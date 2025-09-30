　
國際

小學生上學遞「求救紙條」　公車司機幫忙報案救出被囚禁母

▲▼求救,字條,便條。（示意圖／VCG）

▲男童靠求救紙條救出母親。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國愛荷華州一名6、7歲男童在公車上傳給司機一張求救紙條，司機看到後立即幫忙報案，成功救出男童母親，其被29歲男子米勒(Glenroy Miller)強行扣押，差點喪命。

事件發生在愛荷華州韋斯特蓋特(Westgate)，就讀小學一年級的男童9月24日上午7時30分上學時，將一張上面寫著「撥打911」的求救紙條交給司機，其實這張紙條是母親交給他的，希望他能夠幫忙向外求救。

司機幫忙報案後，警方將29歲男子米勒逮捕，並且救出一名遭他囚禁的女子。女子臉上可以看到很明顯的瘀傷，並且整晚遭到虐待，導致2根肋骨斷裂、肺部穿孔。

米勒被控武裝綁架、故意傷害、家庭暴力攻擊和妨礙緊急通訊等罪名，警方表示，他把女子打傷後原本想把人帶去就醫，但擔心自己會因此入獄，所以把人囚禁在家中、繼續虐待，保釋金定為1500美元（約台幣4.5萬元）。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

【棒球情人變救災情人】高國輝返花蓮救家園 ！「麒麟臂」助清泥

關鍵字：男童求救公車愛荷華州虐待Glenroy Miller北美要聞

