億

川普打贏停權官司　YouTube認賠7.5億

川普與國會協商破局　范斯：政府走向關門

川普與國會協商破局　范斯：政府走向關門

納坦雅胡會晤川普　向卡達承諾不再有襲擊杜哈類似攻擊

納坦雅胡會晤川普　向卡達承諾不再有襲擊杜哈類似攻擊

納坦雅胡宣布支持「以哈20點和平計畫」　川普：協議非常接近完成

納坦雅胡宣布支持「以哈20點和平計畫」　川普：協議非常接近完成

關鍵字：

北美要聞輝達黃仁勳AI晶片中國幾奈秒

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

孫德榮收于朦朧魂魄

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

午後變天！　今「雨最大」地區曝

新颱「麥德姆」最快後天生成　預估路徑曝

被酸救災擺拍！吊車大王怒飆3次超扯

台銀黃金存摺飆3791元天價　砸10萬投資不到1年賺逾4萬

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面